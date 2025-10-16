Аргентина и Марокко сыграют в финале молодежного чемпионата мира

1760593275

16 октября 2025, 08:41

Футболисты сборных Аргентины и Марокко вышли в финал молодежного чемпионата мира. Соревнования проходят в Чили.

В полуфинале аргентинцы со счетом 1:0 обыграли команду Колумбии. Сборная Марокко победила французов в серии пенальти со счетом 5:4 (основное и дополнительное время — 1:1).

Финал пройдет в ночь на 20 октября по московскому времени. 18 октября в матче за третье место колумбийцы сыграют с французами. Обе игры пройдут в Сантьяго.

Сборной Аргентины принадлежит рекорд по победам на молодежных чемпионатах мира, аргентинцы выигрывали титул шесть раз, последний — в 2007 году. Сборная Франции побеждала на турнире в 2013 году. Наивысшим достижением марокканцев является четвертое место на турнире в 2005 году. В 2023 году победителем стала сборная Уругвая.