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Ювентус - Ференцварош
Краснодар - Севилья
Ренн - Челси
Лацио - Зенит
Боруссия - Брюгге
Динамо - Барселона
Пари Сен-Жермен - РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед - Истанбул Башакшехир

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Ференцварош

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    Голы
    19’ 0:1 Узуни Мирто
    ассистент Нгуен Токмак Чол
    Роналду Криштиану
    ассистент Куадрадо Хуан     		1:1 35’
    Мората Альваро
    ассистент Куадрадо Хуан     		2:1 90+2’
    Наказания
    67’ Шигер Давид
    Данило 80’
    Кьеза Федерико 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Мората Альваро Дибала Пауло 62’
    Кьеза Федерико Бернардески Федерико 62’
    Кулусевски Деян МакКенни Уэстон 62’
    70’ Исаэль Зубков Александр
    70’ Боли Франк Нгуен Токмак Чол
    75’ Ботка Эндре Ловренчич Герго
    75’ Лаидуни Айса Шигер Давид
    Рэмзи Аарон Рамос Артур 82’
    Рабьо Адриен Бентанкур Родриго 83’
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 9
    		7 Удары в створ 2
    		18 Фолы 11
    		6 Угловые 6
    		9 Офсайды 0
    		66% Владение мячом 34%
    		1 Cэйвы 5
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Бан_по_барабану
    Бан_по_барабану ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 01:34
    его "достижения" это липовые ЗМ и незабитые пенальти в финалах КА. Аха-ха)
    Бан_по_барабану
    Бан_по_барабану
    сегодня в 01:32
      Бан_по_барабану
      Бан_по_барабану ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 01:31
      Квадрат временами не плох. А так да, изуродовали команду. Посмотрим на летние приобретения.
      juvenale
      juvenale ответ Бан_по_барабану (раскрыть)
      сегодня в 01:30
      с победой!только печально все))не вижу вообще перспектив у этой команды))топ уровень показывают только Де Лихт,Мората и 36 летний Роналду
      Бан_по_барабану
      Бан_по_барабану ответ Agamaga (раскрыть)
      сегодня в 01:28
      Меся сама сплошная осечка)
      Бан_по_барабану
      Бан_по_барабану ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 01:27
      С победой!
      Офтопчанам привет, кроме сам знаешь кого)
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      сегодня в 01:26
        Бан_по_барабану
        Бан_по_барабану ответ Agamaga (раскрыть)
        сегодня в 01:25, ред.
        Кто-то может и вешался, но меня тогда ещё не было, глупо вспоминать доисторические времена. Если уж так, то и 11:1 и 12:1 каталонцы должны помнить. Аха-ха)
        juvenale
        juvenale ответ NGYRZ (раскрыть)
        сегодня в 01:24
        так Юентус вышел уже)вряд ли опу будут рвать в каталонии
        NGYRZ
        NGYRZ
        сегодня в 01:24
        Посмотрел матч и просто блевался все 90 минут!

        80 минут просто галимой перепасовки в центре поля, между полузащитой и защитой!
        Я не понимаю, Пирло хочет закончить как Сарри? Или он получает удовольствие, что его игроки без обострения катают всю игру мяч назад и поперек?
        Как можно так играть, это же убожество, а не футбол.

        Юве надо молиться, чтобы Барселона включила Месси в состав на ответный матч, чтобы хоть какие-то шансы были на победу.
        juvenale
        juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
        сегодня в 01:22, ред.
        в каком таком финале хахаха поподробнее))все потуги гнома против Юве - он смог Буффона распечатать только в 7 тайме, в ничего не значащем матче ,в группе
        Agamaga
        Agamaga ответ Бан_по_барабану (раскрыть)
        сегодня в 01:21
        Говорить нужно на поле! Ювентус часто против Месси осечки давала, и в этом виноват не судья.
        Agamaga
        Agamaga ответ Бан_по_барабану (раскрыть)
        сегодня в 01:20
        Само собой разный смысл) но никогда и не всегда хейтеры гнома не признают его достижения,Аха-ха))
        Бан_по_барабану
        Бан_по_барабану ответ Agamaga (раскрыть)
        сегодня в 01:17
        В финале гном растворился, зарешал Чакир, а в группе против дубля, с левой пенкой и левым удалением вам должно быть стыдно упоминать.
        Бан_по_барабану
        Бан_по_барабану ответ БоЛьШоЙ Ух (раскрыть)
        сегодня в 01:15
        Всё равно игра тухлая. Стоя на месте никого не обыграть. Движения нет, а перепасовки поперёк и назад это находка для такого соперника. Создали минимум, вот и валидол.
        Шатаут
        Шатаут
        сегодня в 01:15
        Зря дрыг-нога променяла Бадра на Пирло... Ничего не выйдет... Ференцварош не Кротоне....
        Бан_по_барабану
        Бан_по_барабану ответ Agamaga (раскрыть)
        сегодня в 01:13
        Не всегда и никогда это разные вещи, аха-ха)
        БоЛьШоЙ Ух
        БоЛьШоЙ Ух ответ Bon Scott (раскрыть)
        сегодня в 01:12
        Ну если у вратаря его день, и штанги сопутствуют то тяжеловато выиграть, и у Реброва довольно таки цепкая команда!
        Agamaga
        Agamaga ответ Бан_по_барабану (раскрыть)
        сегодня в 01:11
        После 8:0 от Торино вроде не вешались?)
        Agamaga
        Agamaga ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
        сегодня в 01:09
        Енот думать может разве?
        Бан_по_барабану
        Бан_по_барабану ответ juvenale (раскрыть)
        сегодня в 01:08
        Конечно, если уж 8:2 пережил, то и это переморгает)
        Тео Джонс
        Тео Джонс ответ juvenale (раскрыть)
        сегодня в 01:07
        Конечно, вы же как обычно позади ахаха)
        Bon Scott
        Bon Scott
        сегодня в 01:06
        Такие команды необходимо проходить более уверенно
        juvenale
        juvenale ответ Тео Джонс (раскрыть)
        сегодня в 01:05
        ничего, переживешь)))
        da da da
        da da da ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
        сегодня в 01:05
        ты что так возбудился?я же ничего такого не написал вроде)
        Agamaga
        Agamaga ответ juvenale (раскрыть)
        сегодня в 01:05
        Зато он смог огорчить юве в финале ЛЧ, в группе 2 раза.
        Agamaga
        Agamaga ответ Бан_по_барабану (раскрыть)
        сегодня в 01:03
        Нарцисс тоже не спасал всегда, Аха-ха)
        Сантус
        Сантус
        сегодня в 01:03
        Кстати,респект Реброву и команде.Всё прочитали и прекрасно тушили всё...ну,почти всё..)
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал ответ da da da (раскрыть)
        сегодня в 01:02, ред.
        Месси не может, судья поможет. Один гол с игры в восьми матчах и ноль голевых передач у Короля Уэсок в Ла Лиге.
        Сантус
        Сантус
        сегодня в 01:01
        Мда..к огорчению болел Старушки могу сказать-игра этого Ювэ тошнотворна...нужно что то менять в Консерватории..)
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