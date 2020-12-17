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Краснодар - Уфа
Химки - Локомотив
Ахмат - Рубин
Ростов - ЦСКА

Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар против Уфа

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Мелбет 1.46 4.61 7.63
Лига ставок 1.47 4.80 7.60
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    22' (1:0) Берг Маркус (33) (Кабелла Реми (7))
     
    52' Газинский Юрий (8)
     
    67' Газинский Юрий (8) уходит с поля, Олссон Кристоффер (14) вышел на поле
     
    2
    77' Вандерсон (10) уходит с поля, Сулейманов Магомед-Шапи (93) вышел на поле
    77' Вильена Тонни (52) уходит с поля, Ионов Алексей (11) вышел на поле
     
    85' Классон Виктор (16) уходит с поля, Камболов Руслан (77) вышел на поле
     
    4' Кротов Вячеслав (57)
     
    48' Йокич Боян (5) уходит с поля, Бородин Сергей (44) вышел на поле
     
    49' Мрзляк Филип (24)
     
    53' Аликин Павел (3)
     
    82' Беленов Александр (31)
     
    87' Жамалетдинов Тимур (75) уходит с поля, Голубев Артем (22) вышел на поле
    Голы
    Берг Маркус
    ассистент Кабелла Реми     		1:0 22’
    Наказания
    4’ Кротов Вячеслав
    49’ Мрзляк Филип
    Газинский Юрий 52’
    53’ Аликин Павел
    82’ Беленов Александр
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    48’ Бородин Сергей Йокич Боян
    Олссон Кристоффер Газинский Юрий 67’
    Сулейманов Магомед-Шапи Вандерсон 77’
    Ионов Алексей Вильена Тонни 77’
    Камболов Руслан Классон Виктор 85’
    87’ Голубев Артем Жамалетдинов Тимур
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 9
    		6 Удары в створ 1
    		4 Фолы 5
    		8 Угловые 9
    		3 Офсайды 4
    		68% Владение мячом 32%
    		1 Cэйвы 5
    		1 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    ATG
    ATG
    сегодня в 03:37
    Нужны были позарез и эти три балла. Жаль что перерыв настал, ведь команда только начала набирать обороты
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    вчера в 21:06
    Ну Володьке надо отдать должное, признал не однократно свою неправоту .А так дерево хорошо прижилось в краснодаре и даже дает свои плоды.
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
    вчера в 20:43
    Не, Володька не отмажется!)
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    вчера в 20:40
    В прдыдущих матчах быки явно поднаелись,корявенько,но результат есть,а это в данном случае самое главное. Будем ждать весной хорошо подготовленную и заряженную на игру команду.
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    вчера в 20:21
    С победой тяжолой но победой...с автобусным антифутболом Уфы всегда так...опять реализация у Краса хромает из 5 ударов в створ 5 сейвов...я конечно понимаю что Беленов крут но все же еще парочку должны были забивать...но главное что победа все кроме Петрова Ари и Сафонова в строю ( и те скоро вернутся)так что есть время на подготовку.И Крас снова в борьбе как минимум за стыки в ЛЧ;)
    протон1
    протон1
    вчера в 20:13
    кроме марка там никто не забивает
    Хуторянин 84
    Хуторянин 84 ответ vas197474 (раскрыть)
    вчера в 20:08
    Вы ошиблись...Локомотивив
    Хуторянин 84
    Хуторянин 84
    вчера в 20:07
    Ну Уфа -комманда посерьёзнее Локомотивива. Хорошо играли. Быков с победой.
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 20:02
    Натужная, как по мне, победа, с не ахти какой игрой,продемонстрированной в исполнении "Краснодара", особенно во втором тайме. Но тем не менее необходимый результат добыт, с чем болельщиков клуба и поздравляю. "Уфа" своему стилю изменять не стала, поставила автобус, кстати довольно качественный, но ошибка Данченко спутала карты. Но бились, как могли, правда хотя бы для ничьей этого не хватило. Как обычно личное мнение.
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 19:56
    Хорошая игра. Справедливая победа Краснодара. Немного не хватило остроты в завершающей стадии, могли бы выиграть с более крупным счетом.
    Отмечу в Уфе Беленова, все таки очень хороший вратарь, за счет него УФА хоть как-то держится на плаву.
    vitalik dobroy
    vitalik dobroy
    вчера в 18:51
    Краснодару нужно забить ещё хотя бы один! Для "страховки" !
    dok66
    dok66
    вчера в 17:57
    С любым счетом , но Краснодар сильнее
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:35
    ТБ2.75
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:32
    ТБ2.25
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:31
    П-1
    zsb1961
    zsb1961
    вчера в 16:26
    П1
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 15:36
    Снова 5-0 ?)
    vas197474
    vas197474
    вчера в 14:18
    Краснодар в хорошем настроении и это испытал на себе Локомотив
    1bear
    1bear
    вчера в 13:17
    победа Краснодара в 2 мяча...
    Voron392
    Voron392
    вчера в 12:29
    краснодар
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 09:53
    Как всегда за Краснодар.Пардон но уважение УФУ без границ.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 04:56
    Краснодар = П.1.
    alex krees
    alex krees
    вчера в 01:30
    Краснодар 2:0
    an-525
    an-525
    вчера в 00:55
    На опыте Краснодара.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 00:10
    Быки легко выиграют
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 декабря в 12:41
    3-1.
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