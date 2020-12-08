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1 : 3
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Роазон Парк
|32’
|0:1
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Кунде Жуль
ассистент Идрисси Уссама
|45+3’
|0:2
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Эн-Несери Юссеф
ассистент Торрес Оливер
|81’
|0:3
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Эн-Несери Юссеф
ассистент Оскар
|Руттер Джорджиньо
|1:3(П)
|86’
|Траоре Амари
|23’
|23’
|Эн-Несери Юссеф
|Гренье Клеман
|45’
|50’
|Рекик Карим
|Да Силва Дамьен
|62’
|Соппи Брэндон
|72’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Агер Наиф
|Да Силва Дамьен
|70’
|Руттер Джорджиньо
|Ньянг Мбай
|70’
|72’
|Окампос Лукас
|Идрисси Уссама
|76’
|Фернандо
|Гомес Серхи
|76’
|Оскар
|Сусо
|Тэ Флавьен
|Гренье Клеман
|79’
|Трюффе Адриэн
|Мауасса Крист
|79’
|Гбохо Янн
|Доку Жереми
|79’
|83’
|Васкес Франко
|Торрес Оливер
|83’
|Фернандес Карлос
|Эн-Несери Юссеф
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|19
|Удары по воротам
|8
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|6
|Удары в створ
|5
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|18
|Фолы
|8
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|10
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|2
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|2
|Cэйвы
|5
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|4
|Предупреждения
|2
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