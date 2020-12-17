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1 : 3
завершен
вчера, 20:00
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Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|2’
|0:1
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Чалов Фёдор
ассистент Влашич Никола
|57’
|0:2
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Чалов Фёдор
ассистент Дзагоев Алан
|82’
|0:3
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Чалов Фёдор
ассистент Магнуссон Хордур
|Козлов Алексей
|1:3
|90+1’
|5’
|Ахметов Ильзат
|Сухомлинов Данила
|42’
|Полоз Дмитрий
|43’
|53’
|Тренеру Ганчаренко Виктор
|Алисами Хайтам
|70’
|85’
|Фернандес Марио
|90’
|Сигурдссон Арнор
|90+2’
|Влашич Никола
|90+3’
|Гайч Адольфо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Сухомлинов Данила
|Норманн Матиас
|14’
|Козлов Алексей
|Терентьев Денис
|46’
|Глебов Данил
|Гигович Армин
|73’
|Алмквист Понтус
|Байрамян Хорен
|73’
|75’
|Бистрович Кристиян
|Дзагоев Алан
|Поярков Николай
|Алисами Хайтам
|78’
|85’
|Сигурдссон Арнор
|Эджуке Чидера
|90’
|Гайч Адольфо
|Чалов Фёдор
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|11
|Удары по воротам
|17
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|4
|Удары в створ
|8
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|13
|Фолы
|13
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|1
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|2
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|5
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|5
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