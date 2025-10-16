 
 
 
Мовсесьян получил работу в «Спартаке» по российскому направлению селекции

16 октября 2025, 12:28

Андрей Мовсесьян назначен на должность заместителя генерального директора московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Специалист будет отвечать за российское направление селекции и развитие молодежного футбола.

Мовсесьяну 49 лет, он является воспитанником «Спартака». В период игровой карьеры он выступал за московский ЦСКА, нижегородский «Локомотив», владивостокский «Луч-Энергия», грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»). На его счету два гола в 19 матчах за сборную Армении. С 2012 по 2024 год Мовсесьян работал в селекционном отделе ЦСКА и занимал должность спортивного директора.

Источник: itar-tass.com
Сп62
Сп62
16 октября в 16:25
А кто раньше в Спартаке занимался этим вопросом?
Сп62
Сп62
16 октября в 14:54
Хотелось бы услышать от самого Андрея о его планах и полномочиях.
Alex_67
Alex_67
16 октября в 13:23
Один ушёл, другой пришёл – слишком быстро все они мелькают, не успеваем запомнить. По этому человеку есть только один вопрос: – "Почему ушёл из ЦСКА после столь продолжительного периода, всё-таки двенадцать лет?". В болтовню про необходимость новых вызовов не верю. Надо же, будет отвечать за российское направление селекции... Интересно, а он будет ездить по разным регионам России в поисках талантов? А посещать матчи ПФЛ? Что-то слабо верится в это. Я думаю, что Мовсесьян надолго в Спартаке не задержится...
Варвар7
Варвар7
16 октября в 12:38
Ну и что - просто в штате клуба чиновников прибыло...
Гость
