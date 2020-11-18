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4 : 2
завершен
18 ноября 2020, 22:45
среда
|Тилеманс Юри
|1:0
|3’
|17’
|1:1
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Винд Йонас
ассистент Брейтуэйт Мартин
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Лукаку Ромелу
ассистент Де Брюйне Кевин
|2:1
|57’
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Лукаку Ромелу
ассистент Азар Торган
|3:1
|69’
|86’
|3:2(А)
|Куртуа Тибо
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Де Брюйне Кевин
ассистент Фокет Томас
|4:2
|87’
|Мертенс Дрис
|50’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|70’
|Йенсен Матиас
|Дилейни Томас
|Фокет Томас
|Азар Торган
|77’
|77’
|Андерсен Лукас
|Поульсен Юссуф
|87’
|Систо Пионе
|Винд Йонас
|Бойата Дедрик
|Вертонген Ян
|90+1’
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|8
|Удары по воротам
|8
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|5
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|10
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|7
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|1
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|2
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|0
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