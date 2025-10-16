В ФИФА оценили заявления Трампа об отмене игр ЧМ в некоторых городах США

1760607037

16 октября 2025, 12:30

Правительство США в праве определять, безопасны ли города страны для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом говорится в заявлении Международной федерации футбола ( ФИФА ), опубликованном телеканалом Sky Sports.

Ранее президент США допустил перенос матчей чемпионата мира из городов с высоким уровнем преступности, в том числе речь шла об играх в Бостоне.

«Безопасность и охрана порядка, очевидно, являются ответственностью правительств, и они решают, что отвечает интересам общественной безопасности. Мы надеемся, что каждый из наших 16 городов-организаторов будет готов успешно принять и выполнить все необходимые требования», — заявили в ФИФА .