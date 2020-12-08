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РБ Лейпциг - Манчестер Юнайтед
Зенит - Боруссия
Лацио - Брюгге
Челси - Краснодар
Ренн - Севилья
Барселона - Ювентус
Динамо - Ференцварош
Пари Сен-Жермен - Истанбул Башакшехир

Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг против Манчестер Юнайтед

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Лига ставок 2.40 3.70 3.00
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    2' (1:0) Анхелиньо (3) (Забитцер Марсель (7))
     
    13' (2:0) Айдара Амаду (8) (Анхелиньо (3))
     
    32' Мукиеле Норди (22)
     
    35' Забитцер Марсель (7)
     
    2
    56' Форсберг Эмиль (10) уходит с поля, Поульсен Юссуф (9) вышел на поле
    56' Ольмо Даниэль (25) уходит с поля, Клюйверт Джастин (21) вышел на поле
     
    62' Клюйверт Джастин (21)
     
    69' (3:0) Клюйверт Джастин (21) (Нкунку Кристофер (18))
     
    75' Кампль Кевин (44) уходит с поля, Адамс Тайлер (14) вышел на поле
     
    81' Адамс Тайлер (14)
     
    87' Анхелиньо (3) уходит с поля, Хальстенберг Марцель (23) вышел на поле
     
    5' Фернандеш Бруну (18)
     
    43' Шоу Люк (23)
     
    46' Теллес Алекс (27) уходит с поля, ван де Бек Донни (34) вышел на поле
     
    2
    61' Шоу Люк (23) уходит с поля, Уильямс Брендон (33) вышел на поле
    61' Матич Неманья (31) уходит с поля, Погба Поль (6) вышел на поле
     
    63' Магуайр Харри (5)
     
    68' Уильямс Брендон (33)
     
    77' Линделеф Виктор (2)
     
    2
    78' Линделеф Виктор (2) уходит с поля, Туанзебе Аксель (38) вышел на поле
    78' Ван-Биссака Аарон (29) уходит с поля, Фосу-Менса Тимоти (24) вышел на поле
     
    80' (3:1) Фернандеш Бруну (18)
     
    82' (3:2) Погба Поль (6) (Фернандеш Бруну (18))
    Голы
    Анхелиньо
    ассистент Забитцер Марсель     		1:0 2’
    Айдара Амаду
    ассистент Анхелиньо     		2:0 13’
    Клюйверт Джастин
    ассистент Нкунку Кристофер     		3:0 69’
    80’ 3:1(П) Фернандеш Бруну
    82’ 3:2 Погба Поль
    ассистент Фернандеш Бруну
    Наказания
    5’ Фернандеш Бруну
    Мукиеле Норди 32’
    Забитцер Марсель 35’
    43’ Шоу Люк
    Клюйверт Джастин 62’
    63’ Магуайр Харри
    68’ Уильямс Брендон
    77’ Линделеф Виктор
    Адамс Тайлер 81’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ ван де Бек Донни Теллес Алекс
    Поульсен Юссуф Форсберг Эмиль 56’
    Клюйверт Джастин Ольмо Даниэль 56’
    61’ Уильямс Брендон Шоу Люк
    61’ Погба Поль Матич Неманья
    Адамс Тайлер Кампль Кевин 75’
    78’ Туанзебе Аксель Линделеф Виктор
    78’ Фосу-Менса Тимоти Ван-Биссака Аарон
    Хальстенберг Марцель Анхелиньо 87’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 19
    		4 Удары в створ 8
    		18 Фолы 7
    		4 Угловые 10
    		5 Офсайды 0
    		44% Владение мячом 56%
    		7 Cэйвы 1
    		4 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 03:18
    Да, начало матча красные дъяволы реально провалили! Как же так? Спасибо Бруну и Полю за их голы! А так было бы разгромное поражение:(
    David Young
    David Young ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 02:50
    .
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 02:02
    Театр Мечты превтатился в театр сказочных фэйлов, иггра была на выезде, но этого она не отменяет! Я уж е молчу про защиту Бибу и боба
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
    сегодня в 01:37
    Не важно сколько выиграешь матчей, тебя запомнят по финальному матчу! Сульшер всё запорол, ноне всегда везёт, а по тому, что происходит на поле, стартовый состав, не своевременные замены. Он играет в настольную игру слышал правил, но не усвоил, а остальное рандом, победа игроков, а не тренера, поражение, вовремя надо хоть что-то делать
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 01:31
    Лейпциг!!!)))
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
    сегодня в 01:31
    Пока все обсуждают скучный матч юве и барсы, тут было на что посмотреть. Я как и все, кроме болельщиков мю, смотрел криш против месси, но Нагельсман, какой же топище. Сульшер, какое же днище. Такой гандикап был перед псж и лейпцигом.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 01:30
    Здравствуй родная, давно не виделись!
    Не опять, а снова ЛЕ...
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Шишанутый (раскрыть)
    сегодня в 01:18, ред.
    Это же МЮ, я удивлён как вообще в первом круге побеждали, вроде не весна))
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:18
    Немцы реабилитировались после провальной первой встречи с англичанинами. Браво Наггельсман
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 01:16
    Лейпциг молодцы, даже после ухода Вернера показывают хороший футбол и заслуженно побеждают!
    sihafazatron
    sihafazatron ответ shlifen (раскрыть)
    сегодня в 01:15
    Уефа щас только будет разбирать расизм румына в Париже, им будет не до этого матча, да и тем более на эту пенку жаловаться уже никто не будет, все довольны)
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    сегодня в 01:12
    Многим 56ам ни какие ВАРЫ в работе не помогут.
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 01:11
    Очень дорого МЮ стоила осечка в Турции. А ведь если бы взяли 6 очков с аутсайдером групы то спокойно вышли бы в плей офф.
    Fahrenheit_66
    Fahrenheit_66
    сегодня в 01:10
    Что-то не понятное происходит. В плей-офф идет команда с отрицательной разницей голов)
    ЮHBА
    ЮHBА ответ Gentleman.tdk (раскрыть)
    сегодня в 01:08
    Левейший пенальти и мю братья навек!)
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 01:07
    На момент показалось, что будет супер камбэк в английском стиле, но закончилось все позором для МЮ. Докатились, с таким бюджетом и трансферами не могут в плей офф выйти.
    Найманчик
    Найманчик
    сегодня в 01:06
    Ниче страшного. Сегодня Реал присоединитса к МЮ)
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 01:05
    А у кого были сомнения? У меня их не было
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Mr_Tim (раскрыть)
    сегодня в 01:03
    Он не уровень ЛЕ, попади туда условный Реал, МЮ раскатают, даже с проблемами Реала
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 01:03, ред.
    Всё таки матч закончился справедливо. Лейпцигу уже второй матч из последних трёх ставят "смешной пенальти" - как в эпоху ВАР такое вообще возможно, мне понять не дано. В какой-то момент (перед пенальти, и следующие минут 15) показалось что вся комната ВАР просто вышла покурить: пенальти, угловые, ауты - всё в одну сторону. Но справедливости ради, второй гол МЮ вроде чистый (Погба кажись в голову Магуайру попал). МЮ проснулся вообще говоря только после пенальти. Так играть конечно нельзя. Если бы ещё срезка Мукиеле в свои ворота принесла "дьяволам" ничью это был бы финиш...
    А так, Лейпциг заслуженно идёт в плэйофф ЛЧ, а проснувшийся лишь после 3-0 МЮ отправляется покорять ЛЕ. Не должно "чистое везенье" перебивать поставленную игру и мотивацию побеждать, друзья...

    P. S. Надеюсь после матча УЕФА объяснит нам, где Лаос увидел пенальти, в борьбе плечо-в-плечо, после "работы руками" Гринвуда... Хотя пенальти на "Ди Марии" в ворота Лейпцига они тоже не объясняли...
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 01:03
    Кончил это Зенит, но он кончил тем же, чем и начал)
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 01:02, ред.
    Немцы Красавцы, зазнавшихся вынесли, может не но счету, так по игре, сегодня доказали, что все матчи Сульшера не игра и не имитация, а случайный набор игроков на поле, тасует как три колоды в одной, надеясь на тузы и джокеров
    Nazi
    Nazi
    сегодня в 01:01
    Команда у которой на лавке сидит чемпион мира и один из лучших полузащей мира должна играть в ЛЕ. Все справедливо.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 00:59
    Прошлый матч оправдывал проигрыш, сколько моментов запороли, этот не такой случай! Биба и Боба в центре это отдельная песня, но Де Хеа на третьем голе это нечто, Джанаев аплодирует стоя!!!
    Gentleman.tdk
    Gentleman.tdk
    сегодня в 00:59
    Левейший пенальти поставил судья
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:57
    1 игрок сити забивает гол и отдаёт 2 голевых))) заслуженно Лейпциг победил и вышел в лч!))
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    сегодня в 00:57
    Не удивлен даже почему то... нынешний МЮ не уровень ЛЧ.
    ЮHBА
    ЮHBА
    сегодня в 00:57
    Шикарный результат. И даже сомнительная пенка не помогла мю. Ну и правильно- мю не уровень лч, там должны играть сильнейшие клубы Англии.
    Borussia Mönchengladbach
    Borussia Mönchengladbach
    сегодня в 00:57
    Поздравляю РБ Лейпциг!
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 00:57, ред.
    МЮ возьмет ЛЕ в этом сезоне)))
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