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0 : 1
завершен
сегодня, 19:55
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Стадион Сан-Паоло
|57’
|0:1
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Де Вит Дани
ассистент Свенссон Йонас
|81’
|Де Вит Дани
|Кулибали Калиду
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Инсинье Лоренцо
|Лосано Ирвинг
|59’
|Мариу Руй
|Хисай Эльсеид
|59’
|Петанья Андреа
|Лоботка Станислав
|66’
|Демме Диего
|Осимхен Виктор
|66’
|Бакайоко Тьему
|Политано Маттео
|83’
|88’
|Лиувен Рамон
|Мидтсьё Фредрик
|89’
|Гудмундссон Альберт
|Карлссон Джеспер
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|20
|Удары по воротам
|5
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|6
|Удары в створ
|2
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|9
|Фолы
|12
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|7
|Угловые
|2
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|5
|Офсайды
|1
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|73%
|Владение мячом
|27%
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|1
|Cэйвы
|6
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|1
|Предупреждения
|1
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