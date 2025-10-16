Тренер «Зенита» Семак объяснил повышение конкуренции в РПЛ

1760595737

16 октября 2025, 09:22

Уровень конкуренции в Российской премьер-лиге ( РПЛ ) хороший, так как многие клубы подтянулись к петербургскому «Зениту». Такое мнение высказал главный тренер «Зенита» .

В двух последних сезонах РПЛ чемпион определялся в заключительном, 30-м туре. В текущем сезоне лидирует ЦСКА с 24 очками, следом идут московский «Локомотив» и «Краснодар», у которых на одно очко меньше.