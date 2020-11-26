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1 : 1
завершен
сегодня, 20:55
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Стадион Пьер Моруа
|46’
|0:1
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Кастильехо Самуэль
ассистент Ребич Анте
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Бамба Жонатан
ассистент Дэвид Джонатан
|1:1
|65’
|Пье Жереми
|12’
|Шека
|28’
|45+1’
|Беннасер Исмаэль
|Сумаре Бубакари
|67’
|90+1’
|Диас Браим
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|61’
|Диас Браим
|Чалханоглу Хакан
|61’
|Коломбо Лоренцо
|Ребич Анте
|Сумаре Бубакари
|Шека
|63’
|Иконе Жонатан
|Язиджи Юсуф
|63’
|Лихаджи Исак
|Араужо Луис
|75’
|77’
|Крунич Раде
|Хауге Йенс
|Джало Тиаго
|Пье Жереми
|79’
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|13
|Удары по воротам
|4
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|3
|Удары в створ
|1
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|15
|Фолы
|17
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|6
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|1
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|0
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|2
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