Финалиссима между сборными Испании и Аргентины пройдет в марте 2026 года

16 декабря 2025, 07:48

Сборные Испании и Аргентины могут сыграть Финалиссиму в марте 2026 года. Об этом сообщил глава Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лузан, комментарий которого приводит Depor TV.

«Это будет воплощено в марте, — сказал Лузан. — Мы ожидаем согласования от Союза европейских футбольных ассоциаций и официального подтверждения».

Ранее сообщалось, что матч между командами Испании и Аргентины может состояться в Катаре.

Финалиссима состоит из одного матча, в котором встречаются победители чемпионата Европы и Кубка Америки. Сборная Аргентины стала обладателем Кубка Америки в 2024 году, обыграв в финале команду Колумбии (1:0), испанцы в 2024 году стали чемпионами Европы, победив в финале англичан (2:1).

Все комментарии
112910415
112910415
16 декабря в 09:54
с нетерпением ждём ! )
sihafazatron
sihafazatron
16 декабря в 09:33
Через пару лет в этом "турнире" будет 4 команды, потом 8......
sv_1969
sv_1969
16 декабря в 09:32
Будет воплощено и ждем согласия)))) Как то не вяжется одно с другим
