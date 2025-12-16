Финалиссима между сборными Испании и Аргентины пройдет в марте 2026 года

Сборные Испании и Аргентины могут сыграть Финалиссиму в марте 2026 года. Об этом сообщил глава Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лузан, комментарий которого приводит Depor TV.
«Это будет воплощено в марте, — сказал Лузан. — Мы ожидаем согласования от Союза европейских футбольных ассоциаций и официального подтверждения».
Ранее сообщалось, что матч между командами Испании и Аргентины может состояться в Катаре.
Финалиссима состоит из одного матча, в котором встречаются победители чемпионата Европы и Кубка Америки. Сборная Аргентины стала обладателем Кубка Америки в 2024 году, обыграв в финале команду Колумбии (1:0), испанцы в 2024 году стали чемпионами Европы, победив в финале англичан (2:1).