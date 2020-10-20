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1 : 2
завершен
сегодня, 19:55
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: «Матч ТВ»
|63’
|0:1
|Деннис Эммануэль
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Хорват Итан
ассистент Ловрен Деян
|1:1(А)
|74’
|90+3’
|1:2
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Де Кетелар Шарль
ассистент Вормер Рууд
|12’
|Мата Клинтон
|14’
|Деннис Эммануэль
|33’
|Ритс Матс
|Ловрен Деян
|53’
|85’
|Ванакен Ханс
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мостовой Андрей
|Дриусси Себастьян
|72’
|Вендел
|Кузяев Далер
|72’
|77’
|Ланг Ноа
|Диатта Крепин
|82’
|Баджи Юссуф
|Деннис Эммануэль
|Ерохин Александр
|Оздоев Магомед
|88’
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|14
|Удары по воротам
|13
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|3
|Удары в створ
|5
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|15
|Фолы
|9
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|8
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|3
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|1
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|4
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