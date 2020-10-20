В 41 Кержаков Михаил Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 15 Караваев Вячеслав Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 44 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

З 4 Круговой Данил Фолов заработано: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 6 Ловрен Деян Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 3 Выносы: 7 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 44 Ракицкий Ярослав Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 3 Перехваты: 2 Пасы: 56 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

П 5 Барриос Вильмар Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 14 Кузяев Далер Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 72

П 27 Оздоев Магомед Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 4 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 88

Н 7 Азмун Сердар Ударов всего: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

Н 22 Дзюба Артём Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 11 Дриусси Себастьян Ударов всего: 3 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 72

Запасные игроки

В 78 Васютин Александр

В 99 Лунёв Андрей

З 87 Прохин Данила

П 20 Вендел Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 18

П 21 Ерохин Александр Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 2

П 17 Мостовой Андрей Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 18

П 38 Мусаев Леон

П 19 Сутормин Алексей