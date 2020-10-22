В 1 Мерет Алекс Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 22 Ди Лоренцо Джованни Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 66 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

З 26 Кулибали Калиду Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 163 Точность пасов: 155 Минут сыграно: 90

З 19 Максимович Никола Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 117 Точность пасов: 113 Минут сыграно: 90

З 23 Хисай Эльсеид Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 59

П 68 Лоботка Станислав Отборы: 1 Перехваты: 4 Пасы: 87 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 66

П 8 Руис Фабиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 111 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 90

П 11 Лосано Ирвинг Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 59

П 14 Мертенс Дрис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

Н 9 Осимхен Виктор Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 66

П 21 Политано Маттео Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 83

Запасные игроки

В 16 Контини Никита

В 25 Оспина Давид

З 31 Гулям Фаузи

З 44 Манолас Константинос

З 6 Мариу Руй Ударов всего: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 4 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 31

З 33 Ррахмани Амир

П 5 Бакайоко Тьему Фолов совершено: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 12

П 4 Демме Диего Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 24

Н 24 Инсинье Лоренцо Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 32 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 31