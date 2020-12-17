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1 : 0
завершен
вчера, 18:00
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Стадион Стадион ФК "Краснодар"
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Берг Маркус
ассистент Кабелла Реми
|1:0
|22’
|4’
|Кротов Вячеслав
|49’
|Мрзляк Филип
|Газинский Юрий
|52’
|53’
|Аликин Павел
|82’
|Беленов Александр
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|48’
|Бородин Сергей
|Йокич Боян
|Олссон Кристоффер
|Газинский Юрий
|67’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Вандерсон
|77’
|Ионов Алексей
|Вильена Тонни
|77’
|Камболов Руслан
|Классон Виктор
|85’
|87’
|Голубев Артем
|Жамалетдинов Тимур
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|15
|Удары по воротам
|9
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|6
|Удары в створ
|1
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|4
|Фолы
|5
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|8
|Угловые
|9
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|3
|Офсайды
|4
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|68%
|Владение мячом
|32%
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|1
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|4
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