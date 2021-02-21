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0 : 1
завершен
21 февраля 2021, 19:30
воскресенье
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Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|19’
|0:1(П)
|Бериша Бернард
|6’
|Ненахов Максим
|6’
|Бериша Бернард
|13’
|Швец Антон
|Хаджикадунич Деннис
|23’
|40’
|Тимофеев Артем
|47’
|Ненахов Максим
|Глебов Данил
|74’
|Махатадзе Георгий
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Махатадзе Георгий
|Еременко Роман
|39’
|54’
|Вилькер Анхель
|Ильин Владимир
|54’
|Быстров Марат
|Полярус Артем
|Тугарев Роман
|Полоз Дмитрий
|63’
|Байрамян Хорен
|Поярков Николай
|63’
|65’
|Сильва Исмаэл
|Бериша Бернард
|76’
|Адуев Амир
|Швец Антон
|76’
|Алмаси Ладислав
|Мелкадзе Георгий
|Алисами Хайтам
|Козлов Алексей
|78’
|Обухов Владимир
|Глебов Данил
|78’
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|3
|Предупреждения
|5
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|0
|Удаления
|1
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