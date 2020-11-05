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0 : 3
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Джузеппе Меацца
|22’
|0:1(П)
|Язиджи Юсуф
|55’
|0:2
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Язиджи Юсуф
ассистент Иконе Жонатан
|58’
|0:3
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Язиджи Юсуф
ассистент Дэвид Джонатан
|36’
|Шека
|75’
|Челик Мехмет
|Романьоли Алессио
|84’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Леау Рафаэл
|Кастильехо Самуэль
|46’
|Чалханоглу Хакан
|Крунич Раде
|46’
|Беннасер Исмаэль
|Тонали Сандро
|61’
|Ребич Анте
|Ибрагимович Златан
|61’
|65’
|Андре Бенжамин
|Шека
|65’
|Лихаджи Исак
|Иконе Жонатан
|Хауге Йенс
|Диас Браим
|78’
|80’
|Сумаре Бубакари
|Санчеш Ренату
|80’
|Йилмаз Бурак
|Язиджи Юсуф
|84’
|Рейнилдо
|Бамба Жонатан
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|12
|Удары по воротам
|14
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|4
|Удары в створ
|6
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|12
|Фолы
|13
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|5
|Угловые
|7
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|3
|Офсайды
|2
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|3
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|2
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