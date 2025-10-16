Самый дешевый билет на матч сборных России и Перу стоит 500 рублей

1760605852

Минимальная цена билета на товарищеский матч сборных России и Перу по футболу составит 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет 12 ноября на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск. В день матча болельщиков ожидает развлекательная программа: фестиваль для болельщиков, автограф-сессии игроков национальной команды разных лет и концертные номера.

Детям до пяти лет включительно входные билеты не потребуются.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча. 15 ноября россияне на стадионе «Фишт» в Сочи примут соперников из Чили, начало — 18:00 мск.