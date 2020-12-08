В 1 Гулачи Петер Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 7 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 95

П 3 Анхелиньо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Выносы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 87

З 6 Конате Ибрахима Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 3 Фол, который привел к пенальти: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 95

З 22 Мукиеле Норди Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 95

З 4 Орбан Вилли Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Выносы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 95

П 8 Айдара Амаду Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 95

П 7 Забитцер Марсель Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Блоки: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 95

П 44 Кампль Кевин Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 75

П 18 Нкунку Кристофер Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 95

Н 25 Ольмо Даниэль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 56

П 10 Форсберг Эмиль Ударов всего: 1 Отборы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 56

Запасные игроки

В 33 Мартинес Хосеп

В 13 Чаунер Филипп

З 45 Мартель Эрик

З 23 Хальстенберг Марцель Пасы: 1 Минут сыграно: 8

П 14 Адамс Тайлер Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 20

П 47 Вош Джоша

Н 21 Клюйверт Джастин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 39

Н 9 Поульсен Юссуф Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 39