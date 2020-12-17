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Ростов - ЦСКА
Краснодар - Уфа
Химки - Локомотив
Ахмат - Рубин

Текстовая онлайн трансляция матча Ростов против ЦСКА

Ростов Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) 1:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
Ростов
ЦСКА
1 : 3
завершен
вчера, 20:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 19 тур
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.573.212.23
BetCity 3.50 3.30 2.22
Fonbet 3.65 3.25 2.25
Мелбет 3.72 3.31 2.17
Лига ставок 3.55 3.35 2.27
    Еще
     
    14' Норманн Матиас (17) уходит с поля, Сухомлинов Данила (76) вышел на поле
     
    42' Сухомлинов Данила (76)
     
    43' Полоз Дмитрий (99)
     
    46' Терентьев Денис (4) уходит с поля, Козлов Алексей (34) вышел на поле
     
    70' Алисами Хайтам (2)
     
    2
    73' Гигович Армин (8) уходит с поля, Глебов Данил (15) вышел на поле
    73' Байрамян Хорен (19) уходит с поля, Алмквист Понтус (11) вышел на поле
     
    78' Алисами Хайтам (2) уходит с поля, Поярков Николай (71) вышел на поле
     
    90+1' (1:3) Козлов Алексей (34)
     
    2' (0:1) Чалов Фёдор (9) (Влашич Никола (8))
     
    5' Ахметов Ильзат (7)
     
    53' Тренеру Ганчаренко Виктор
     
    57' (0:2) Чалов Фёдор (9) (Дзагоев Алан (10))
     
    75' Дзагоев Алан (10) уходит с поля, Бистрович Кристиян (25) вышел на поле
     
    82' (0:3) Чалов Фёдор (9) (Магнуссон Хордур (23))
     
    2
    85' Фернандес Марио (2)
    85' Эджуке Чидера (11) уходит с поля, Сигурдссон Арнор (17) вышел на поле
     
    4
    90' Сигурдссон Арнор (17)
    90' Чалов Фёдор (9) уходит с поля, Гайч Адольфо (21) вышел на поле
    90+2' Влашич Никола (8)
    90+3' Гайч Адольфо (21)
    Голы
    2’ 0:1 Чалов Фёдор
    ассистент Влашич Никола
    57’ 0:2 Чалов Фёдор
    ассистент Дзагоев Алан
    82’ 0:3 Чалов Фёдор
    ассистент Магнуссон Хордур
    Козлов Алексей 1:3 90+1’
    Наказания
    5’ Ахметов Ильзат
    Сухомлинов Данила 42’
    Полоз Дмитрий 43’
    53’ Тренеру Ганчаренко Виктор
    Алисами Хайтам 70’
    85’ Фернандес Марио
    90’ Сигурдссон Арнор
    90+2’ Влашич Никола
    90+3’ Гайч Адольфо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Сухомлинов Данила Норманн Матиас 14’
    Козлов Алексей Терентьев Денис 46’
    Глебов Данил Гигович Армин 73’
    Алмквист Понтус Байрамян Хорен 73’
    75’ Бистрович Кристиян Дзагоев Алан
    Поярков Николай Алисами Хайтам 78’
    85’ Сигурдссон Арнор Эджуке Чидера
    90’ Гайч Адольфо Чалов Фёдор
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 17
    		4 Удары в створ 8
    		13 Фолы 13
    		1 Угловые 2
    		1 Офсайды 2
    		52% Владение мячом 48%
    		5 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 11:56, ред.
    Федя Чалов стал автором самого быстрого гола в РПЛ сезона 2020/21
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 11:26
    Три гола Чалова как раз и говорят о его нестабильности, как условного бомбардира команды. Любого нападающего, который весь сезон валял на поле дурака, может в один прекрасный момент прорвать, что мы вчера и видели. Настоящий голеадор - это Левандовски, который забивает практически в каждом матче. У Феди - весьма ограниченный набор ТТД, поэтому и забивает раз в год по обещанию.
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:27
    Фёдор оказался великим
    alex57512
    alex57512
    сегодня в 09:58
    Результат матча Ростова с ЦСКА позволил сделать вывод, что Ростову незачем стремиться попасть, хотя бы, в Лигу Европы! Если уж ЦСКА, с треском вылетевший с Лиги Европы, играючи и легко, разделался с Ростовом, тем более на его поле, то, что там делать Ростову? Неужели пример с Маккаби ничему не научил? Самое лучшее для Ростова - закрепиться в десятке Премьер-лиги и наигрывать состав, экспериментируя с новичками. А еще, лучше, пригласить в команду настоящего тренера, вместо менеджера Карпина. Вот тогда, может быть и будут, какие-либо, существенные результаты, как это было с Бердыевым!
    neukomm
    neukomm ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 08:13
    Это не мнение. Тем более навязанное. Это факт. Это тупо статистика - сумма всех действий - пасов, ударов, обводок.
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    сегодня в 08:09
    Таких договорняков не должно быть в чемпионате.
    Муслим90
    Муслим90
    сегодня в 06:30
    Ну все чемпионат можно закрывать)))
    Террпсихора
    Террпсихора
    сегодня в 01:57
    Хорошо что не было Облякова!!!
    Vladimir Grechko
    Vladimir Grechko
    сегодня в 01:00
    а на самом деле кони такое дно что и доказал вольсберг и и другие клубы лиги европы))))))))))))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 00:32
    Ничего не понимаю....
    Когда надо хвалить Химки - все ругают Локо....
    Когда провалился Карпин - все хвалят ЦСКА....

    При всём уважении...это всего лишь одна победа в последних 8-ми официальных матчах....
    lexatver
    lexatver ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    сегодня в 00:08
    Ладно я понял) Жаль, что травмы не дали ему получить золотой мяч))
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответ Юрниекс1 (раскрыть)
    вчера в 23:45
    Я бы Чалова поругал за то, что он четвёртый выйдя 1 на 1 не забил. С другой стороны - насколько технично он забил первый! Так что Федя почти молодец! )
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 23:43
    Уходим на зимнюю паузу в чемпионате в хорошем настроении!
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ lexatver (раскрыть)
    вчера в 23:25
    Пока его не замучили травмы, он был просто лучшим игроком лиги... По футбольному интеллекту с ним даже Влашич не может поспорить...
    протон1
    протон1
    вчера в 23:22
    поздравляю цска
    Red blu
    Red blu
    вчера в 23:19
    Порадовали так порадовали армейцы!
    Так крупно обыграть Ростов на их поле дорогого стоит.
    Tostao
    Tostao
    вчера в 23:19
    Хет-трик Чалова? Земля, таки, налетит на небесную ось!
    lexatver
    lexatver ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    вчера в 23:15
    Ты про лидерские качества... А то прочитав половину коммента я уже начал думать, что кто-то всерьез считает Дзагоева каким-то высококлассным игроком))
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ cska59 (раскрыть)
    вчера в 23:13
    Так замен же у Гончаренко не было, по этому он не смог сломать игру команды...
    lexatver
    lexatver
    вчера в 23:12
    На пару лет хватит)
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 23:11
    Мне больше другое интересно, Гончаренко так и продолжает думать, что без Дзагоева в центре ЦСКА и с Дзагоевым это 2-е одинаковые команды?
    По моему уже всем видно, что когда Алан на поле с ним и деревянненький Обляков смотрится хорошим игроком и вызывается в сборную и даже пешеход Ахметов, не портит игры...
    З.Ы. У Дзагоева такой характер, что он спуску никому не даст и все будут носится, а без Дзагоева ЦСКА это бесхребетная амеба! И Гончаренко умудрился про94 первое место, своими гениальными заменами Дзагоева!
    Kill_admin
    Kill_admin
    вчера в 23:04, ред.
    Азмун бухает с Дзюбой))
    Kill_admin
    Kill_admin ответ Альфи (раскрыть)
    вчера в 23:00
    Это даже не просматривая очень сексуальное видео))
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 22:59
    Талант Карпина не принес результата.
    Lokoman111
    Lokoman111
    вчера в 22:58
    Чалов игрок топ класса.Скорость,техника,реализация все на высшем уровне!Зимой европейские клубы будут интересоваться.Очень сильно заявил о себе.ЦСКА провел феноменальный матч.Гончаренко супер тактик и стратег.
    Альфи
    Альфи
    вчера в 22:49
    Конь педальный
    в битве эпохальной
    вырвал три очка....
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 22:46
    Сегодня,глянув хоккей и тяжелейший выигрыш у Шведов по буллитам,я испытал столько эмоций,сколько не испытал за весь .... год,смотря наш ...... футбол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Юрниекс1
    Юрниекс1
    вчера в 22:40
    Хоть какая то надежда появилась.Чалов проснулся..Алан форму набирает..Марио..Энджуке радует..А там глядишь и Гаич заиграет..Короче порадовали.Так держать!
    Vladimir Grechko
    Vladimir Grechko
    вчера в 22:37
    хотелось бы сказать только одно кто больше хотел выйграть тот и победил ну чтож кони отыгрались за прошлый год упущение однако Валеры не сделал выводы после первого матча этого года)))
    kts2
    kts2
    вчера в 22:36, ред.
    Валера что это было
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