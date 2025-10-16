Аленичев объяснил, почему нельзя сравнивать Глушенкова и Аршавина

1760594968

16 октября 2025, 09:09

Полузащитника петербургского «Зенита» можно будет сравнить с бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года только после завершения им карьеры. Такое мнение высказал четырехкратный чемпион России в составе московского «Спартака» .

«Я не понимаю этих сравнений, для чего они нужны, не вижу логики и смысла этих обсуждений. Когда Глушенков закончит карьеру, а мне бы хотелось, чтобы она была яркой, тогда уже можно будет сравнить Андрея Аршавина с ним», — сказал Аленичев.

«А как сейчас можно сравнивать действующего игрока с Аршавиным? Это же Андрей Аршавин все-таки, как его можно сравнивать с действующими футболистами. Это не корректно по отношению к Аршавину», — добавил он.