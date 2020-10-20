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Зенит - Брюгге
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Ренн - Краснодар
Челси - Севилья
Лацио - Боруссия
Барселона - Ференцварош
Пари Сен-Жермен - Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг - Истанбул Башакшехир

Текстовая онлайн трансляция матча Зенит против Брюгге

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 1:2 Логотип футбольный клуб Брюгге Брюгге
Зенит
Брюгге
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1 : 2
завершен
сегодня, 19:55
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Лига чемпионов 2020/2021, 1 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: «Матч ТВ»
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    Голы
    63’ 0:1 Деннис Эммануэль
    Хорват Итан
    ассистент Ловрен Деян     		1:1(А) 74’
    90+3’ 1:2 Де Кетелар Шарль
    ассистент Вормер Рууд
    Наказания
    12’ Мата Клинтон
    14’ Деннис Эммануэль
    33’ Ритс Матс
    Ловрен Деян 53’
    85’ Ванакен Ханс
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Мостовой Андрей Дриусси Себастьян 72’
    Вендел Кузяев Далер 72’
    77’ Ланг Ноа Диатта Крепин
    82’ Баджи Юссуф Деннис Эммануэль
    Ерохин Александр Оздоев Магомед 88’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 13
    		3 Удары в створ 5
    		15 Фолы 9
    		8 Угловые 4
    		0 Офсайды 3
    		52% Владение мячом 48%
    		1 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    сегодня в 23:04
    Ему все это неинтересно. Он больше всего ценит победу в 2008 г. в выставочном матче с МЮ, за который дали какой то Кубок. В УЕФА несколько раз поясняли , что это именно выставочный матч, который претворяет сезон. Никакого официального статуса этот "кубок2 не имеет.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 23:04
    В следующем году зениту играть в ЛЕ, осенью, вот там и блеснут малкомами
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Великолепный (раскрыть)
    сегодня в 23:02
    Сколько уже обьяснял,но им по фиг для них пещерный футбол это хорошо!!!!!!!!!!!!!!!!Дзюба,игрок класса,ниже среднего и через такого игрока игра,в нормальном клубе,вестись не должны и вообще,сейчас через одного игрока ни кто не играет,разве только Барса,но Дзюба ни разу ни Месси !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ivan Ivan
    Ivan Ivan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 23:02
    Что ж Ваш клуб этот кубок соли не взял. "Типа не надо"? Можешь сравнивать его хоть с пивной бутылкой, это Ваша зависть и боль на все оставшиеся времена.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    сегодня в 23:02
    Учитывая то, что в Дортмунде играет Холанд, следующий матч в ЛЧ представляется любопытным. Да?
    nikot
    nikot
    сегодня в 23:02
    В Рпл 2 гола зениту бы отменили,мяч вышел и вне игры!Вар бы так показал!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ Ivan Ivan (раскрыть)
    сегодня в 23:01
    Пусть Зенит для начала честно выиграет Кубок УЕФА как ЦСКА, а то он с большим душком у Зенита.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 23:00
    Во всем виноват Малком !
    Гнать его из команды без выходного пособия !
    Хуторянин 84
    Хуторянин 84 ответ Sanches65 (раскрыть)
    сегодня в 23:00
    Всё... В Дортмунд лететь не надо... Уже прилетели!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ NGYRZ (раскрыть)
    сегодня в 23:00
    Брюгге ни европейский середняк,даже и близко!!!!!!!!!!!!!!!!!!Середняки-это Севилья,МЮ,Челси,Боруссия и тд!!!!!!!!!!!!!!!!Брюгге-это намного ниже среднего!!!!!!!!!!!!!!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 22:58
      Ivan Ivan
      Ivan Ivan ответ Ген Геныч (комментарий удален) (раскрыть)
      сегодня в 22:58
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        сегодня в 22:58
        Спартак ливерпуль 1:1
        Спартак Севилья 5:1
        зенит Брюгге 1:2

        Два удара в створ.
        Химки нам 10 раз в створ пробили с более сильной обороной
        Великолепный
        Великолепный
        сегодня в 22:57
        футбола "Пни мяч на Дзюбу!". не прокатил. Семак для план Б ?
        kts
        kts ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
        сегодня в 22:57
        И правда не заметил... 😁
        FiZryk
        FiZryk
        сегодня в 22:57
          lobsterdam
          lobsterdam
          сегодня в 22:57
          Зенит был унизительно жалок! Ловрен смотрел-смотрел на это безобразие и удивлялся: чего ж не бьют-то? И, вспомнив АПЛ, жахнул, но не помогло!
          DNK74_02
          DNK74_02 ответ africatranzit (раскрыть)
          сегодня в 22:56
          Абсолютно в дырочку!
          Pancher_95
          Pancher_95
          сегодня в 22:56
          Ну чо мужики, ждем полуфинал все еще?)))
          NGYRZ
          NGYRZ
          сегодня в 22:56
            Ivan Ivan
            Ivan Ivan ответ Ген Геныч (раскрыть)
            сегодня в 22:56
            Ну так снять с чемпа всех кто за гос счет и оставить только Краснодар и Спартак. Вот будет интересно смотреть. Тем более что Спартачи что быки в ЕК нулевые.
            DNK74_02
            DNK74_02
            сегодня в 22:56
            Ничему не учит жизнь.. Печаль! Очередной турнир и очередная мука. Где тренер и его мысль? Где рвение, самоотдача и класс игроков, которые очень хорошо зарабатывают? Доколе, Зенит?! Мы, болельщики, уже устали это терпеть! Лацио имеет Боруссию 2:0. На какое место расчитывают в клубе? Очнитесь!
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ Ivan Ivan (раскрыть)
            сегодня в 22:55
            По признанию УЕФА и европейских изданий матч за суперкубок - это обычный выставочный матч, который предваряет сезон, не более того. Э/то примерно как Кубок Соли, который Спартак даже два раза выигрывал, или как Кубок Канделаки ТВ. Ценность их примерно одинакова.
            africatranzit
            africatranzit
            сегодня в 22:55
            Ошиблись ВЫ, Георгий. Там за кардоном люди и живут и играют в удовольствие, а у нас какой то напряг и в жизни и в футболе и этот остекленевший взгляд Семака...
            berda2003
            berda2003 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
            сегодня в 22:54
            ну, что заметил бельгийцев? хотя, если честно, счёт почётный, с бельгийским клубом и всего 1:2, это УСПЕХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            протон1
            протон1
            сегодня в 22:53
            если боярский знал) нам то кто не болеет уж точно пофигу))) раскрутили дзюбу. при всем важении. но он один в поле не вонин. одно дерево не сад. один камень не стенаа)))
            Хуторянин 84
            Хуторянин 84 ответ denmig (раскрыть)
            сегодня в 22:53
            😂 😂 😂
            Ген Геныч
            Ген Геныч ответ 1asss (раскрыть)
            сегодня в 22:52
            Да плевать мне на свиней!!!!!!!!!!!!Я об уровне чемпа говорю,как такового!!!!!!!!!!!!!!!А Лукойл-частная компания,пусть Федун хоть из аула овец с баранами покупает,это его проблемы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            протон1
            протон1
            сегодня в 22:52
            очень рад что зенит проиграл
            nikoladolgov
            nikoladolgov
            сегодня в 22:51
            Короче - все как всегда.
            Лига Чемпионов это слишком слабый турнир для нашего чемпиона из Питера ...
            Теперь Семак торжественно объявит - что это было сделано специально , чтоб команду нацелить на следующее чемпионство и не разрываться на два фронта.
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