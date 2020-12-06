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Тоттенхэм - Арсенал
Вест Бромвич - Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед - Лестер Сити
Ливерпуль - Вулверхэмптон

Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм против Арсенал

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    13' (1:0) Сон Хын-Мин (7) (Кейн Харри (10))
     
    41' Ло Чельсо Джовани (18)
     
    45+1' (2:0) Кейн Харри (10) (Сон Хын-Мин (7))
     
    72' Ло Чельсо Джовани (18) уходит с поля, Дэвис Бен (33) вышел на поле
     
    88' Сон Хын-Мин (7) уходит с поля, Моура Лукас (27) вышел на поле
     
    90+1' Бергвейн Стевен (23) уходит с поля, Родон Джо (14) вышел на поле
     
    45+2' Партей Томас (18) уходит с поля, Себальос Даниэль (8) вышел на поле
     
    2
    75' Джака Гранит (34)
    75' Бельерин Эктор (2) уходит с поля, Нкетиа Эдвард (30) вышел на поле
     
    80' Ляказетт Александр (9)
    Голы
    Сон Хын-Мин
    ассистент Кейн Харри     		1:0 13’
    Кейн Харри
    ассистент Сон Хын-Мин     		2:0 45+1’
    Наказания
    Ло Чельсо Джовани 41’
    75’ Джака Гранит
    80’ Ляказетт Александр
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    45+2’ Себальос Даниэль Партей Томас
    Дэвис Бен Ло Чельсо Джовани 72’
    75’ Нкетиа Эдвард Бельерин Эктор
    Моура Лукас Сон Хын-Мин 88’
    Родон Джо Бергвейн Стевен 90+1’
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 11
    		3 Удары в створ 2
    		16 Фолы 12
    		3 Угловые 9
    		30% Владение мячом 70%
    		2 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 17:39
    А Арсенал все ниже и ниже! Мда, после эпохи Венгера дела у канониров, особенно в АПЛ, складываются весьма скверно. Поражение вполне даже по делу! Болельщиков шпор и лично Маура с заслуженной победой)
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ da da da (раскрыть)
    вчера в 15:45
    )))
    Karkaz
    Karkaz ответ kachan63 (раскрыть)
    вчера в 14:18
    Не будет четвертой победы, Тоттенхэм невезучая команда, займут как обычно второе место.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответ da da da (раскрыть)
    вчера в 08:05
    Ну пока каталонский физрук у руля Сити, финал это не сбыточная мечта.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 08:00
    Во что превратился Арсенал, видимо нынешнее падение еще не предел, очень-очень печально за некогда большой клуб. Кронке и остальным акционерам отдельное спасибо.
    St David
    St David
    вчера в 05:58
    Лучшее, что есть сегодня в футболе:

    1-0! Хынмин Сон! Поймали соперника на контратаке хозяева. Зацепился за мяч в центре поля Кейн и пасом запустил в прорыв Сона, который протащил сферу к штрафной и точнейшим ударом с двадцати метров отправил ее точно в дальнюю девятку. Красотища!

    2-0! Гарри Кейн! Поймали вновь соперника "шпоры" на контратаке. Протащил мяч к штрафной соперника Сон и отдал тонкий пас на ход Кейну, который оторвался от защитника и вколотил мяч рикошетом от перекладины точно в сетку.
    мангo
    мангo
    вчера в 00:46
    Наших всех с победой. Ну у Моура игроки были подготовлены еще с времен Почетино. Тактика автобуса дает плоды когда есть быстрые напы
    kachan63
    kachan63
    вчера в 00:35
    Медленно, но верно Моуринью движется к четвёртой победе в АПЛ, чего я лично ему желаю. И очень жаль смотреть на то убожество, в которое превратился "Арсенал". Мигель Артета не чета Арсену Венгеру.
    Nazi
    Nazi ответ Тристан (раскрыть)
    06 декабря в 23:20
    Последствия менеджмента Венгера :)

    Давно я так не смеялся дорогой человек :) Спасибо.

    А до Венгера Арсенал конечно был топом :)))

    И как болельщик Арсена и его Арсенала со стажем в 20+ лет я имею право "совать" старика-пуховика во все посты, просто потому что ОН создал тот Арсенал, которого больше нет и не будет :) Смиритесь уже.

    Все что сегодня творится с клубом это вина кронке и венгераутов :)

    И 15 место это не предел.
    Cockfighting
    Cockfighting
    06 декабря в 22:59
    😂 Хах, Леви инопланетянин, как же точны и кратки его действия! Если мы завоюем хоть один, пусть и вшивый титул, шейхам останется смоковать полозы своих нарядов!
    DXTK
    DXTK ответ Viduka (раскрыть)
    06 декабря в 22:36, ред.
    Гвардиолу оставили только по одной причине, шейхи думали ....ведь бы есть и остаеться реальный шанс заполучить аргентинского инопланетянина Месси.......это единственный аргумент.....ведь Лео уже навострил лыжи из Барсы, если конечно не шантажировал своим заявлением всех вокруг. И не пускал пыль в глаза....... да и все уже почти ждали этот трансфер, который якобы заблакировал Бартамеу.........

    И потом сегодня нету реального кандидата на смену Гвардиоле и МС не хочет оказаться без отличного спеициалиста, который уже побил много рекордов в АПЛ, выиграл все в англии за сезон, а ЛЧ....если брать последних победителей только Бавария это по моему единственный настоящий чемпион,

    и потом по играм с ливером или Ттх, когда сити был на подъеме ставили подножки судьи в лч, если бы скажем не сказочное везение шпор и подарки от чакира, ливер бы проиграл бы еще и лЧ в 2019 году, да и игроки много косячили, а в АПЛ его клуб разрывал всех......

    Да сейчас у МС спад может такой же как был в последнем сезоне в Барселоне, но у него больше шансов удержаться в кресле чем было у Манчини и Пеллегринни, тальянец выиграв титул, уже в след сезоне чудесно обделался заняв 4 место в ЛЧ и ноль трофеев, чилиец хоть и дошел до получинала, но Мс пустил в чемпионате под откос, что даже Гвардиола не сразу все исправил........ И потом Гвардиола пока что единственный кто со времен Фергюсона сумел защитить титул.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    06 декабря в 22:33
    Арсенал приближается к пропасти ))
    Miha23
    Miha23
    06 декабря в 22:26
    Так держать!
    Miha23
    Miha23
    06 декабря в 22:26
    Красавчики!!!
    Miha23
    Miha23 ответ протон1 (раскрыть)
    06 декабря в 22:24
    Согласен,они серьёзные ребята!
    youtomee
    youtomee ответ Тристан (раскрыть)
    06 декабря в 22:16, ред.
    у меня нет информации о том, мог он платить и не хотел или действительно не мог, может быть информация доступна, но я не вдавался в этот вопрос. Но я честно не особо вижу причинно-следственной связи между Венгером и тем, что имеем сейчас с Артетой. Конечно, какое-то наследство до сих пор у Арсенала от Венгера, с этим не спорю, но в то же время уже прошло достаточно времени, чтобы многое изменить (если знаешь как), если наработанные стиль и вообще политика Венгера не близки. Но такое ощущение, что у Артеты нет особого видения, куда нужно двигаться или как добиваться результатов...но может я ошибаюсь
    протон1
    протон1
    06 декабря в 22:16
    похоже мавр серьезно взялся за работу
    Тристан
    Тристан ответ youtomee (раскрыть)
    06 декабря в 22:05
    Когда то я тоже верил, вернее хотел верить, что причин застоя Венгеровского Арсенала много и они не зависят от его волеизъявления..деда подкосили уходы Сеска, Глеба, РВП и др.одаренной молодежи, на которую он делал ставку. Если бы платил им как в др.топ-клубах, возможно картина была бы другой. Платить он мог, убежден, другое дело это шло в разрез с его философией и видением современного футбола..А прикрывался жадными владельцами..Уважаю романтика в нем, но презираю труса, избегавшего вызовов современности.
    da da da
    da da da ответ Viduka (раскрыть)
    06 декабря в 21:58
    Сити и ПСЖ всего 10 лет на нее(ЛЧ) претендуют,вторые уже играли в финале,первые рано или поздно тоже там будут.
    youtomee
    youtomee ответ Тристан (раскрыть)
    06 декабря в 21:54, ред.
    я бы сказал, что у Венгера была именно стагнация (наступила в определенный момент), но там много причин, в том числе и финансовые, а тут уже не стагнация, тут идем в минус)
    ABir
    ABir
    06 декабря в 21:52
    Заслуженно и по делу Шпоры на первом месте
    Viduka
    Viduka ответ da da da (раскрыть)
    06 декабря в 21:51, ред.
    А что ты ожидал от него услышать? Чтобы он признался в собственном просчете? Или ты серьезно считаешь, что Гвардиолу звали ради АПЛ и местных кубков, которые брали с Манчини и Пеллегрини? Сити и ПСЖ - единственные из топ-клубов без Кубка Чемпионов.
    Тристан
    Тристан ответ Nazi (раскрыть)
    06 декабря в 21:48
    Ты везде суешь Венгера, а зря. Все, что происходит с Арсеналом сегодня - это последствия менеджмента и маркетинга как раз таки Венгера. Артета лишь продолжает стагнацию, начатую Венгером. Тем более он его выкормыш, а не Пепа.
    youtomee
    youtomee
    06 декабря в 21:46, ред.
    здесь ожидаемое поражение, вот если в следующем матче Арсенал на сладит дома с Бернли, ну тогда я уже не знаю...6 поражений за 11 игр...мдаа
    Тристан
    Тристан
    06 декабря в 21:45
    Скудоумие Артеты неисправимо. Ни плана на ближайшую игру, ни стратегии на перспективу, ничего нет.
    Nazi
    Nazi
    06 декабря в 21:39
    Символично засадили и Сон и Кейн :) Именно оба засадили, а не забили свои голы :)

    И еще немало засадят другие (все, кто не поленится) Арсеналу кронке-Артеты :)

    ВЕНГЕРАУТАМ - ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ :)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Van Vanovich (раскрыть)
    06 декабря в 21:38
    не нравится,но Жозе их убедил,а потом они почувствовали вкус голов и побед. Профи не должен ориентироваться нравится или нет,он должен выполнять установки тренера,если он его таковым считает. Пока что у Маврика больше выходит,чем не получается.Конечно Арсенало,далеко не та команда,которая является лакмусом.
    da da da
    da da da ответ Van Vanovich (раскрыть)
    06 декабря в 21:35
    другой вопрос нравится ли это свои же болелам?видно да,едят с ложки как говорится))
    da da da
    da da da ответ Viduka (раскрыть)
    06 декабря в 21:34
    ты видно в танке,относительно недавно новость была где видно каким как ты Шейх и ответил что его брали не ТОЛЬКО из-за ЛЧ,иначе бы уже уволили.))
    goalaktika
    goalaktika
    06 декабря в 21:33
    Моур преобразился) ТТХ не плох
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