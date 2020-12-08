В 1 Салин Ромэйн Голов пропущено: 3 Спасений: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

З 3 Да Силва Дамьен Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 70

П 5 Дальберт Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 34 Соппи Брэндон Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 27 Траоре Амари Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 8 Гренье Клеман Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 79

П 10 Камавинга Эдуардо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

З 17 Мауасса Крист Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 11 Точные навесы: 3 Выносы: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 79

П 15 Н'Зонзи Стивен Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

Н 18 Доку Жереми Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 79

Н 11 Ньянг Мбай Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 70

Запасные игроки

В 30 Боне Пепе

З 6 Агер Наиф Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 20

З 32 Ассиньон Лоренц

З 4 Ньамси Герзино

З 31 Трюффе Адриэн Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 11

П 14 Буриго Бенжамен

П 19 Гбохо Янн Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 11

П 12 Леа Силики Джеймс

П 20 Тэ Флавьен Всего навесов: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 11

П 39 Угочукву Чимуана

Н 35 Руттер Джорджиньо Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Отборы: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 20