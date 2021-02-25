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3 : 2
завершен
25 февраля 2021, 20:55
четверг
1 - 1
Первый матч
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Стадион Георгиос Караискакис (Пирей)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 20:45
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Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Сака Бакайо
|1:0
|21’
|43’
|1:1
|Гонсалвеш Диого
|61’
|1:2
|Силва Рафа
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Тирни Киран
ассистент Виллиан
|2:2
|67’
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Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Сака Бакайо
|3:2
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|57’
|Пирес Аппелт
|Пицци
|57’
|Нуньес Дарвин
|Сеферович Харис
|58’
|Эвертон
|Таарабт Адель
|Партей Томас
|Себальос Даниэль
|63’
|Виллиан
|Смит-Роу Эмиль
|63’
|Ляказетт Александр
|Бельерин Эктор
|77’
|85’
|Таварес Нуно
|Гримальдо Алехандро
|Чемберс Калум
|Эдегор Мартин
|90’
|90’
|Вальдшмидт Лука
|Вайгль Юлиан
|Эль-Нени Мохамед
|Сака Бакайо
|90+1’
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|10
|Удары по воротам
|6
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|5
|Удары в створ
|2
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|10
|Фолы
|3
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|1
|Угловые
|1
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|4
|Офсайды
|2
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|0
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|1
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Честно, сегодня не увидел ни тех ни других.
Конечно, болельщиков Арсенала с победой и проходом дальше в ЛЕ Но стило ли увольнять такого тренера?..
Честно, сегодня не увидел ни тех ни других.
Конечно, болельщиков Арсенала с победой и проходом дальше в ЛЕ Но стило ли увольнять такого тренера?..