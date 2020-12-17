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0 : 0
завершен
вчера, 20:00
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Стадион Ахмат-Арена (Грозный)
Телетрансляция: «Матч Футбол 1»
|22’
|Йевтич Дарко
|Пуцко Александр
|27’
|68’
|Хван Ин Бом
|90+3’
|Абильдгор Оливер
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Алсултанов Ислам
|Мелкадзе Георгий
|46’
|Швец Антон
|Харин Евгений
|72’
|74’
|Климов Кирилл
|Игнатьев Иван
|Уциев Ризван
|Бериша Бернард
|83’
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|14
|Удары по воротам
|12
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|3
|Удары в створ
|4
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|7
|Фолы
|14
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|6
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|0
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|4
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|3
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Да так прикаловаюс. Что б поднять настроение. Soccere всегда жарко и весело.)))
Да так прикаловаюс. Что б поднять настроение. Soccere всегда жарко и весело.)))