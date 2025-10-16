 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЧемпионат мира 2025 (до 20)

Аргентина и Марокко сыграют в финале молодежного чемпионата мира

16 октября 2025, 08:41

Футболисты сборных Аргентины и Марокко вышли в финал молодежного чемпионата мира. Соревнования проходят в Чили.

В полуфинале аргентинцы со счетом 1:0 обыграли команду Колумбии. Сборная Марокко победила французов в серии пенальти со счетом 5:4 (основное и дополнительное время — 1:1).

Финал пройдет в ночь на 20 октября по московскому времени. 18 октября в матче за третье место колумбийцы сыграют с французами. Обе игры пройдут в Сантьяго.

Сборной Аргентины принадлежит рекорд по победам на молодежных чемпионатах мира, аргентинцы выигрывали титул шесть раз, последний — в 2007 году. Сборная Франции побеждала на турнире в 2013 году. Наивысшим достижением марокканцев является четвертое место на турнире в 2005 году. В 2023 году победителем стала сборная Уругвая.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сборные Кот-д'Ивуара и Сенегала вышли на чемпионат мира
15 октября
Италия разгромила Израиль
14 октября
Португалия упустила победу над Венгрией
14 октября
Сборная Саудовской Аравии вышла на ЧМ-2026
14 октября
Испания разгромила Болгарию в матче отбора ЧМ-2026
14 октября
Сборная Англии в 17-й раз сыграет на чемпионате мира
14 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Шуня771
Шуня771
16 октября в 15:33
Пусть в финале победит сильнейший!
A.S.A
A.S.A
16 октября в 12:31
Из двух матчей посмотрел южноамериканское противостояние! Игра была искраметной, скорости приличные, победить могли и колумбийцы, и аргентинцы, но удачливее оказались бело-голубые!
Финал обещает быть интересным, т к обе сборные прошли турнир ровно, без провалов в игре. Фавориты тут конечно же Аргентина, но, если марокканцы сыграют организованно в обороне, и не ввяжутся в открытый футбол, то тогда у них есть шанс на историческую победу!
Nenash
Nenash
16 октября в 11:20
Марокко рождает новых Эн-Нессери.. 👍🤭
112910415
112910415
16 октября в 11:06
аргентинцам - победы !
марокканцы уже молодцы !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
16 октября в 10:11, ред.
Марокканцы всерьез нацелены на домашнему ЧМ 2030)))
И некоторые из молодёжки как раз подготовлены к этому
Colchoneros
Colchoneros
16 октября в 09:59
Будем болеть за Аргентину!
shlomo
shlomo
16 октября в 09:43
Три года назад у марокканцев была мечта. Они достигли ее cейчас. Еще и с приятным привкусом мести
Варвар7
Варвар7
16 октября в 09:43
Марокканцы, в полуфинале и по игре не сколько не уступили французам...
qke2ybvpaa7t
qke2ybvpaa7t
16 октября в 09:32
Марокканцы красавцы, будем болеть за них
sihafazatron
sihafazatron
16 октября в 09:32
Неожиданная пара финалиств))
shur
shur
16 октября в 09:25
...Рэспект Марокко, какой шанс у ребят! Надо лукануть и поддержать!!!
zusfy5drr4wf
zusfy5drr4wf
16 октября в 09:18
Как высоко забрались марроканцы!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 