«Интер Майами» подписал бывшего защитника «Реала» и «Манчестер Юнайтед»

16 декабря 2025, 09:36

Американский «Интер Майами» заключил контракт с опытным испанским защитником Серхио Регилоном. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с возможностью продления до 2028-го.

29-летний Регилон находился без команды после ухода летом из «Тоттенхэма». Также футболист выступал за такие команды, как «Реал Мадрид», «Севилья», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».