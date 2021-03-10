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Ливерпуль - РБ Лейпциг
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против РБ Лейпциг

Ливерпуль Логотип футбольный клуб Ливерпуль 2:0 Логотип футбольный клуб РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Ливерпуль
РБ Лейпциг
2 : 0
завершен
вчера, 23:00
2 - 0
Первый матч
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Лига чемпионов 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Ференц Пушкаш
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:45
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.493.632.85
Fonbet Live! 1.25 5.00 16.00
Лига ставок 2.32 3.70 2.85
    Еще
     
    70' (1:0) Салах Мохамед (11) (Жота Диого (20))
     
    71' Жота Диого (20) уходит с поля, Ориги Дивок (27) вышел на поле
     
    72' Алькантара Тьяго (6) уходит с поля, Кейта Наби (8) вышел на поле
     
    74' (2:0) Мане Садио (10) (Ориги Дивок (27))
     
    82' Вейналдум Джорджиньо (5) уходит с поля, Милнер Джеймс (7) вышел на поле
     
    2
    90' Мане Садио (10) уходит с поля, Окслейд-Чемберлен Алекс (15) вышел на поле
    90' Робертсон Эндрю (26) уходит с поля, Цимикас Константинос (21) вышел на поле
     
    46' Кампль Кевин (44) уходит с поля, Серлот Александр (19) вышел на поле
     
    2
    60' Форсберг Эмиль (10) уходит с поля, Клюйверт Джастин (21) вышел на поле
    60' Поульсен Юссуф (9) уходит с поля, Хван Хи-Чхан (11) вышел на поле
     
    72' Ольмо Даниэль (25) уходит с поля, Айдара Амаду (8) вышел на поле
    Голы
    Салах Мохамед
    ассистент Жота Диого     		1:0 70’
    Мане Садио
    ассистент Ориги Дивок     		2:0 74’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Серлот Александр Кампль Кевин
    60’ Клюйверт Джастин Форсберг Эмиль
    60’ Хван Хи-Чхан Поульсен Юссуф
    Ориги Дивок Жота Диого 71’
    Кейта Наби Алькантара Тьяго 72’
    72’ Айдара Амаду Ольмо Даниэль
    Милнер Джеймс Вейналдум Джорджиньо 82’
    Окслейд-Чемберлен Алекс Мане Садио 90’
    Цимикас Константинос Робертсон Эндрю 90’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 11
    		7 Удары в створ 2
    		18 Фолы 7
    		5 Угловые 1
    		4 Офсайды 3
    		40% Владение мячом 60%
    		2 Cэйвы 5
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:14
    вообщем то ожидаемо, Ливерпуль с 1/4 ЛЧ
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:32
    Кто "за" чтобы Ливерпуль до возвращения болельщиков на стадионы мог проводить свои дом.матчи в Будапеште, на арене "Ференц Пушкаш"?)
    311
    311
    сегодня в 01:20
    Что-то сдувается Ливерпуль, не хватает уже на 2 турнира, приходится выбирать!)
    allemz
    allemz
    сегодня в 01:14
    Поздравляю Ливерпуль с проходом в 1/4 финала ЛЧ.
    Уверенно и на классе.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:02
    С победой. Сыграли почти идеально (в первом тайме были моменты, когда могли пропустить). Отмечу Филлипса, Тьяго, который мог сегодня забить и шикарную голевую передачу отдать (Салах все испортил) и наконец то сыгравшего на своей профильной позиции Фабиньо
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 00:57
    луч света в .....)))) С ПОБЕДОЙ Ливерпуль!
    Little Caprice
    Little Caprice
    сегодня в 00:54
    Ливерпулю надо молиться на вытаскивание в жребии Порту или Дортмунда. Иначе всё.
    Klaus-S
    Klaus-S
    сегодня в 00:42
    Наконец-то эти два нервотрепа все таки забили с надцатой попытки.
    Klaus-S
    Klaus-S ответ bruno_07 (раскрыть)
    сегодня в 00:40
    Шаман. )
    bruno_07
    bruno_07 ответ Martini-1987 (раскрыть)
    сегодня в 00:39
    Конечно)
    Martini-1987
    Martini-1987 ответ bruno_07 (раскрыть)
    сегодня в 00:34
    Надеюсь, ты сделал ставку до этого))
    Martini-1987
    Martini-1987
    сегодня в 00:33
    Говорят, что чемпионат Германии топ, ну-ну
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 00:33
    Клопп все силы бросает на ЛЧ. Логично
    Martini-1987
    Martini-1987
    сегодня в 00:33
    Всего делов)
    jon57
    jon57
    сегодня в 00:24
      bruno_07
      bruno_07
      вчера в 23:54
      Ливер сейчас выйдет после перекура, как в прошлой игре и положит две банки!
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 22:50
      П-1
      RBA
      RBA
      вчера в 22:43
      Ливерпуль или ничья.
      drug01
      drug01
      вчера в 21:49
      П1
      Сантус
      Сантус
      вчера в 21:47
      Игра будет на Пушкаш Арене в Будапеште.Исправьте..)
      Тасманский дьявол
      Тасманский дьявол
      вчера в 19:50
      Ливерпуль номинальный хозяин. Интересно РБ Лейпциг смотрят АПЛ?)
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 17:00
      Однозначно Ливерпуль проходит.
      Ravshan878
      Ravshan878
      вчера в 16:02
      Как всегда за Live Live to champion.)
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      вчера в 14:44
      2-0
      DEIVID_888
      DEIVID_888
      вчера в 13:05
      Победа Лейпцига.
      DEIVID_888
      DEIVID_888
      вчера в 12:51
        RUPRICHT
        RUPRICHT
        вчера в 12:09
        Победа над «быками» в первом матче 1/8 финала – единственное светлое пятно в последних результатах «Ливерпуля». В чемпионате Англии дружина Юргена Клоппа проиграла два последних поединка, уступив на своем поле «Челси» и «Фулхэму» с одинаковым счетом 0:1.

        Решить задачу с попаданием в ТОП-4 АПЛ «красным» будет невероятно сложно, поэтому победа в Лиге Чемпионов стала чуть ли не единственным способом попасть в следующий розыгрыш самого престижного клубного турнира Европы.

        У номинальных хозяев поля травмирован Джордан Хендерсон. Также матч пропустят Джо Гомес, Кабак Озан, Джоэль Матип и Вирджил ван Дейк. «Лейпциг» сам себе усложнил жизнь в борьбе с «красными» за выход в четвертьфинал. Подопечные Юлиана Нагельсмана допустили две ошибки в защите, позволив сопернику получить комфортное преимущество (0:2).

        После первого фиаско в Будапеште «Лейпциг» отлично проявил себя на немецких футбольных просторах. Там «быки» выбили из кубка «Вольфсбург» (2:0), а также отметились тремя победами кряду в чемпионате, обыграв «Герту» (3:0), «Боруссию» Менхенгладбах (3:2) и «Фрайбург» (3:0). Эти успехи позволили РБ приблизиться к лидеру «Баварии» на расстояние двух очков.

        В составе гостей травмирован хавбек Марсель Забитцер. В лазарете также находятся защитник Марсель Хальстенберг, Вилли Орбан и Анхелино. Фактор нейтрального поля должен сыграть на руку не только «Лейпцигу», но и «Ливерпулю», который проиграл шесть матчей кряду на «Энфилде». Результат первой игры дает возможность подопечным Юргена Клоппа сыграть с акцентом на контратаки.

        Также не в пользу «быков» говорит отсутствие должного опыта в подобных играх, которым располагают «красные». По нашему мнению, «Ливерпуль» будет ближе к победе в ответной встрече.
        DEIVID_22
        DEIVID_22
        09 марта в 17:38
          Karkaz
          Karkaz
          07 марта в 19:46
          Если Лейпциг ТАКОЙ Ливерпуль хотя бы просто не выиграет, не говорю уже о проходе, то я не знаю что это за дно будет, идя на втором месте в бундеслиги, позор просто что тренеру, что команде.
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