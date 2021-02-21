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Ростов - Ахмат
ЦСКА - СКА-Хабаровск
Локомотив - Тамбов
Краснодар - Сочи

Текстовая онлайн трансляция матча Ростов против Ахмат

Ростов Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) Ахмат
Ростов
Ахмат
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0 : 1
завершен
21 февраля 2021, 19:30
воскресенье
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Россия. Кубок 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
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    23' Хаджикадунич Деннис (5)
     
    39' Еременко Роман (7) уходит с поля, Махатадзе Георгий (21) вышел на поле
     
    2
    63' Полоз Дмитрий (99) уходит с поля, Тугарев Роман (23) вышел на поле
    63' Поярков Николай (71) уходит с поля, Байрамян Хорен (19) вышел на поле
     
    74' Глебов Данил (15)
     
    2
    78' Козлов Алексей (34) уходит с поля, Алисами Хайтам (2) вышел на поле
    78' Глебов Данил (15) уходит с поля, Обухов Владимир (13) вышел на поле
     
    82' (0:1) Нереализованный пенальти Норманн Матиас (17)
     
    85' Махатадзе Георгий (21)
     
    2
    6' Ненахов Максим (24)
    6' Бериша Бернард (7)
     
    13' Швец Антон (23)
     
    19' (0:1) Бериша Бернард (7)
     
    40' Тимофеев Артем (94)
     
    47' Ненахов Максим (24)
     
    2
    54' Ильин Владимир (29) уходит с поля, Вилькер Анхель (4) вышел на поле
    54' Полярус Артем (14) уходит с поля, Быстров Марат (96) вышел на поле
     
    65' Бериша Бернард (7) уходит с поля, Сильва Исмаэл (11) вышел на поле
     
    2
    76' Швец Антон (23) уходит с поля, Адуев Амир (6) вышел на поле
    76' Мелкадзе Георгий (3) уходит с поля, Алмаси Ладислав (18) вышел на поле
    Голы
    19’ 0:1(П) Бериша Бернард
    Наказания
    6’ Ненахов Максим
    6’ Бериша Бернард
    13’ Швец Антон
    Хаджикадунич Деннис 23’
    40’ Тимофеев Артем
    47’ Ненахов Максим
    Глебов Данил 74’
    Махатадзе Георгий 85’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Махатадзе Георгий Еременко Роман 39’
    54’ Вилькер Анхель Ильин Владимир
    54’ Быстров Марат Полярус Артем
    Тугарев Роман Полоз Дмитрий 63’
    Байрамян Хорен Поярков Николай 63’
    65’ Сильва Исмаэл Бериша Бернард
    76’ Адуев Амир Швец Антон
    76’ Алмаси Ладислав Мелкадзе Георгий
    Алисами Хайтам Козлов Алексей 78’
    Обухов Владимир Глебов Данил 78’
    Статистика
    		 3 Предупреждения 5
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    stanichnik
    stanichnik ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
    22 февраля в 23:13
    Салам. Адам!
    Мои поздравления с победой в гостях! После вылета Ростова из Кубка,надеюсь встретимся в финале!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    22 февраля в 08:52
    Какой же унылый футбол у нас
    kts99
    kts99
    22 февраля в 08:36
    Это фиаско. Алкмвист полено.
    oFANATo
    oFANATo
    22 февраля в 00:43
    Карпин:"Трофеи? Нет не слышал!"
    drive45
    drive45
    21 февраля в 23:31
    Ахмат с победой! Ростов не готов, много движений, много ударов еще больше возможностей по численности игроков на поле, в итоге вылет из Кубка.Желания выиграть мало, сыгранности ,мастерства и реализации нет. И самое главное нет капитана, вопрос-когда и кто? Опять капитанская повязка ходит по рукам, вожака явно до сих пор нет. Делайте выводы, руководители и тренера.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    21 февраля в 23:29
    Карпуша как всегда сливает ....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    21 февраля в 23:11
    Казалось бы пустячок, а приятно.!
    протон1
    протон1
    21 февраля в 22:46
    молодцы
    football is a great game
    football is a great game
    21 февраля в 22:37
    С победой Грозненский Ахмат !!
    ZhenyaBel1982
    ZhenyaBel1982 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    21 февраля в 22:34
    да что он там делает то??? Отскочил тут он просто,в чемпионате полное непонимание где будут,не вылятт точняк только.
    А здесь уже в след.раунде окончит
    Владимир Дыкин
    Владимир Дыкин ответ ЮГ РОССИИ (комментарий удален) (раскрыть)
    21 февраля в 22:21
    Ну причем здесь отсутствие на поле Полоза - главного пенальтиста "Ростова"!!! По регламенту при ничейном результате - пробитие 11-метровых ударов. И здесь все в команде должны быть "пенальтисты". Чем они, игроки "Ростова", на сборах занимались целый месяц? Смотрели, как Карпин " кладет" мячи в ворота Песьякова на спор? А Норман после этого матча резко "подешевел" в трансферной стоимости. Карпину не стоило менять Пояркова. После удаления игрока "Ахмата" стоило заменить Козлова на Тугарева. Хаджикадунича гнать из команды!
    makkie
    makkie
    21 февраля в 22:21
    Вот и Ростов слился из Кубка...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    21 февраля в 22:16
    Талалаев тихо, но верно делает свое дело). С победой его и Ко!
    gentlewolf
    gentlewolf
    21 февраля в 22:07
    Ничессе... Волера негодуэ наверное?
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    21 февраля в 21:48
    Талант Карпина не помог.
    Аксинья
    Аксинья ответ Gahi (раскрыть)
    21 февраля в 21:45
    В общем при весьма хорошей игре ростовчан такая отвратительная реализация моментов - ну а счет на табло )) Поздрава грозненцам и дальнейшего продвижения в кубковой сетке))
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    21 февраля в 21:42
    Обе команды играли хорошо. Играли на высоких скоростях, боролись. Ростов не использовал несколько голевых моментов, а Ахмат бился за победу даже в меньшинстве
    В Ростове штатный пенальтист Полоз, но он был заменён до пробития пенальти. Жаль что проиграли при хорошей в целом игре
    Поздравляю болельщиков Ахмат с победой
    За адекватность
    За адекватность
    21 февраля в 21:35
    Как говорится, наверно тот случай, когда кроме самих себя за поражение ростовчанам винить некого. Практически весь второй тайм в большинстве, создали достаточно, но все нещадно запороли, и как вишенка на торте Норман еще и пенальти не забил. Ну а "Ахмат" молодцы, стояли на смерть, гнулись, но не ломались и победный счет отстояли, а с ним и проход в 1/4 КР, с чем болельщиков клуба и поздравляю. Как всегда личное субъективное мнение.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    21 февраля в 21:34
    Молодцы,не дрогнули.С победой Ахмат!
    Gahi
    Gahi
    21 февраля в 21:34
    Ахмат это действительно сила. Ростову нужно спокойно разобраться над ошибками и сделать правильные выводы, чтобы больше такого не допускать. Удачи
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Михалыч 54 (раскрыть)
    21 февраля в 21:34
    Сдал валера матч, вот и весь в перед!!!
    161регион
    161регион
    21 февраля в 21:33
    Норман не пенальтист, уже проходили.... Зачем надо было ему давать бить..... Алмквисту с ногами надо что то делать....
    161регион
    161регион
    21 февраля в 21:30
    Нет слов, одни слюни!!!
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ ЮГ РОССИИ (комментарий удален) (раскрыть)
    21 февраля в 21:28
    Чуйка чует возможно Карп возглавить Спартак.)
    Михалыч 54
    Михалыч 54
    21 февраля в 21:27
    Полный абзац!!!!
    Ravshan878
    Ravshan878
    21 февраля в 21:22
    Если честно я не узнаю РОСТОВА. Ёшкина кот дома. Ещё играет большинстве.
    Tommy Lee 2
    Tommy Lee 2
    21 февраля в 21:15
    Ещё и пенальти не забили, да уж
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    21 февраля в 21:11
    Вот и пеналь в ответ
    протон1
    протон1
    21 февраля в 21:01
    вот чеченцы будут до конца биться. не то что сливщики быки. зенит и прочие
    Evilhuman
    Evilhuman
    21 февраля в 20:53
    Цирк, то что Ростов такое не забивает по другому не назвать
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