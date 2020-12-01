|Аталанта
|1:1
|Мидтьюлланд
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1 : 1
завершен
вчера, 23:00
|13’
|0:1
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Шольц Александр
ассистент Каба Сори
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Ромеро Кристиан
ассистент Хатебур Ханс
|1:1
|79’
|28’
|Каба Сори
|Джимсити Берат
|30’
|Ромеро Кристиан
|62’
|89’
|Паулу Виктор
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Иличич Йосип
|Гомес Алехандро
|46’
|67’
|Вибе Лассе
|Мабил Авер
|Толой Рафаэль
|Паломино Хосе Луис
|68’
|Траоре Амад
|Муриэль Луис
|68’
|Де Рон Мартен
|Фройлер Ремо
|68’
|82’
|Мадсен Николас
|Каба Сори
|82’
|Исаксен Густав
|Дрейер Андерс
|Руджери Маттео
|Госенс Робин
|86’
|
|8
|Удары по воротам
|3
|
|
|3
|Удары в створ
|3
|
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|5
|Фолы
|5
|
|
|2
|Угловые
|0
|
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|65%
|Владение мячом
|35%
|
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|2
|Cэйвы
|3
|
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|2
|Предупреждения
|2
|