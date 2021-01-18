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3 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Эмирейтс
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Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Партей Томас
|1:0
|50’
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Сака Бакайо
ассистент Смит-Роу Эмиль
|2:0
|60’
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Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Соареш Седрик
|3:0
|77’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Эль-Нени Мохамед
|Партей Томас
|67’
|69’
|Мерфи Джейкоб
|Кэрролл Энди
|78’
|Хендрик Джеффри
|Лонгстафф Мэттью
|Виллиан
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|79’
|Мартинелли Габриэл
|Смит-Роу Эмиль
|82’
|87’
|Андерсон Эллиот
|Альмирон Мигель
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|20
|Удары по воротам
|4
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|6
|Удары в створ
|1
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|9
|Фолы
|8
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|7
|Угловые
|2
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|4
|Офсайды
|1
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|1
|Cэйвы
|3
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По итогам прошлого тура АПЛ прервалась победная серия «канониров», которая длилась три матча. Подопечные Микеля Артеты так и не нашли ключей к воротам «Кристал Пэлас», который надежно оборонялся на «Эмирейтс» - ничья 0:0. Сейчас «Арсенал» базируется на 11-м месте в турнирной таблице. Вне игры команды остаются Сократис и Мари, а участие Тирни и Мартинелли в предстоящем матче под вопросом.Девять дней назад «Арсенал» смог вскрыть оборону соперника только в дополнительных таймах. Команда Стива Брюса наверняка и в этот раз построит игру от обороны. Букмекеры видят хозяев очевидным фаворитом в этой игре, с чем трудно не согласиться. Но вряд ли «канониры» сейчас способны учинить разгром оппонента даже на своем поле.
По итогам прошлого тура АПЛ прервалась победная серия «канониров», которая длилась три матча. Подопечные Микеля Артеты так и не нашли ключей к воротам «Кристал Пэлас», который надежно оборонялся на «Эмирейтс» - ничья 0:0. Сейчас «Арсенал» базируется на 11-м месте в турнирной таблице. Вне игры команды остаются Сократис и Мари, а участие Тирни и Мартинелли в предстоящем матче под вопросом.Девять дней назад «Арсенал» смог вскрыть оборону соперника только в дополнительных таймах. Команда Стива Брюса наверняка и в этот раз построит игру от обороны. Букмекеры видят хозяев очевидным фаворитом в этой игре, с чем трудно не согласиться. Но вряд ли «канониры» сейчас способны учинить разгром оппонента даже на своем поле.