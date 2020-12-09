|Олимпиакос
|0:2
|Порту
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0 : 2
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Георгиос Караискакис (Пирей)
|10’
|0:1(П)
|Отавио
|77’
|0:2
|Урибе Матеус
|27’
|Нану
|Фортунис Константинос
|43’
|Семеду Рубен
|52’
|Рафинья
|70’
|75’
|Диас Луис
|Семеду Рубен
|79’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Фортунис Константинос
|Камара Мохаммед
|35’
|Ранджелович Лазар
|Масурас Гиоргос
|46’
|63’
|Диас Луис
|Андерсон Фелипе
|64’
|Урибе Матеус
|Баро Ромарио
|72’
|Корона Хесус
|Лопес Тиаго
|Судани Эль-Арби
|Врусаи Мариус
|73’
|80’
|Сарр Маланг
|Отавио
|80’
|Эванилсон
|Мартинес Тони
|Ба Уссейн
|Эль-Араби Юссеф
|81’
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|7
|Удары по воротам
|8
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|1
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|18
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|4
|Угловые
|4
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|4
|Офсайды
|2
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|1
|Cэйвы
|1
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|4
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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