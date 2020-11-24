В 1 Щесны Войцех Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 95

З 13 Данило Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 4 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 104 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 95

З 4 де Лигт Матийс Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 102 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 95

З 12 Сандро Алекс Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 5 Пасы: 86 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 95

П 30 Бентанкур Родриго Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 56 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 83

З 16 Куадрадо Хуан Ударов всего: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 95

П 14 МакКенни Уэстон Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 62

П 5 Рамос Артур Ударов всего: 2 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 98 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 83

П 33 Бернардески Федерико Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 62

Н 10 Дибала Пауло Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 62

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 45 Исраэль Франко

В 31 Пинсольо Карло

З 37 Дрэгушин Раду

З 38 Фработта Джанлука

П 44 Кулусевски Деян Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 33

П 39 Портанова Маноло

П 25 Рабьо Адриен Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 12

П 8 Рэмзи Аарон Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 12

Н 22 Кьеза Федерико Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 33