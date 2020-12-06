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2 : 0
завершен
06 декабря 2020, 19:30
воскресенье
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Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
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Сон Хын-Мин
ассистент Кейн Харри
|1:0
|13’
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Кейн Харри
ассистент Сон Хын-Мин
|2:0
|45+1’
|Ло Чельсо Джовани
|41’
|75’
|Джака Гранит
|80’
|Ляказетт Александр
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|45+2’
|Себальос Даниэль
|Партей Томас
|Дэвис Бен
|Ло Чельсо Джовани
|72’
|75’
|Нкетиа Эдвард
|Бельерин Эктор
|Моура Лукас
|Сон Хын-Мин
|88’
|Родон Джо
|Бергвейн Стевен
|90+1’
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|6
|Удары по воротам
|11
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|3
|Удары в створ
|2
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|16
|Фолы
|12
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|3
|Угловые
|9
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|30%
|Владение мячом
|70%
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|2
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|2
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1-0! Хынмин Сон! Поймали соперника на контратаке хозяева. Зацепился за мяч в центре поля Кейн и пасом запустил в прорыв Сона, который протащил сферу к штрафной и точнейшим ударом с двадцати метров отправил ее точно в дальнюю девятку. Красотища!
2-0! Гарри Кейн! Поймали вновь соперника "шпоры" на контратаке. Протащил мяч к штрафной соперника Сон и отдал тонкий пас на ход Кейну, который оторвался от защитника и вколотил мяч рикошетом от перекладины точно в сетку.
1-0! Хынмин Сон! Поймали соперника на контратаке хозяева. Зацепился за мяч в центре поля Кейн и пасом запустил в прорыв Сона, который протащил сферу к штрафной и точнейшим ударом с двадцати метров отправил ее точно в дальнюю девятку. Красотища!
2-0! Гарри Кейн! Поймали вновь соперника "шпоры" на контратаке. Протащил мяч к штрафной соперника Сон и отдал тонкий пас на ход Кейну, который оторвался от защитника и вколотил мяч рикошетом от перекладины точно в сетку.
Давно я так не смеялся дорогой человек :) Спасибо.
А до Венгера Арсенал конечно был топом :)))
И как болельщик Арсена и его Арсенала со стажем в 20+ лет я имею право "совать" старика-пуховика во все посты, просто потому что ОН создал тот Арсенал, которого больше нет и не будет :) Смиритесь уже.
Все что сегодня творится с клубом это вина кронке и венгераутов :)
И 15 место это не предел.
Давно я так не смеялся дорогой человек :) Спасибо.
А до Венгера Арсенал конечно был топом :)))
И как болельщик Арсена и его Арсенала со стажем в 20+ лет я имею право "совать" старика-пуховика во все посты, просто потому что ОН создал тот Арсенал, которого больше нет и не будет :) Смиритесь уже.
Все что сегодня творится с клубом это вина кронке и венгераутов :)
И 15 место это не предел.
И потом сегодня нету реального кандидата на смену Гвардиоле и МС не хочет оказаться без отличного спеициалиста, который уже побил много рекордов в АПЛ, выиграл все в англии за сезон, а ЛЧ....если брать последних победителей только Бавария это по моему единственный настоящий чемпион,
и потом по играм с ливером или Ттх, когда сити был на подъеме ставили подножки судьи в лч, если бы скажем не сказочное везение шпор и подарки от чакира, ливер бы проиграл бы еще и лЧ в 2019 году, да и игроки много косячили, а в АПЛ его клуб разрывал всех......
Да сейчас у МС спад может такой же как был в последнем сезоне в Барселоне, но у него больше шансов удержаться в кресле чем было у Манчини и Пеллегринни, тальянец выиграв титул, уже в след сезоне чудесно обделался заняв 4 место в ЛЧ и ноль трофеев, чилиец хоть и дошел до получинала, но Мс пустил в чемпионате под откос, что даже Гвардиола не сразу все исправил........ И потом Гвардиола пока что единственный кто со времен Фергюсона сумел защитить титул.
И потом сегодня нету реального кандидата на смену Гвардиоле и МС не хочет оказаться без отличного спеициалиста, который уже побил много рекордов в АПЛ, выиграл все в англии за сезон, а ЛЧ....если брать последних победителей только Бавария это по моему единственный настоящий чемпион,
и потом по играм с ливером или Ттх, когда сити был на подъеме ставили подножки судьи в лч, если бы скажем не сказочное везение шпор и подарки от чакира, ливер бы проиграл бы еще и лЧ в 2019 году, да и игроки много косячили, а в АПЛ его клуб разрывал всех......
Да сейчас у МС спад может такой же как был в последнем сезоне в Барселоне, но у него больше шансов удержаться в кресле чем было у Манчини и Пеллегринни, тальянец выиграв титул, уже в след сезоне чудесно обделался заняв 4 место в ЛЧ и ноль трофеев, чилиец хоть и дошел до получинала, но Мс пустил в чемпионате под откос, что даже Гвардиола не сразу все исправил........ И потом Гвардиола пока что единственный кто со времен Фергюсона сумел защитить титул.
И еще немало засадят другие (все, кто не поленится) Арсеналу кронке-Артеты :)
ВЕНГЕРАУТАМ - ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ :)
И еще немало засадят другие (все, кто не поленится) Арсеналу кронке-Артеты :)
ВЕНГЕРАУТАМ - ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ :)