Тренер «Зенита» Семак объяснил повышение конкуренции в РПЛ

Уровень конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ) хороший, так как многие клубы подтянулись к петербургскому «Зениту». Такое мнение высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
В двух последних сезонах РПЛ чемпион определялся в заключительном, 30-м туре. В текущем сезоне лидирует ЦСКА с 24 очками, следом идут московский «Локомотив» и «Краснодар», у которых на одно очко меньше.
«Сейчас хороший уровень конкуренции в РПЛ, на мой взгляд. Мне кажется, что это связно с тем, что многие команды подтянулись к „Зениту“, сейчас разницы большой не вижу», — сказал Семак.
Плохо когда тренер считает свою команду таковым...Можно было просто сказать что клубы РПЛ растут вместе с Зенитом и с этим растет конкуренция...
Плохо когда тренер считает свою команду таковым...Можно было просто сказать что клубы РПЛ растут вместе с Зенитом и с этим растет конкуренция...
Разве не к тренеру и селекции должны появляться претензии.....если гегемона с составом порядка 200 млн на финише чемеионата обходит команда с составом на 98 млн???
Да и сейчас разве лучше разговоры разговаривать...про судей..конкуренцию и плестись даже не в тройке в таблице???
Может меньше слов и больше дела???
После "подарка Дзюбы" с Акроном не интервью надо раздавать...нее философствовать а работать и менять что то....а не констатировать факты..."Конкуренты подтянулись"..)))
Сейчас как раз шанс...
Вскоре...Динамо и Локо.....две игры....вот после них хотелось бы не интервью читать...а видеть Зенит повыше в таблице...
Всем доброго утра !!!..дня!!! и вечера!!!
