Мовсесьян получил работу в «Спартаке» по российскому направлению селекции

16 октября 2025, 12:28

Андрей Мовсесьян назначен на должность заместителя генерального директора московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Специалист будет отвечать за российское направление селекции и развитие молодежного футбола.