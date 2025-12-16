Суд в Швейцарии не удовлетворил апелляцию Норманна по делу с «Ростовом»

1765866933

16 декабря 2025, 09:35

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил апелляцию норвежского футболиста по делу с «Ростовом». Об этом сообщает пресс-служба юридической компании «Клевер Консалт».

31 марта Спортивный арбитражный суд ( CAS ) обязал Норманна выплатить «Ростову» компенсацию за нарушение при расторжении контракта. Норвежец обжаловал это решение в Верховном суде Швейцарии, который также не счел доводы игрока убедительными. Дальнейшее обжалование для Норманна процессуально невозможно.

20 августа 2023 года «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». До этого футболист провел сезон на правах аренды в московском «Динамо». Российские команды не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в Международную федерацию футбола ( ФИФА ), «Ростов» также подал иск на футболиста в CAS .