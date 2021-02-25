В 1 Лено Бернд Голов пропущено: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 95

З 2 Бельерин Эктор Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 78

З 6 Габриэль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 69 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 95

З 23 Луис Давид Ударов всего: 1 Выносы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 95

З 3 Тирни Киран Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 13 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 95

П 34 Джака Гранит Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 85 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 95

П 7 Сака Бакайо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

П 8 Себальос Даниэль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 63

П 32 Смит-Роу Эмиль Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 63

П 11 Эдегор Мартин Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 73 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

Н 14 Обамеянг Пьер-Эмерик Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Офсайды: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 33 Райан Мэти

В 44 Хейн Карл

З 22 Мари Пабло

З 17 Соареш Седрик

З 21 Чемберс Калум Отборы: 2 Выносы: 3 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 5

П 18 Партей Томас Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 32

П 25 Эль-Нени Мохамед Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 5

Н 12 Виллиан Голевые передачи: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 32

Н 9 Ляказетт Александр Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 17

Н 35 Мартинелли Габриэл

Н 30 Нкетиа Эдвард