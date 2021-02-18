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1 : 1
завершен
18 февраля 2021, 23:00
четверг
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Стадион Олимпико
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:55
|Пицци
|1:0(П)
|55’
|57’
|1:1
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Сака Бакайо
ассистент Соареш Седрик
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Силва Рафа
|Вальдшмидт Лука
|46’
|Сеферович Харис
|Нуньес Дарвин
|63’
|Эвертон
|Пицци
|63’
|63’
|Тирни Киран
|Соареш Седрик
|Пирес Аппелт
|Таарабт Адель
|77’
|77’
|Пепе Николя
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|77’
|Мартинелли Габриэл
|Смит-Роу Эмиль
|Шикинью
|Вериссимо Лукас
|85’
|90’
|Эль-Нени Мохамед
|Себальос Даниэль
|90’
|Виллиан
|Эдегор Мартин
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|6
|Удары по воротам
|7
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|4
|Удары в створ
|2
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|10
|Фолы
|10
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|3
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|10
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|1
|Cэйвы
|3
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Возможно, с пенальти неповезло даже "Бенфике", потому что "Арсеналу" до него ничего не было надо и счет так и был бы 0-0 до конца игры.
Возможно, с пенальти неповезло даже "Бенфике", потому что "Арсеналу" до него ничего не было надо и счет так и был бы 0-0 до конца игры.
И Обама, конечно, клиника, ну господи, как можно постоянно с пяти метров мазать? Сложнее, чем попасть, кажется.
И Обама, конечно, клиника, ну господи, как можно постоянно с пяти метров мазать? Сложнее, чем попасть, кажется.