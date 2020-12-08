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3 : 2
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Ред Булл Арена
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Анхелиньо
ассистент Забитцер Марсель
|1:0
|2’
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Айдара Амаду
ассистент Анхелиньо
|2:0
|13’
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Клюйверт Джастин
ассистент Нкунку Кристофер
|3:0
|69’
|80’
|3:1(П)
|Фернандеш Бруну
|82’
|3:2
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Погба Поль
ассистент Фернандеш Бруну
|5’
|Фернандеш Бруну
|Мукиеле Норди
|32’
|Забитцер Марсель
|35’
|43’
|Шоу Люк
|Клюйверт Джастин
|62’
|63’
|Магуайр Харри
|68’
|Уильямс Брендон
|77’
|Линделеф Виктор
|Адамс Тайлер
|81’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|ван де Бек Донни
|Теллес Алекс
|Поульсен Юссуф
|Форсберг Эмиль
|56’
|Клюйверт Джастин
|Ольмо Даниэль
|56’
|61’
|Уильямс Брендон
|Шоу Люк
|61’
|Погба Поль
|Матич Неманья
|Адамс Тайлер
|Кампль Кевин
|75’
|78’
|Туанзебе Аксель
|Линделеф Виктор
|78’
|Фосу-Менса Тимоти
|Ван-Биссака Аарон
|Хальстенберг Марцель
|Анхелиньо
|87’
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|9
|Удары по воротам
|19
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|4
|Удары в створ
|8
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|18
|Фолы
|7
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|4
|Угловые
|10
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|5
|Офсайды
|0
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|7
|Cэйвы
|1
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|4
|Предупреждения
|5
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А так, Лейпциг заслуженно идёт в плэйофф ЛЧ, а проснувшийся лишь после 3-0 МЮ отправляется покорять ЛЕ. Не должно "чистое везенье" перебивать поставленную игру и мотивацию побеждать, друзья...
P. S. Надеюсь после матча УЕФА объяснит нам, где Лаос увидел пенальти, в борьбе плечо-в-плечо, после "работы руками" Гринвуда... Хотя пенальти на "Ди Марии" в ворота Лейпцига они тоже не объясняли...
А так, Лейпциг заслуженно идёт в плэйофф ЛЧ, а проснувшийся лишь после 3-0 МЮ отправляется покорять ЛЕ. Не должно "чистое везенье" перебивать поставленную игру и мотивацию побеждать, друзья...
P. S. Надеюсь после матча УЕФА объяснит нам, где Лаос увидел пенальти, в борьбе плечо-в-плечо, после "работы руками" Гринвуда... Хотя пенальти на "Ди Марии" в ворота Лейпцига они тоже не объясняли...