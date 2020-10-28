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0 : 4
завершен
вчера, 20:55
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Стадион Стадион ФК "Краснодар"
Телетрансляция: «Матч ТВ»
|37’
|0:1
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Хадсон-Одои Каллум
ассистент Хаверц Кай
|76’
|0:2(П)
|Вернер Тимо
|79’
|0:3
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Зиеш Хаким
ассистент Вернер Тимо
|90’
|0:4
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Пулишич Кристиан
ассистент Абрахам Тэмми
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|71’
|Маунт Мэйсон
|Жоржиньо
|71’
|Пулишич Кристиан
|Хадсон-Одои Каллум
|71’
|Канте Нголо
|Ковачич Матео
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Уткин Даниил
|74’
|81’
|Эмерсон
|Чилуэлл Бенжамин
|81’
|Абрахам Тэмми
|Зиеш Хаким
|Сперцян Эдуард
|Олссон Кристоффер
|82’
|Сабуа Леон
|Берг Маркус
|87’
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|13
|Удары по воротам
|15
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|4
|Удары в створ
|7
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|12
|Фолы
|12
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|6
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|3
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|29%
|Владение мячом
|71%
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|3
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|0
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Был момент в игре еще при счете 1-0 когда казалось бы что вот сейчас еще чуть чуть и Краснодар забьет...но Френки произвел тройную замену и перевел игру в другое русло
Мусаеву даже и усилить игру некем было....возможно если бы были Ари Вандерсон Классон Кабелла то было бы легче и вариантов было бы больше в атаке, но в футболе нет сослогательного наклонения, поэтому имеем такой печальный результат...
Удачи Быкам в следующих матчах!!!
Был момент в игре еще при счете 1-0 когда казалось бы что вот сейчас еще чуть чуть и Краснодар забьет...но Френки произвел тройную замену и перевел игру в другое русло
Мусаеву даже и усилить игру некем было....возможно если бы были Ари Вандерсон Классон Кабелла то было бы легче и вариантов было бы больше в атаке, но в футболе нет сослогательного наклонения, поэтому имеем такой печальный результат...
Удачи Быкам в следующих матчах!!!