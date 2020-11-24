|Ювентус
|2:1
|Ференцварош
|
2 : 1
завершен
вчера, 23:00
|
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
|19’
|0:1
|
Узуни Мирто
ассистент Нгуен Токмак Чол
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Роналду Криштиану
ассистент Куадрадо Хуан
|1:1
|35’
|
Мората Альваро
ассистент Куадрадо Хуан
|2:1
|90+2’
|67’
|Шигер Давид
|Данило
|80’
|Кьеза Федерико
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мората Альваро
|Дибала Пауло
|62’
|Кьеза Федерико
|Бернардески Федерико
|62’
|Кулусевски Деян
|МакКенни Уэстон
|62’
|70’
|Исаэль
|Зубков Александр
|70’
|Боли Франк
|Нгуен Токмак Чол
|75’
|Ботка Эндре
|Ловренчич Герго
|75’
|Лаидуни Айса
|Шигер Давид
|Рэмзи Аарон
|Рамос Артур
|82’
|Рабьо Адриен
|Бентанкур Родриго
|83’
|
|19
|Удары по воротам
|9
|
|
|7
|Удары в створ
|2
|
|
|18
|Фолы
|11
|
|
|6
|Угловые
|6
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|9
|Офсайды
|0
|
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|66%
|Владение мячом
|34%
|
|
|1
|Cэйвы
|5
|
|
|2
|Предупреждения
|1
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Офтопчанам привет, кроме сам знаешь кого)
Офтопчанам привет, кроме сам знаешь кого)
80 минут просто галимой перепасовки в центре поля, между полузащитой и защитой!
Я не понимаю, Пирло хочет закончить как Сарри? Или он получает удовольствие, что его игроки без обострения катают всю игру мяч назад и поперек?
Как можно так играть, это же убожество, а не футбол.
Юве надо молиться, чтобы Барселона включила Месси в состав на ответный матч, чтобы хоть какие-то шансы были на победу.
80 минут просто галимой перепасовки в центре поля, между полузащитой и защитой!
Я не понимаю, Пирло хочет закончить как Сарри? Или он получает удовольствие, что его игроки без обострения катают всю игру мяч назад и поперек?
Как можно так играть, это же убожество, а не футбол.
Юве надо молиться, чтобы Барселона включила Месси в состав на ответный матч, чтобы хоть какие-то шансы были на победу.