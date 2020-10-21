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1 : 3
завершен
сегодня, 14:00
|Максименко Артем
|1:0
|54’
|86’
|1:1(П)
|Бикфалви Эрик
|89’
|1:2
|Бикфалви Эрик
|90+4’
|1:3
|Бикфалви Эрик
|12’
|Рыков Владимир
|Осипов Александр
|44’
|57’
|Емельянов Роман
|73’
|Калинин Игорь
|Ботака-Иобома Эрвинг Джо
|75’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|49’
|Егорычев Андрей
|Ефремов Дмитрий
|60’
|Йовичич Бранко
|Августиняк Рафал
|60’
|Погребняк Павел
|Караев Давид
|Стефанович Илья
|Баев Алексей
|64’
|73’
|Кулаков Денис
|Золотов Николай
|73’
|Евсеев Алексей
|Артем Шаболин
|Кирсанов Никита
|Галоян Артур
|85’
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|2
|Предупреждения
|3
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Сначала подумал, что есть еще какой-то Велес
Сначала подумал, что есть еще какой-то Велес
Вратарь по нужде что ли отлучался с 86 минуты?)
Вратарь по нужде что ли отлучался с 86 минуты?)
Учись, А. Дзюба)
Учись, А. Дзюба)