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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Ньюкасл Юнайтед

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    50' (1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик (14) (Партей Томас (18))
     
    60' (2:0) Сака Бакайо (7) (Смит-Роу Эмиль (32))
     
    67' Партей Томас (18) уходит с поля, Эль-Нени Мохамед (25) вышел на поле
     
    77' (3:0) Обамеянг Пьер-Эмерик (14) (Соареш Седрик (17))
     
    79' Обамеянг Пьер-Эмерик (14) уходит с поля, Виллиан (12) вышел на поле
     
    82' Смит-Роу Эмиль (32) уходит с поля, Мартинелли Габриэл (35) вышел на поле
     
    69' Кэрролл Энди (7) уходит с поля, Мерфи Джейкоб (23) вышел на поле
     
    78' Лонгстафф Мэттью (4) уходит с поля, Хендрик Джеффри (16) вышел на поле
     
    87' Альмирон Мигель (24) уходит с поля, Андерсон Эллиот (57) вышел на поле
    Голы
    Обамеянг Пьер-Эмерик
    ассистент Партей Томас     		1:0 50’
    Сака Бакайо
    ассистент Смит-Роу Эмиль     		2:0 60’
    Обамеянг Пьер-Эмерик
    ассистент Соареш Седрик     		3:0 77’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Эль-Нени Мохамед Партей Томас 67’
    69’ Мерфи Джейкоб Кэрролл Энди
    78’ Хендрик Джеффри Лонгстафф Мэттью
    Виллиан Обамеянг Пьер-Эмерик 79’
    Мартинелли Габриэл Смит-Роу Эмиль 82’
    87’ Андерсон Эллиот Альмирон Мигель
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 4
    		6 Удары в створ 1
    		9 Фолы 8
    		7 Угловые 2
    		4 Офсайды 1
    		66% Владение мячом 34%
    		1 Cэйвы 3
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    Все комментарии
    mphuZ
    mphuZ
    сегодня в 01:00
    Ауба аш дубль сделал! Прогрессирует!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 00:53
    Радует, что Артета отреагировал на ничью со слабым соперником. Сегодня вся команда играла хорошо, Обама разве что издевался над болельщиками первый тайм, но во втором наконец забил дубль и даже начал улыбаться.

    Соареш > Балерины, тут без вопросов, хотя на постоянного игрока тоже, думаю, не потянет, физа у него не супер.

    Партей очень важен, мало того, что он отбирает, так еще голевые отдает.

    Осталось увидеть от Джаки обостряющие передачи, наконец.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ youtomee (раскрыть)
    сегодня в 00:45
    Один в пустые ворота, еще два не забил в пустые ворота, и один неплохо издалека) Пока все равно он не в форме.
    youtomee
    youtomee
    сегодня в 00:43
    дубль Обамы, нифигасе, я уже не помню когда такое было последний раз
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 00:36
    Ладно, и Обама апгрейдился, пошло дело у Артеты
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 00:33
    Соареш > Балерины. Хорош.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 00:17
    Роу - Сака. Ну вот эти парни и есть "Арсенал"
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 00:07
    А Дарлоу как раз, пожалуй, ошибся
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 00:06
    Ну ладно, прощен!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 00:04
    Дарлоу в топ-клуб скоро перейдет, идеален
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 23:28
    Габонское тело издевается, теперь с 10 метров в пустые ворота не может
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 23:16
    Ахахах)) Обама с пяти метров в противоположную от ворот сторону пробил))) Рантье открыто смеется над фанатами команды, браво!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 23:10
    Обама труп, два момента и он в обоих не хочет отрабатывать. "Верните Обамеянга" - говорит комментатор. Габонское тело.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 23:08
    Уже залетел на стрим, надо обыгрывать.
    1bear
    1bear
    вчера в 22:56
    верю,что гости не проиграют
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 21:11
    У «Арсенала» постепенно налаживаются дела. Команда Микеля Артеты взяла 10 из 12 возможных очков в четырех прошлых турах чемпионата, а также пробилась в 1/16 финала Кубка Англии за счет победы над «Ньюкаслом» в дополнительных таймах.

    По итогам прошлого тура АПЛ прервалась победная серия «канониров», которая длилась три матча. Подопечные Микеля Артеты так и не нашли ключей к воротам «Кристал Пэлас», который надежно оборонялся на «Эмирейтс» - ничья 0:0. Сейчас «Арсенал» базируется на 11-м месте в турнирной таблице. Вне игры команды остаются Сократис и Мари, а участие Тирни и Мартинелли в предстоящем матче под вопросом.Девять дней назад «Арсенал» смог вскрыть оборону соперника только в дополнительных таймах. Команда Стива Брюса наверняка и в этот раз построит игру от обороны. Букмекеры видят хозяев очевидным фаворитом в этой игре, с чем трудно не согласиться. Но вряд ли «канониры» сейчас способны учинить разгром оппонента даже на своем поле.
    zsb1961
    zsb1961
    вчера в 21:10
    Хозяева
    fanliverpoolfan23
    fanliverpoolfan23
    вчера в 19:01
    Арсенал может и проиграть
    R0100V
    R0100V
    вчера в 17:25
    1-1
    David Young
    David Young
    вчера в 14:43
    Победа Арсенала или ничья.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 06:36
    П1
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