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Аталанта - Аякс
Локомотив - Бавария
Шахтёр - Интер
Атлетико - Ред Булл Зальцбург
Боруссия - Реал
Порту - Олимпиакос
Марсель - Манчестер Сити
Ливерпуль - Мидтьюлланд

Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта против Аякс

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    Голы
    30’ 0:1(П) Тадич Душан
    38’ 0:2 Траоре Лассина
    Сапата Дуван
    ассистент Гомес Алехандро     		1:2 54’
    Сапата Дуван
    ассистент Пашалич Марио     		2:2 60’
    Наказания
    6’ Траоре Лассина
    20’ Классен Дэви
    Иличич Йосип 23’
    25’ Мазрауи Нуссаир
    Джимсити Берат 66’
    Малиновский Руслан 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    56’ Клайбер Шон Мазрауи Нуссаир
    69’ Промес Квинси Нерес Давид
    Муриэль Луис Гомес Алехандро 78’
    Малиновский Руслан Иличич Йосип 78’
    90+4’ Лабиад Закария Энтони
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 13
    		7 Удары в створ 7
    		12 Фолы 16
    		7 Угловые 6
    		5 Офсайды 0
    		45% Владение мячом 55%
    		5 Cэйвы 5
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:04
    У Аталанты тоже я смотрю большие проблемы.
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
    сегодня в 01:04
    ))) сска))
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 01:04
    Отскочили итальяшки дома, ничего, в Амстердаме Аякс задаст им жару.
    Жека10
    Жека10 ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
    сегодня в 01:00
      Государю бан по барабану
      Государю бан по барабану
      сегодня в 00:59
      Опять судьи топят Италию и опять Скомина боится, что его ливерпуль отпинают в ЛЕ. Аха-ха)
      Ну ничего, Аталанта может спокойно взять с "чемпионом АПЛ" 4 очка.
      Государю бан по барабану
      Государю бан по барабану
      сегодня в 00:21
      Аха-ха), ещё давайте парочку. Хороните Скамину)
      Государю бан по барабану
      Государю бан по барабану
      сегодня в 00:18
      Мочите планокуров и доноров барселоны и ливерпуля)
      Государю бан по барабану
      Государю бан по барабану ответ Тео Джонс (раскрыть)
      сегодня в 00:12
      Слив это не итальяшки, а 8:2, аха-ха)
      И я ничего не приплетаю. Включи обзор)
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
      сегодня в 00:02
      Так ты потом припишешь еще +100500 судей к ним, тебе же не нужны причины на это, это уже все поняли, лол. По поводу дальше, разговор был об этом матче конкретно, так что слив так себе, даже тут берешь пример с итальяшек ахах)
      Bom Bom
      Bom Bom
      сегодня в 00:00
      Леха, спасай
      Государю бан по барабану
      Государю бан по барабану ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      вчера в 23:57
      Вот с ливерпулем и посмотрим)
      Государю бан по барабану
      Государю бан по барабану ответ Тео Джонс (раскрыть)
      вчера в 23:56
      Посмотрим кто дальше по турниру пройдёт, Скамины и Оливеры с Айтекинами все матчи не отсудят. Аха-ха)
      h8you
      h8you
      вчера в 23:56, ред.
      у скомины какая-то ненависть к итал клубам))Рома, наполи ,теперь Аталанта и везде рядом Ливерпуль)))
      Comentarios
      Comentarios
      вчера в 23:54
      У Иличича желтая .. давай уже Миранчука выпускайте
      DEIVID
      DEIVID
      вчера в 23:48
      Походу Аталанта посыпалась. В чемпионате поражения и тут Аякс уже их дерёт.
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
      вчера в 23:43
      Что ты так мелко, итальяшек вообще не любят везде в мире, да и всемирный заговор конечно же направлен на них ахахах)
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
      вчера в 23:42
      Тебе лучше не делать прогнозы когда либо, ибо все в молоко, а я ведь предупреждал, что с такой игрой Аякс вынесет итальяшек.
      Государю бан по барабану
      Государю бан по барабану
      вчера в 23:33
      Скамина опять чудит. Аякс слил ливерпулю и получил в распоряжение скамину. Не любят судьи италию в ЕК(
      Levadia
      Levadia
      вчера в 23:03
      Активно начинают атланты
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 22:32
      П-1
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22 ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
      вчера в 18:57
      Аякс сильнее Аталанты и юве
      Государю бан по барабану
      Государю бан по барабану ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      вчера в 18:55
        Klaus-S
        Klaus-S
        вчера в 18:44
        Думаю что Аякс выиграет. Аталанта сейчас не впечатляет. А Аякс проиграл Ливерпулю и им очень нужны очки.
        Georgy Cherdantsev
        Georgy Cherdantsev
        вчера в 15:01
        Думаю, вопреки зрительским ожиданиям матч не получится зрелищным. Аталанта находится на спаде и проиграла две последние игры в Серии А, забив всего по голу в этих матчах. Крайне низкая результативность для этой команды. Аякс сейчас смотрится предпочтительнее бергамасков. В последнем матче чемпионата они разгромили соперника с невероятным счетом 13-0. В Лиге Чемпионов конечно уровень гораздо выше и разгрома мы здесь точно не увидим, но парочку голов голландцы вполне способны отгрузить команде Гасперини. Отличится Промес. 1:2
        1bear
        1bear
        вчера в 14:39
        В предвкушение события дня ,Аталанта у буков фаворит,но не знаю,не знаю....
        Lucky luciano
        Lucky luciano
        вчера в 13:35
        Аталанте нужна победа если из группы хотят выйти
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        вчера в 11:11
        Аякс должен выйграть
        goalaktika
        goalaktika
        вчера в 10:41
        Отличный матч болельщикам обеспечено
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        вчера в 01:02
        Аталанта должна победить после такой игры в Серии А!
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