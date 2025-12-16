Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыСША. МЛС 2025

«Интер Майами» подписал бывшего защитника «Реала» и «Манчестер Юнайтед»

16 декабря 2025, 09:36

Американский «Интер Майами» заключил контракт с опытным испанским защитником Серхио Регилоном. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с возможностью продления до 2028-го.

29-летний Регилон находился без команды после ухода летом из «Тоттенхэма». Также футболист выступал за такие команды, как «Реал Мадрид», «Севилья», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Интер Майами» выкупил контракт чемпиона мира за 15 млн евро
13 декабря
«Арсенал» согласовал трансфер 16-летних эквадорских братьев-близнецов
01 декабря
В «Барселоне» заявили об отсутствии планов по подписанию Месси
12 ноября
Экс-хавбек «Барселоны» Ромеу вернулся в «Саутгемптон»
07 ноября
Борини заключил контракт с «Солфорд Сити»
18 октября
«Арсенал» подписал ирландского таланта из «Шемрок Роверс»
03 октября
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
16 декабря в 17:20
Как раз на замену Альбе
А вообще, жаль, что в 29 никому в Европе уже не нужен. В Севилье сезон 2019/20 был топовым, в Тоттенхэме тоже начал неплохо, но Конте стал началом конца для него
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Drosmo (раскрыть)
16 декабря в 15:23
Opta, мировой гигант в области футбольной статистики оценивает МЛС как 9-ю по силе лигу в мире, ставя её в один ряд с ведущими мировыми лигами после топ-5 европейских.
Drosmo
Drosmo ответ shur (раскрыть)
16 декабря в 15:10, ред.
Ну ладно, согласен, уговорили, просто пенсионер))
shur
shur ответ Nenash (раскрыть)
16 декабря в 14:48
...я чуть не купился,пока до фамилии не добрался!!!
shur
shur ответ Drosmo (раскрыть)
16 декабря в 14:47
...Звёздный пенсионер это Серхио Регилон?! Есть люди одним касанием мяча, его обработке, запоминаются на всю оставшуюся
жизнь! А это кто , вечно арендованная мышь?!
Drosmo
Drosmo
16 декабря в 12:52
Элитный клуб престарелых работает в штатном режиме. И главное, всем от этого хорошо.

Футболисты продолжают заниматься любимым делом, при этом хорошо зарабатывая, и уже особо не напрягаясь физически, так как при всём уважении, МЛС - это что-то среднее между профессиональным футболом и любительским.

Американская публика может лицезреть своих кумиров, без необходимости лететь за океан.

А клуб неплохо зарабатывает на именах звёздных пенсионеров.
Nenash
Nenash
16 декабря в 12:18
Серхио ушёл, Серхио пришёл.. Что скажет Рамос?.. 🤭😄
sihafazatron
sihafazatron
16 декабря в 09:51
Его фамилия звучит как лекарство))
Варвар7
Варвар7
16 декабря в 09:42
Интер Майами продолжает планомерно приглашать известных игроков...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 