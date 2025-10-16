 
 
 
Тренер «Зенита» Семак объяснил повышение конкуренции в РПЛ

16 октября 2025, 09:22

Уровень конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ) хороший, так как многие клубы подтянулись к петербургскому «Зениту». Такое мнение высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

В двух последних сезонах РПЛ чемпион определялся в заключительном, 30-м туре. В текущем сезоне лидирует ЦСКА с 24 очками, следом идут московский «Локомотив» и «Краснодар», у которых на одно очко меньше.

«Сейчас хороший уровень конкуренции в РПЛ, на мой взгляд. Мне кажется, что это связно с тем, что многие команды подтянулись к „Зениту“, сейчас разницы большой не вижу», — сказал Семак.

therapy
therapy ответ adekvat (раскрыть)
17 октября в 09:26
Для меня всё равно куда растет Зенит, речь о словах Семака, который, что для меня удивительно, некорректно высказался о игровой форме других команд.
Брулин
Брулин
16 октября в 17:24
Просто вся лига просела и Зенит просел нехило. Стагнация к среднему.
adekvat
adekvat ответ therapy (раскрыть)
16 октября в 16:32
А куда Зенит растет, в корень турнирной таблицы?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ therapy (раскрыть)
16 октября в 14:17
Ну так если это правда?Так оно и есть.
shlomo2
shlomo2
16 октября в 12:23
Цыплят по осени считают... посмотри на таблицу весной.
sv_1969
sv_1969
16 октября в 12:10
Ну это он так считает и многим по хрену на его слова! Давно оттуда несется такое пренебрежение! Есть они и остальные! Это часто бывает у богатых! только вот они богатые за наш счет так сказать!
P.S. Потом удивляются почему к ним так относятся! Печально что и некоторые фаны так ведут себя!
Alex_67
Alex_67
16 октября в 11:47
А почему свои мнения высказывают, в основном, только Семак и Карпин. Многим это не нравится, ведь в России 🇷🇺 есть и другие тренеры? Вот, вчера, разбавили информацию Черчесовым и сразу стало веселей. Аленичев, тоже к месту. В общем, всегда должна быть альтернатива.
Comentarios
Comentarios ответ stanichnik (раскрыть)
16 октября в 10:57
Он откровенно поплыл
112910415
112910415
16 октября в 10:57
Зенит малость обленился, оброс жирком, мышцы в тонусе не держит ...
stanichnik
stanichnik
16 октября в 10:48
Не конкуренция повысилась, а уровень игры комады Семака упал и с каждым годом всё сильнее.
Vilar
Vilar
16 октября в 10:37
Семак, почему, так скромно: "... многие команды подтянулись к „Зениту“.
Если, уж, хвалить соперников, которые подтянулись, то правильно будет: " Все, по мере возможности пошли за солнцем рпл, а я, как Данко, освящаю этот путь, вырвав сердце из груди! Идите за нами, это верный путь к счастливой жизни в следующей вашей жизни." И люди-футболисты подтянутся ещё быстрее и количество их увеличится в разы!
Comentarios
Comentarios ответ sv_1969 (раскрыть)
16 октября в 10:30
Он не дремлет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
16 октября в 10:09
Это связано с тем, что ты тупил на старте сезона, держа Глушку и Соболя на лавке.
sv_1969
sv_1969
16 октября в 10:01
Опять Богданыч на связи. Вроде вчера его хватило)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 октября в 09:51, ред.
А может себе задать вопрос "А почему подтянулись к Зениту?"
Разве не к тренеру и селекции должны появляться претензии.....если гегемона с составом порядка 200 млн на финише чемеионата обходит команда с составом на 98 млн???
Да и сейчас разве лучше разговоры разговаривать...про судей..конкуренцию и плестись даже не в тройке в таблице???
Может меньше слов и больше дела???
После "подарка Дзюбы" с Акроном не интервью надо раздавать...нее философствовать а работать и менять что то....а не констатировать факты..."Конкуренты подтянулись"..)))
Сейчас как раз шанс...
Вскоре...Динамо и Локо.....две игры....вот после них хотелось бы не интервью читать...а видеть Зенит повыше в таблице...
Всем доброго утра !!!..дня!!! и вечера!!!
5tqv3wd96pwg
5tqv3wd96pwg ответ Grabovsky (раскрыть)
16 октября в 09:46
Разве всё в чемпионате зависит от уровня игры Зенита?
Grabovsky
Grabovsky
16 октября в 09:42
Может уровень игры зенита упал?
m2car9pv28g8
m2car9pv28g8
16 октября в 09:41
Неприлично "великим" командам четверть века плестись в середине таблицы.
therapy
therapy
16 октября в 09:36
Как-то не корректно... В футболе могут быть кумиры, но нет месту эталону.
Плохо когда тренер считает свою команду таковым...Можно было просто сказать что клубы РПЛ растут вместе с Зенитом и с этим растет конкуренция...
25процентный клоун
25процентный клоун
16 октября в 09:35, ред.
Как можно тянуться к Зениту, не пойму. Тянуться можно к качественному футболу, поставленной игре, к титулам, к росту игроков. Но Зенит то не про это, точнее он сам тянется к этому и не дотягивает
lotsman
lotsman
16 октября в 09:31
Всегда интересней проходит чемпионат если чемпион определяется в последних турах.
sihafazatron
sihafazatron
16 октября в 09:30
Уровень рпл сильно упал
