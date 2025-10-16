Мовсесьян получил работу в «Спартаке» по российскому направлению селекции

Андрей Мовсесьян назначен на должность заместителя генерального директора московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Специалист будет отвечать за российское направление селекции и развитие молодежного футбола.
Мовсесьяну 49 лет, он является воспитанником «Спартака». В период игровой карьеры он выступал за московский ЦСКА, нижегородский «Локомотив», владивостокский «Луч-Энергия», грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»). На его счету два гола в 19 матчах за сборную Армении. С 2012 по 2024 год Мовсесьян работал в селекционном отделе ЦСКА и занимал должность спортивного директора.