«Интер Майами» подписал бывшего защитника «Реала» и «Манчестер Юнайтед»

Американский «Интер Майами» заключил контракт с опытным испанским защитником Серхио Регилоном. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с возможностью продления до 2028-го.
29-летний Регилон находился без команды после ухода летом из «Тоттенхэма». Также футболист выступал за такие команды, как «Реал Мадрид», «Севилья», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».
А вообще, жаль, что в 29 никому в Европе уже не нужен. В Севилье сезон 2019/20 был топовым, в Тоттенхэме тоже начал неплохо, но Конте стал началом конца для него
жизнь! А это кто , вечно арендованная мышь?!
Футболисты продолжают заниматься любимым делом, при этом хорошо зарабатывая, и уже особо не напрягаясь физически, так как при всём уважении, МЛС - это что-то среднее между профессиональным футболом и любительским.
Американская публика может лицезреть своих кумиров, без необходимости лететь за океан.
А клуб неплохо зарабатывает на именах звёздных пенсионеров.
