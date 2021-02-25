ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Лига Наций 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-02-25
2020-08-18
2020-08-20
2020-08-21
2020-08-22
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-27
2020-09-09
2020-09-10
2020-09-16
2020-09-17
2020-09-18
2020-09-23
2020-09-24
2020-10-01
2020-10-22
2020-10-29
2020-11-05
2020-11-26
2020-12-03
2020-12-10
2021-02-18
2021-02-24
2021-02-25
2021-03-11
2021-03-18
Арсенал - Бенфика
Аякс - Лилль
Вильярреал - Ред Булл Зальцбург
Наполи - Гранада
Рейнджерс - Антверпен
Хоффенхайм - Мольде
Шахтёр - Маккаби
Байер - Янг Бойз
Брюгге - Динамо
Динамо - Краснодар
Лестер Сити - Славия
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад
Милан - Црвена Звезда
ПСВ - Олимпиакос
Рома - Брага

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Бенфика

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) 3:2 Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон) Бенфика
Арсенал
Бенфика
3 : 2
завершен
25 февраля 2021, 20:55
четверг
1 - 1
Первый матч
Смотреть трансляцию
Лига Европы 2020/2021, 1/16 финала
Стадион Георгиос Караискакис (Пирей)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 20:45
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.794.034.37
Fonbet Live! 1.06 10.00 100.00
Мелбет 1.69 3.88 5.49
Лига ставок 1.71 3.85 4.90
BetBoom 1.72 3.87 5.07
    Еще
     
    21' (1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик (14) (Сака Бакайо (7))
     
    2
    63' Себальос Даниэль (8) уходит с поля, Партей Томас (18) вышел на поле
    63' Смит-Роу Эмиль (32) уходит с поля, Виллиан (12) вышел на поле
     
    67' (2:2) Тирни Киран (3) (Виллиан (12))
     
    77' Бельерин Эктор (2) уходит с поля, Ляказетт Александр (9) вышел на поле
     
    87' (3:2) Обамеянг Пьер-Эмерик (14) (Сака Бакайо (7))
     
    2
    90' Эдегор Мартин (11) уходит с поля, Чемберс Калум (21) вышел на поле
    90+1' Сака Бакайо (7) уходит с поля, Эль-Нени Мохамед (25) вышел на поле
     
    5' Таарабт Адель (49)
     
    43' (1:1) Гонсалвеш Диого (17)
     
    2
    57' Сеферович Харис (14) уходит с поля, Нуньес Дарвин (9) вышел на поле
    57' Пицци (21) уходит с поля, Пирес Аппелт (8) вышел на поле
     
    58' Таарабт Адель (49) уходит с поля, Эвертон (7) вышел на поле
     
    61' (1:2) Силва Рафа (27)
     
    85' Гримальдо Алехандро (3) уходит с поля, Таварес Нуно (71) вышел на поле
     
    90' Вайгль Юлиан (28) уходит с поля, Вальдшмидт Лука (10) вышел на поле
    Голы
    Обамеянг Пьер-Эмерик
    ассистент Сака Бакайо     		1:0 21’
    43’ 1:1 Гонсалвеш Диого
    61’ 1:2 Силва Рафа
    Тирни Киран
    ассистент Виллиан     		2:2 67’
    Обамеянг Пьер-Эмерик
    ассистент Сака Бакайо     		3:2 87’
    Наказания
    5’ Таарабт Адель
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    57’ Пирес Аппелт Пицци
    57’ Нуньес Дарвин Сеферович Харис
    58’ Эвертон Таарабт Адель
    Партей Томас Себальос Даниэль 63’
    Виллиан Смит-Роу Эмиль 63’
    Ляказетт Александр Бельерин Эктор 77’
    85’ Таварес Нуно Гримальдо Алехандро
    Чемберс Калум Эдегор Мартин 90’
    90’ Вальдшмидт Лука Вайгль Юлиан
    Эль-Нени Мохамед Сака Бакайо 90+1’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 6
    		5 Удары в створ 2
    		10 Фолы 3
    		1 Угловые 1
    		4 Офсайды 2
    		52% Владение мячом 48%
    		0 Cэйвы 2
    		0 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    26 февраля в 13:36
    По факту эти два матча были ужасны, и "Арсенал" был близок к вылету от команды, которая абсолютно провалила Примейру в этом году и ниже даже "Браги". Чисто Сака, Тирни затащили да Обама замыкал во втором матче, в отличие от первого, когда он с пяти метров в пустые не забил. Но гордиться тут нечем.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    26 февраля в 07:11
    А ты все "Нольетта да нольетта")
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
    26 февраля в 01:46
    Рад за Арсенал..молодцы так держать 👍🏻
    Бенфику жать, не плохо играли..
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    26 февраля в 00:58, ред.
    Дело-то в том, что мне-то не пришлось публично комментировать этот матч , а это совсем даже не "уравновешивает"! Дав и Арсеналу мне приходится часто приносить соболезнования...какая уж тут нелюбовь!
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    25 февраля в 23:55
    Арсенал с победой и проходом дальше, хотя это было непростое противостояние для Гунерс.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    25 февраля в 23:52
    У нас еще Эду стажер плюс. Та еще проблема.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    25 февраля в 23:45
    Полтора сезона прошло.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    25 февраля в 23:43
    Как стажер он уже второй сезон)
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    25 февраля в 23:25
    Т.е. хуже, чем после его ухода?
    САФа увольняли разве?
    Неправильное сравнение, на мой взгляд.
    Сантус
    Сантус ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    25 февраля в 23:09
    Результаты при позднем Венгере были уже тоже не кекс.Кресло коуча это не трон,а наёмная единица.Хозяева клуба распоряжаются им на своё усмотрение.Как,это уже другой вопрос..)и я сильно сомневаюсь что тот же МЮ спрашивает САФа кого им назначить..)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    25 февраля в 23:07
    Артета как стажор пока не плох, в следующем сезоне посмотрим на его опыт.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ Сантус (раскрыть)
    25 февраля в 23:03
    Как минимум, спросить его мнение, кто достоин его заменить.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ lobsterdam (раскрыть)
    25 февраля в 23:03
    И чем получше? Два гола забили со стандарта, а третий - принесли Себалес с Лено.
    Bom Bom
    Bom Bom
    25 февраля в 23:01
    С победой канониров) Веселый матч, чуть сами себя не похоронили. Но героически спаслись, особенно второй гол хорош)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ lobsterdam (раскрыть)
    25 февраля в 23:00
    Ну, ты его уравновешиваешь, яростно топя против "Арсенала" постоянно, и против "Челси" тоже вроде)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Сантус (раскрыть)
    25 февраля в 23:00
    Артета больше ученик Венгера.
    Сантус
    Сантус ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    25 февраля в 22:59
    А что,стоило ждать пока его вынесут в белых тапках?)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Тристан (раскрыть)
    25 февраля в 22:57
    Ну досрочно никто не вернет, это же ценное сотрудничество, мы качаем игроков "Реала", а они нам дыры латать их дают. Правда, по Себе незаметно, чтобы он качался.
    lobsterdam
    lobsterdam
    25 февраля в 22:56
    ниценко столь нагло и очевидно топил за арсенал, что, видимо, помогло им победить, а жаль, Бенфика получше была...
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    25 февраля в 22:56
    Вот так Арсеналу надо в следующем сезоне все матчи в АПЛ играть и тогда в топ 4 попадут.
    Тристан
    Тристан
    25 февраля в 22:55
    Больше победы Арсенал радуют непрофессиональные косяки Себальеса. Артета должен сделать выводы и отстранить его от основы. А лучше досрочно вернуть Реалу.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    25 февраля в 22:55
    Сегодня за долгое время посмотрел игру Арсенала. Никогда не болел за них, но помню команду под руководством Арсена Венгера. Это был состав, которого все опасались, либо магазин топ-игроков.
    Честно, сегодня не увидел ни тех ни других.
    Конечно, болельщиков Арсенала с победой и проходом дальше в ЛЕ Но стило ли увольнять такого тренера?..
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    25 февраля в 22:53
    Хороший матч, приятная игра и не вялая, но и не потная.
    Viduka
    Viduka ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    25 февраля в 22:53
    Хорошее приданое еще никому не мешало:)
    aNOOBis
    aNOOBis
    25 февраля в 22:51, ред.
    После того как Бенфика сравняла появилось чувство, что сольём, потом оно только усилилось, после ляпа Себальоса, но внезапно Виллиан, сыграл полезно, ну, и чудо парень Сака принес приятный сюрприз, устроил камбэк
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    25 февраля в 22:50
    А вы ребята раньше времени паникуете, ой все вылетели, нас ждёт Чемпионшип.
    Сантус
    Сантус
    25 февраля в 22:48
    Артета велик!!!Ученик Пэпа,мастер цэха!Ура!)))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    25 февраля в 22:48
    Не вижу причин для энтузиазма, вторая игра такая же вялая, как и первая, но хоть прошли типа
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ Viduka (раскрыть)
    25 февраля в 22:48
    Ну то на атакующего игрока, который должен пачками ложить и тащить команду.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Viduka (раскрыть)
    25 февраля в 22:47
    Какой он бизнесмен, молодой ухажер женился на наследнице Уолл-Марта и сначала строил парковки и ТЦ для зятя, а потом добрался до 8 миллиардов жены. Он альфонс)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100