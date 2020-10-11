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0 : 0
завершен
11 октября 2020, 19:00
воскресенье
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Стадион Билино Поле
|Кадушич Адван
|44’
|87’
|Де Рон Мартен
|Ходжич Армин
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Колашинац Сеад
|Кадушич Адван
|46’
|Хаджиахметович Амир
|Татар Беньямин
|54’
|Джеко Эдин
|Джурич Милан
|61’
|70’
|Бергейс Стевен
|Мален Донуэлл
|70’
|Хатебур Ханс
|Думфрис Дензел
|Лончар Стипе
|Пьянич Миралем
|75’
|Ходжич Армин
|Крунич Раде
|75’
|86’
|Аке Натан
|Блинд Дейли
|86’
|Бабел Райан
|Промес Квинси
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|6
|Удары по воротам
|15
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|1
|Удары в створ
|4
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|9
|Фолы
|14
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|2
|Угловые
|7
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|5
|Офсайды
|2
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|30%
|Владение мячом
|70%
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|4
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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