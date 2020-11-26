|Брага
|3:3
|Лестер Сити
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3 : 3
завершен
сегодня, 20:55
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Стадион Брага Мунисипаль
|Али Мохамед Аль-Моатасембелла
|1:0
|4’
|9’
|1:1
|Барнс Харви
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Паулиньо
ассистент Орта Рикарду
|2:1
|24’
|79’
|2:2
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Томас Люк
ассистент Мэддисон Джеймс
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Барбоса Франсержио
ассистент Галено
|3:2
|90’
|90+5’
|3:3
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Варди Джейми
ассистент Олбрайтон Марк
|52’
|Олбрайтон Марк
|53’
|Эванс Джонни
|Али Мохамед Аль-Моатасембелла
|65’
|Паулиньо
|84’
|Скеттин Гильерме
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Фофана Уэсли
|Фукс Кристиан
|46’
|Тилеманс Юри
|Прат Деннис
|61’
|Мэддисон Джеймс
|Юндер Дженгиз
|62’
|Варди Джейми
|Барнс Харви
|Рауль
|Орта Рикарду
|68’
|69’
|Перес Айосе
|Ихеаначо Келечи
|Барбоса Франсержио
|Медейруш Юри
|77’
|Скеттин Гильерме
|Паулиньо
|87’
|Орта Андре
|Каштру
|87’
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|11
|Удары по воротам
|13
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|7
|Удары в створ
|7
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|11
|Фолы
|8
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|5
|Угловые
|8
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|0
|Офсайды
|3
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|4
|Cэйвы
|4
|
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|3
|Предупреждения
|2
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