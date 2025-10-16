 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыТоварищеские матчи. Сборные 2025

Самый дешевый билет на матч сборных России и Перу стоит 500 рублей

16 октября 2025, 12:10
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПеруПеру12.11.2025 в 16:00 Не начался

Минимальная цена билета на товарищеский матч сборных России и Перу по футболу составит 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет 12 ноября на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск. В день матча болельщиков ожидает развлекательная программа: фестиваль для болельщиков, автограф-сессии игроков национальной команды разных лет и концертные номера.

Детям до пяти лет включительно входные билеты не потребуются.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча. 15 ноября россияне на стадионе «Фишт» в Сочи примут соперников из Чили, начало — 18:00 мск.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
ОфициальноСамый дешевый билет на матч сборных России и Чили стоит 400 рублей
14 октября
Система быстрого прохода на матчи сборной России будет доступна через Max
13 октября
Вратарь ПСЖ Сафонов рассказал, что его узнают болельщики в Париже
11 октября
На матч сборных России и Ирана продали все билеты
10 октября
Порядка 600-700 болельщиков поддержат сборную Ирана на матче с Россией
09 октября
Бевеев попросил 12 билетов на матчи сборной России для близких из Калмыкии
07 октября
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
16 октября в 14:39
Ну за "пятихатку" - сборная Перу должно "переть" на наших так , что б это прям зрелище было , ведь поди не за бесплатно пригласили....)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 