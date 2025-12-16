Top.Mail.Ru
Суд в Швейцарии не удовлетворил апелляцию Норманна по делу с «Ростовом»

16 декабря 2025, 09:35

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил апелляцию норвежского футболиста Маттиаса Норманна по делу с «Ростовом». Об этом сообщает пресс-служба юридической компании «Клевер Консалт».

31 марта Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Норманна выплатить «Ростову» компенсацию за нарушение при расторжении контракта. Норвежец обжаловал это решение в Верховном суде Швейцарии, который также не счел доводы игрока убедительными. Дальнейшее обжалование для Норманна процессуально невозможно.

20 августа 2023 года «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». До этого футболист провел сезон на правах аренды в московском «Динамо». Российские команды не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА), «Ростов» также подал иск на футболиста в CAS.

В ноябре 2023 года трибунал ФИФА признал Норманна виновным по делу о разрыве контракта с «Ростовом» и обязал игрока выплатить компенсацию российскому клубу. Норманн подал апелляцию на это решение. С июля 2025 года Норманн выступает за «Аль-Сайлию».

