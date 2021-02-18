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Мольде - Хоффенхайм

Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика против Арсенал

Бенфика Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон) 1:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) Арсенал
Бенфика
Арсенал
1 : 1
завершен
18 февраля 2021, 23:00
четверг
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Лига Европы 2020/2021, 1/16 финала
Стадион Олимпико
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:55
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46' Вальдшмидт Лука (10) уходит с поля, Силва Рафа (27) вышел на поле
 
55' (1:0) Пицци (21)
 
2
63' Нуньес Дарвин (9) уходит с поля, Сеферович Харис (14) вышел на поле
63' Пицци (21) уходит с поля, Эвертон (7) вышел на поле
 
77' Таарабт Адель (49) уходит с поля, Пирес Аппелт (8) вышел на поле
 
85' Вериссимо Лукас (4) уходит с поля, Шикинью (19) вышел на поле
 
57' (1:1) Сака Бакайо (7) (Соареш Седрик (17))
 
63' Соареш Седрик (17) уходит с поля, Тирни Киран (3) вышел на поле
 
2
77' Обамеянг Пьер-Эмерик (14) уходит с поля, Пепе Николя (19) вышел на поле
77' Смит-Роу Эмиль (32) уходит с поля, Мартинелли Габриэл (35) вышел на поле
 
2
90' Себальос Даниэль (8) уходит с поля, Эль-Нени Мохамед (25) вышел на поле
90' Эдегор Мартин (11) уходит с поля, Виллиан (12) вышел на поле
Голы
Пицци 1:0(П) 55’
57’ 1:1 Сака Бакайо
ассистент Соареш Седрик
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Силва Рафа Вальдшмидт Лука 46’
Сеферович Харис Нуньес Дарвин 63’
Эвертон Пицци 63’
63’ Тирни Киран Соареш Седрик
Пирес Аппелт Таарабт Адель 77’
77’ Пепе Николя Обамеянг Пьер-Эмерик
77’ Мартинелли Габриэл Смит-Роу Эмиль
Шикинью Вериссимо Лукас 85’
90’ Эль-Нени Мохамед Себальос Даниэль
90’ Виллиан Эдегор Мартин
Статистика
 6 Удары по воротам 7
4 Удары в створ 2
10 Фолы 10
3 Угловые 4
0 Офсайды 10
40% Владение мячом 60%
1 Cэйвы 3
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Все комментарии
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Альфамен (раскрыть)
19 февраля в 16:14
Нет, я просто сказал, что он не мог увернуться, и все. Трудно винить игрока, если ему прилетает изо всех сил в руку, но в целом они не были прижатыми у него. Если бы пенальти был надуманный, я, разумеется, высказался бы об этом еще в ходе трансляции.
Альфамен
Альфамен ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
19 февраля в 15:48
На прямую нет,не говорили.Но если бы я не смотрел матч и послушал как бы вы характеризуете нарушение правил,то подумал бы,что пенальти надуманный.Уверен и не только я.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
19 февраля в 15:24
Это мощно) Посмотрим
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
19 февраля в 14:44
Мой прогноз: Арсенал победит Сити 2:0.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Альфамен (раскрыть)
19 февраля в 13:52
Я разве говорил, что его не было?
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
19 февраля в 07:32
Ничья на выезде нормально..дома Арсенал думаю победит..
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
19 февраля в 05:38
Не хотят играть.
Альфамен
Альфамен ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
19 февраля в 03:23
Как вы интересно интерпретируйте игру рукой в штрафной....пенальти 100%,не с близкого расстояния мяч попал и рука была в неестественном положении.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
19 февраля в 01:11
Именно, не понимаю, у команды единственный важный турнир по факту остался, а до того, как нам забили, вообще ничего интересного на поле не происходило, кроме промаха Обамы с пяти метров в пустые, но к этому уже привыкли.

Возможно, с пенальти неповезло даже "Бенфике", потому что "Арсеналу" до него ничего не было надо и счет так и был бы 0-0 до конца игры.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ dzvinka (раскрыть)
19 февраля в 01:08
Что редкость, не Ржака или кудрявый клоун)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ dzvinka (раскрыть)
19 февраля в 01:07
Да там в руку Роу с близкого расстояния попали, он особо и сделать ничего не мог
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
19 февраля в 01:07
Унылый матч.
dzvinka
dzvinka
19 февраля в 01:04
так а кто пенку привез?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
19 февраля в 00:57
Резюме: "Бенфика" - не соперник, конечно. Но то, что команда снова начала играть после того, как пропустила, и после того, как сравняла, стала снова катать - это удручает. Да, впереди матч с МС, но МС как бы нам не конкурент, и в чемпионате "Арсенал" никаких задач не решает уже благодаря своим предыдущим выступлениям. А ЛЕ - это как раз самый важный турнир сейчас, и отношение к нему не должно быть наплевательским 70 минут матча из 90.

И Обама, конечно, клиника, ну господи, как можно постоянно с пяти метров мазать? Сложнее, чем попасть, кажется.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Сантус (раскрыть)
19 февраля в 00:35
Не видел его что-то)
Сантус
Сантус
19 февраля в 00:33
Орла перед игрой запускали или тоже на карантине в маске на клюве?)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
19 февраля в 00:30
    Сантус
    Сантус ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    19 февраля в 00:27
    Его уже вспотели по арендам таскать..вот вам дали погонять..)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Сантус (раскрыть)
    19 февраля в 00:26
    Эдегор полезен... Он техническую роль играет в подыгрыше... Чисто играет, неплохо... Хотя в целом скучная игра.
    Сантус
    Сантус
    19 февраля в 00:24
    Кто там смотрит?Эдогор как?Видно или как?
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    19 февраля в 00:24
    Тирни на поле! Ура)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    19 февраля в 00:16
    Впрочем, у нас есть Сака
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    19 февраля в 00:13
    По делу гол, если "Арсеналу" не нужно место в ЛЧ, ничего не сделаешь. Команда вообще не играет.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    18 февраля в 23:48
    СКУКА И ФИГНЯ
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    18 февраля в 23:47
    Ржака идеальную передачу на форварда "Бенфики" дал, чуть-чуть не забили
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    18 февраля в 23:26
    Скучный футбол, еще и скучный Казанский комментирует
    Martini-1987
    Martini-1987
    18 февраля в 23:20
    Обамеянг 🤦‍♂️
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    18 февраля в 23:19
    Факинг! Обама на новый уровень выходит! С 5 метров не попадает в пустые ворота!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    18 февраля в 23:17
    Пока скука.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    18 февраля в 23:00
    О, Чакыр.
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