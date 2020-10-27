В 57 Спортиелло Марко Голов пропущено: 2 Фолов заработано: 1 Спасений: 5 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 96

П 8 Госенс Робин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 4 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 96

З 19 Джимсити Берат Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 3 Перехваты: 5 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 96

З 17 Ромеро Кристиан Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 7 Перехваты: 5 Выносы: 4 Пасы: 38 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 96

З 2 Толой Рафаэль Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 96

П 33 Хатебур Ханс Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 96

П 10 Гомес Алехандро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 4 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 78

П 72 Иличич Йосип Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 78

П 88 Пашалич Марио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Пасы: 38 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 96

П 11 Фройлер Ремо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 5 Пасы: 41 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 96

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 95 Голлини Пьерлуиджи

В 31 Росси Франческо

З 27 Депаоли Фабио

З 26 Мохика Хоан

З 6 Паломино Хосе Луис

З 40 Руджери Маттео

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 18

П 59 Миранчук Алексей

П 32 Пессина Маттео

Н 7 Ламмерс Сэм

Н 9 Муриэль Луис Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 18