В 30 Песьяков Сергей Голов пропущено: 3 Перехваты: 1 Спасений: 5 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 2 Алисами Хайтам Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 78

З 55 Осипенко Максим Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 5 Выносы: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 4 Терентьев Денис Ударов всего: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45

П 19 Байрамян Хорен Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 73

П 8 Гигович Армин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 73

П 7 Еременко Роман Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

П 17 Норманн Матиас Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 15

П 23 Тугарев Роман Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 5 Хаджикадунич Деннис Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 52 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

Н 99 Полоз Дмитрий Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Бабурин Егор

В 77 Рудаков Максим

З 34 Козлов Алексей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45

З 22 Павловец Александр

З 71 Поярков Николай Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 12

П 15 Глебов Данил Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 17

П 76 Сухомлинов Данила Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 5 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 75

Н 11 Алмквист Понтус Минут сыграно: 17

Н 13 Обухов Владимир