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2 : 2
завершен
вчера, 23:00
|30’
|0:1(П)
|Тадич Душан
|38’
|0:2
|Траоре Лассина
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Сапата Дуван
ассистент Гомес Алехандро
|1:2
|54’
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Сапата Дуван
ассистент Пашалич Марио
|2:2
|60’
|6’
|Траоре Лассина
|20’
|Классен Дэви
|Иличич Йосип
|23’
|25’
|Мазрауи Нуссаир
|Джимсити Берат
|66’
|Малиновский Руслан
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|Клайбер Шон
|Мазрауи Нуссаир
|69’
|Промес Квинси
|Нерес Давид
|Муриэль Луис
|Гомес Алехандро
|78’
|Малиновский Руслан
|Иличич Йосип
|78’
|90+4’
|Лабиад Закария
|Энтони
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|14
|Удары по воротам
|13
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|7
|Удары в створ
|7
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|12
|Фолы
|16
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|7
|Угловые
|6
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|5
|Офсайды
|0
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|5
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|3
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Ну ничего, Аталанта может спокойно взять с "чемпионом АПЛ" 4 очка.
Ну ничего, Аталанта может спокойно взять с "чемпионом АПЛ" 4 очка.
И я ничего не приплетаю. Включи обзор)
И я ничего не приплетаю. Включи обзор)