|Ливерпуль
|2:0
|РБ Лейпциг
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2 : 0
завершен
вчера, 23:00
2 - 0
Первый матч
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Стадион Ференц Пушкаш
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:45
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Салах Мохамед
ассистент Жота Диого
|1:0
|70’
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Мане Садио
ассистент Ориги Дивок
|2:0
|74’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Серлот Александр
|Кампль Кевин
|60’
|Клюйверт Джастин
|Форсберг Эмиль
|60’
|Хван Хи-Чхан
|Поульсен Юссуф
|Ориги Дивок
|Жота Диого
|71’
|Кейта Наби
|Алькантара Тьяго
|72’
|72’
|Айдара Амаду
|Ольмо Даниэль
|Милнер Джеймс
|Вейналдум Джорджиньо
|82’
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|Мане Садио
|90’
|Цимикас Константинос
|Робертсон Эндрю
|90’
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|12
|Удары по воротам
|11
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|7
|Удары в створ
|2
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|18
|Фолы
|7
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|5
|Угловые
|1
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|4
|Офсайды
|3
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|2
|Cэйвы
|5
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