В 1 Шмейхель Каспер Голов пропущено: 3 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 42 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

З 2 Джастин Джеймс Отборы: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 79 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

П 33 Томас Люк Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 28 Фукс Кристиан Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 45

З 6 Эванс Джонни Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 85 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

П 15 Барнс Харви Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 62

П 11 Олбрайтон Марк Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 26 Прат Деннис Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 45

П 20 Чудхури Хамза Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

П 19 Юндер Дженгиз Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 62

Н 14 Ихеаначо Келечи Отборы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 69

Запасные игроки

В 12 Уорд Дэнни

В 35 Якупович Элдин

З 5 Морган Уэс

З 3 Фофана Уэсли Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 45

П 24 Менди Нампалис

П 10 Мэддисон Джеймс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 28

П 8 Тилеманс Юри Перехваты: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 45

Н 9 Варди Джейми Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 28