Аленичев объяснил, почему нельзя сравнивать Глушенкова и Аршавина

16 октября 2025, 09:09

Полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова можно будет сравнить с бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года Андреем Аршавиным только после завершения им карьеры. Такое мнение высказал четырехкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Дмитрий Аленичев.

«Я не понимаю этих сравнений, для чего они нужны, не вижу логики и смысла этих обсуждений. Когда Глушенков закончит карьеру, а мне бы хотелось, чтобы она была яркой, тогда уже можно будет сравнить Андрея Аршавина с ним», — сказал Аленичев.

«А как сейчас можно сравнивать действующего игрока с Аршавиным? Это же Андрей Аршавин все-таки, как его можно сравнивать с действующими футболистами. Это не корректно по отношению к Аршавину», — добавил он.

Брулин
Брулин
16 октября в 17:22
О чём угодно будут спрашивать только не о самом футболе как игре с её многообразием, тактическими замыслами, комбинациями, индивидуальными действиями тех или иных футболистов.
Варвар7
Варвар7
16 октября в 12:28
Андрюха начальник - Макс игрок - а это две большие разницы...)))
fneyeqx9636a
fneyeqx9636a
16 октября в 12:17
Сравнение пока здесь не уместно,в пользу Аршавина
K_SY116
K_SY116
16 октября в 11:48
Куда ему до Андрюхи...
3j4emrgnzwdz
3j4emrgnzwdz
16 октября в 11:36
Шавку с кем сравнивают?
Это его проблемы!
CCCP1922
CCCP1922
16 октября в 11:16
Аленичеву, прямо сейчас, безразлично, сравнивает кто-то Глушенкова с Аршавиным или нет. Его беспокоит только одна мысль, освободится ли, в ближайшее время, кресло главного тренера Спартака? Да, Дмитрий хочет его занять и в этом нет ничего плохого. Тогда, в предыдущий раз, мне кажется, поторопились его уволить. А человек Аленичев, настоящий, истинный красно-белый патриот, да и специалист квалифицированный. Если решат уволить Станковича, почему не дать Дмитрию ещё один полновесный шанс? И не трогать его года два. Попытка не пытка. А уж он точно постарается..
112910415
112910415
16 октября в 11:00
задатки хорошие ... а там посмотрим !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 октября в 10:23
Съездит в Англию, поиграет в Арсенале, тогда и поговорим...
nubom
nubom
16 октября в 10:11
Соглашусь с Дмитрием. Априори сравнение абсурдно. Аршавин прославился 31 голом за Арсенал и фразой «Если мы не оправдали ваши ожидания, то это ваши проблемы». Глушенков на Западе не известен, и наглости пока заметно меньше. Это как сравнивать водителя BMW и Лады. Так что надо подождать, хотя, на мой взгляд, максимум, что нас ждет - это разрешение продажи пива на российских стадионах…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
16 октября в 10:02, ред.
Пусть Глушка положит покер Ливерпулю, да за сборную поиграет как Шава. Там и поговорим.

Среди же нынешних РПЛовцев, Глуш, вне сомнения, лучший. Пора в Европу.
STVA 1
STVA 1
16 октября в 10:02
Глушенкову до Рыжего, как до Китая раком ползти))
p967rt2v9jmz
p967rt2v9jmz
16 октября в 09:43
Вряд ли Глушенков достигнет того, чего добился Аршавин, сейчас он только капризный талант с высоким самомнением.
shlomo2
shlomo2
16 октября в 09:41
Каждый игрок это индивидуум и сравнения тут не нужны...
sihafazatron
sihafazatron
16 октября в 09:31
А кто сравнивает? Если речь про срачТВ, то им просто надо же о чем-то болтать))
therapy
therapy
16 октября в 09:28
Всё познаётся в сравнении, только в адекватном... Согласен с Аленичевым, как можно сравнивать завершённую карьеру с действующей...
