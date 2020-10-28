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Краснодар - Челси
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Севилья - Ренн
Боруссия - Зенит
Брюгге - Лацио
Ювентус - Барселона
Ференцварош - Динамо
Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг

Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар против Челси

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    Голы
    37’ 0:1 Хадсон-Одои Каллум
    ассистент Хаверц Кай
    76’ 0:2(П) Вернер Тимо
    79’ 0:3 Зиеш Хаким
    ассистент Вернер Тимо
    90’ 0:4 Пулишич Кристиан
    ассистент Абрахам Тэмми
    Наказания
    Олссон Кристоффер 22’
    Мартынович Александр 76’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    71’ Маунт Мэйсон Жоржиньо
    71’ Пулишич Кристиан Хадсон-Одои Каллум
    71’ Канте Нголо Ковачич Матео
    Сулейманов Магомед-Шапи Уткин Даниил 74’
    81’ Эмерсон Чилуэлл Бенжамин
    81’ Абрахам Тэмми Зиеш Хаким
    Сперцян Эдуард Олссон Кристоффер 82’
    Сабуа Леон Берг Маркус 87’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 15
    		4 Удары в створ 7
    		12 Фолы 12
    		6 Угловые 4
    		2 Офсайды 3
    		29% Владение мячом 71%
    		3 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Ruslan7797
    Ruslan7797
    сегодня в 00:06
    Игру сломал судья,турк мстит за Сирию, эти дикари которые только 200 лет назад поняли что нужно купаться и кушать с ложкой,сегодня радуются но пусть спасибо скажут судье,Краснодару удачи в дальнейшем
    Пепс
    Пепс ответ A.S.A (раскрыть)
    вчера в 23:57
    Или Мусаев рискнул и убрал Уткина и выпустил Шапи... Оголил полузащиту и Шапи ни фига не сыграл...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
    вчера в 23:52
    Ещё два лайка поставили после окончания матча, хотя прогноз г-на Черданцева касался игры до начала таковой. Чудны дела твои, Господи.
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
    вчера в 23:50
    Оракул... лучше б жевал.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ Сергей Тихонов (раскрыть)
    вчера в 23:39, ред.
    А для этого, друг, есть главный тренер...который сможет поставить командную игру и внушить условным почтальонам что они не хуже Месси и Роналду...) Но чудес не бывает и рано или поздно класс Месси и Роналду всё равно решает. И есть ли у нас такие тренеры...?
    Дима037
    Дима037
    вчера в 23:38
    Смотря на игру очевидно, что Краснодар проиграл игру уже перед тем как выйти на поле. Краснодар не знал как играть в нападении. Очевиден низкий уровень физ подготовки Краснодара. Игроки догоняя игроков челси , просто не могли их догнать , а просто отставали. Учитывая результаты предыдущих результатов можно говорить о низком уровне Чемпионата России. С такой игрой как сегодня Галицкому пора покупать новый состав.
    Сергей Тихонов
    Сергей Тихонов ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    вчера в 23:36, ред.
    Следуя твоей логике, зачем тогда вообще выходить на матч и играть в этом турнире, если ты ниже классом?
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ Сергей Тихонов (раскрыть)
    вчера в 23:30, ред.
    Я тебе скажу то что именно класс игроков Баварии, в частности Киммиха и порешал исход матча...хоть бейся, хоть не бейся. Играли они вполсилы как и Челси сегодня... Тут ещё от тренера много зависит, видимо Николич получше Мусаева.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 23:27
    Что можно сказать по игре быков..._________.........)........
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    вчера в 23:27
    Совсем уж ватные. Не готовы функционально. Физручеллы в штабе.
    Indian
    Indian ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    вчера в 23:26
    То что Сафонов пропускал всё что летело в створ ворот и означает "залетало". Незабитый пенальти это подарок за гостеприимство. Но винить одного лишь Сафонова в этом проигрыше неправильно. Вся команда играла плохо. Видите, что вратарь не вышел на игру - не подпускайте никого и близко на ударную позицию. Сафонов затащил команду во франции, прикройте его когда у него не идет игра, организуйте высокий прессинг. Это Мусаев должен делать с бровки, а не я вам тут объяснять.
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
    вчера в 23:24
    После второго пропущенного мяча на игру Краснодара было больно смотреть. Порадует ли Зенит? Сомневаюсь...
    Сергей Тихонов
    Сергей Тихонов ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    вчера в 23:23, ред.
    У Локо и Баварии класс вообще небо и земля. Но паровозы бились, очень достойно.

    Почему не бился Краснодар, а чуть что, так сразу забил на все? Да, класс решает. Но можно биться изо всех сил, а можно как Краснодар сейчас. У 80% в ЛЧ класс выше, чем у нас. И что теперь? Не играть, а сразу сливаться, как только игра не идет?
    valt134
    valt134
    вчера в 23:21
    Счёт удручающий, но игра в исполнении Краснодара таковой не была. Овации и поддержка зрителей даже после 0-4- тому яркий пример. Болельщика не обманешь. Кадровые потери ОГРОМНЫ. Будь в строю Классон, Ари, Кабелла и иже с ними счёт был бы другой. И ещё не известно, чья бы выдюжила. Да и Сафонов не выручал. Ладно... Забыли... Идём дальше. За одного битого двух небитых дают. А Команде-Спасибо!!!
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ Сергей Тихонов (раскрыть)
    вчера в 23:20, ред.
    Причём здесь гранд или не гранд, топ-10 или не топ-10? Есть такое понятие как класс команд и соответственно игроков...а он у Краснодара и Челси абсолютно разный... Плюс у Краснодара играть-то некому толком.
    морозз
    морозз
    вчера в 23:17
    Позор это когда проигрываешь дома 4:0, наш футбол в таком откате, что проигрыш на своём поле с минимальным счётом уже Заставляет нас всех радоваться и рукоплескать! Пипец!
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    вчера в 23:17
    Ну что ж, давайте не будем морально уничтожать Краснодар после одной провальной игры, в конце-концов это дебютный сезон для них...мы ведь все так радовались когда быки попали в ЛЧ, дважды обыграв ПАОК. Пускай парни набираются опыта, учатся на своих ошибках... Впереди ещё 4 матча, посмотрим...я думаю никто не ждал от быков каких-то сенсаций) Но то что нет никакого усиления это конечно ахтунг! Непонятно, чем думало руководство Краснодара....
    Игорь Ларин 1958
    Игорь Ларин 1958 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 23:16, ред.
    Да никто его и не ругает. Просто пожелание на будущее-ответственнее относиться к игре. Я при его ошибках тоже Макса вспоминал. Накосячит, и тут же выручит. Как говорится-были бы кости, а мясо нарастёт.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 23:15
    Сафонову позвонили видно из Челси, чтоб пропустил четыре банки !
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Indian (раскрыть)
    вчера в 23:14
    Пенальти тут при том,что 11-метровый удар это прекрасный способ забить гол,а Челси его не использовал.При том,что вы говорите,что якобы у Челси все залетало.....по сути Краснодару ещё повезло,что Сафонов ещё парочку не привез,когда нападающих Челси обыгрывал.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 23:12
    Ну все, РФПЛ пора распускать , это обычная трата бюджетных денег под руководством Мутка !
    Timeless
    Timeless ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 23:12
    Митрюшкин и Крицук , но не игроки сборной
    Сергей Тихонов
    Сергей Тихонов ответ Timur132 (раскрыть)
    вчера в 23:12, ред.
    С грандом вчера играл Локо. Причем с топ1, действующим победителем ЛЧ. Причем до 80 минуты счет был ничейным. За вчерашнее поражение было не стыдно.

    Краснодар играл даже не с командой топ10. Наполучал целую авоську, причем на любой вкус.
    Привез или тупые голы пропустил - это все разговоры в пользу бедных. Еще и играть бросил, после двух первых голов. На табло разгром, причем не от фаворита. Результат печальный, но быков сегодня мне не жалко. Паровозы вчера играли как в последний раз. Краснодар играть бросил при счете 2-0. Можно простить многое, но не безволие и положенный на игру болт.
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 23:12
    Не сказать, что "Челси" продемонстрировал какой-то выдающийся футбол, ну и того, что показал хватило для убедительной победы. "Краснодар" провел в целом невыразительный блеклый матч. Потери в составе понятны, но все же. О том, что с ЦЗ такого уровня в ЛЧ особо на какие-то успехи рассчитывать не приходится было говорено-переговорено. Вот и сегодня два пенальти в свои ворота, плюс ляп Сафонова. Да и в атаке то особо ничего не показали. Ну да ладно. Удачи в дальнейшем. Как обычно личное мнение.
    isamsn
    isamsn
    вчера в 23:12
    Вот он наш легионерский футбол. Деньи этим зулусам платят немеренные, а они жируют на халявных харчах. Лучше бы своих ребят готовили и платили скромную фиксированную зарплату, а остальное в виде премиальных по результатам эффективной и качественной игры а не по грабительским контрактам при котором что на лавке сидит, что бездарно играет, а сумашедшие деньги капают на счёт....
    Indian
    Indian ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    вчера в 23:11
    При чем тут пенальти, который вообще в штангу пробили... Сафонов два мяча привез, да
    mr.Nekto
    mr.Nekto ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:11
    Юморист. Спасибо, поднял настроение.
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    вчера в 23:10
    похорники вообще не бегали
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ ЧиП (раскрыть)
    вчера в 23:09
    Ну команду винить не надо,а вот руководство их становится а медведюковыми!!!!!!!!!
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 23:09
    И тренера впридачу нового купить)
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