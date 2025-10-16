Аргентина и Марокко сыграют в финале молодежного чемпионата мира

Футболисты сборных Аргентины и Марокко вышли в финал молодежного чемпионата мира. Соревнования проходят в Чили.
В полуфинале аргентинцы со счетом 1:0 обыграли команду Колумбии. Сборная Марокко победила французов в серии пенальти со счетом 5:4 (основное и дополнительное время — 1:1).
Финал пройдет в ночь на 20 октября по московскому времени. 18 октября в матче за третье место колумбийцы сыграют с французами. Обе игры пройдут в Сантьяго.
Сборной Аргентины принадлежит рекорд по победам на молодежных чемпионатах мира, аргентинцы выигрывали титул шесть раз, последний — в 2007 году. Сборная Франции побеждала на турнире в 2013 году. Наивысшим достижением марокканцев является четвертое место на турнире в 2005 году. В 2023 году победителем стала сборная Уругвая.
Финал обещает быть интересным, т к обе сборные прошли турнир ровно, без провалов в игре. Фавориты тут конечно же Аргентина, но, если марокканцы сыграют организованно в обороне, и не ввяжутся в открытый футбол, то тогда у них есть шанс на историческую победу!
марокканцы уже молодцы !
И некоторые из молодёжки как раз подготовлены к этому
