|
5 : 0
завершен
вчера, 20:55
|
Стадион Олимпико
|
Мхитарян Генрих
ассистент Спинаццола Леонардо
|1:0
|2’
|
Роджер Ибаньес
ассистент Верету Жордан
|2:0
|24’
|
Майораль Борха
ассистент Перес Бруно
|3:0
|34’
|Майораль Борха
|4:0
|84’
|
Педро
ассистент Миланесе Томмасо
|5:0
|89’
|61’
|Хобан Овидиу
|81’
|Чарнат Николае
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Педро
|Верету Жордан
|46’
|Жуан
|Спинаццола Леонардо
|46’
|Пеллегрини Лоренцо
|Мхитарян Генрих
|46’
|46’
|Паун Константин
|Деяк Чиприан
|46’
|Перейра Мишель
|Иту Кэтэлин
|Смоллинг Крис
|Роджер Ибаньес
|61’
|67’
|Чарнат Николае
|Дебелджу Габриэль
|Миланесе Томмасо
|Кристанте Бриан
|74’
|78’
|Латовлевич Ясмин
|Сушич Матео
|90’
|Йока Андрей
|Рондон Марио
|
|18
|Удары по воротам
|9
|
|
|8
|Удары в створ
|4
|
|
|8
|Фолы
|8
|
|
|5
|Угловые
|3
|
|
|2
|Офсайды
|2
|
|
|66%
|Владение мячом
|34%
|
|
|4
|Cэйвы
|2
|
|
|0
|Предупреждения
|2
|