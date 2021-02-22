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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Кротоне

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 3:0 Логотип футбольный клуб Кротоне Кротоне
Ювентус
Кротоне
3 : 0
завершен
22 февраля 2021, 22:45
понедельник
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Италия. Серия А 2020/2021, 23 тур
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Ставки на футбольные матчи
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1.149.1123.04
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Мелбет 1.16 8.50 20.00
Лига ставок 1.18 8.40 17.00
    Еще
     
    21' Рэмзи Аарон (8)
     
    38' (1:0) Роналду Криштиану (7) (Сандро Алекс (12))
     
    45+1' (2:0) Роналду Криштиану (7) (Рэмзи Аарон (8))
     
    50' Данило (13)
     
    66' (3:0) МакКенни Уэстон (14)
     
    70' Бентанкур Родриго (30) уходит с поля, Фаджоли Николо (41) вышел на поле
     
    2
    76' Кулусевски Деян (44) уходит с поля, Мората Альваро (9) вышел на поле
    76' Рэмзи Аарон (8) уходит с поля, Бернардески Федерико (33) вышел на поле
     
    2
    86' Сандро Алекс (12) уходит с поля, Фработта Джанлука (38) вышел на поле
    86' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Ди Пардо Алессандро (36) вышел на поле
     
    90+1' Фработта Джанлука (38)
     
    46' Луперто Себастьяно (13) уходит с поля, Марроне Лука (34) вышел на поле
     
    53' Марроне Лука (34)
     
    67' Реца Аркадиуш (69) уходит с поля, Рисполи Андреа (33) вышел на поле
     
    71' Молина Сальваторе (17) уходит с поля, Дзанеллато Никколо (21) вышел на поле
     
    72' Унас Адам (7) уходит с поля, Нванкво Симеон (25) вышел на поле
     
    76' Ди Кармине Самуэль (54) уходит с поля, Ривьер Эммануэль (97) вышел на поле
    Голы
    Роналду Криштиану
    ассистент Сандро Алекс     		1:0 38’
    Роналду Криштиану
    ассистент Рэмзи Аарон     		2:0 45+1’
    МакКенни Уэстон 3:0 66’
    Наказания
    Рэмзи Аарон 21’
    Данило 50’
    53’ Марроне Лука
    Фработта Джанлука 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Марроне Лука Луперто Себастьяно
    67’ Рисполи Андреа Реца Аркадиуш
    Фаджоли Николо Бентанкур Родриго 70’
    71’ Дзанеллато Никколо Молина Сальваторе
    72’ Нванкво Симеон Унас Адам
    Мората Альваро Кулусевски Деян 76’
    Бернардески Федерико Рэмзи Аарон 76’
    76’ Ривьер Эммануэль Ди Кармине Самуэль
    Фработта Джанлука Сандро Алекс 86’
    Ди Пардо Алессандро Кьеза Федерико 86’
    Статистика
    		 27 Удары по воротам 15
    		8 Удары в створ 2
    		18 Фолы 9
    		7 Угловые 3
    		4 Офсайды 1
    		59% Владение мячом 41%
    		2 Cэйвы 5
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
    23 февраля в 18:49
      Королевский Реал
      Королевский Реал ответ амурец (раскрыть)
      23 февраля в 17:56
        амурец
        амурец ответ Королевский Реал (раскрыть)
        23 февраля в 16:03
        это почти победа, там же Месси аж с пенальти(левого) забил
        Том Хеннинг Эвребе
        Том Хеннинг Эвребе ответ Королевский Реал (раскрыть)
        23 февраля в 14:23
        Это смена эпох-Барселона официально теперь команда категории Б. уровня Порту, Севильи, Интера и всей английской шестерки, кроме МС и ЛФК.
        Том Хеннинг Эвребе
        Том Хеннинг Эвребе ответ Rosomahа (раскрыть)
        23 февраля в 14:21
        Какой он Фродо? Голум он.
        Rosomahа
        Rosomahа
        23 февраля в 11:24
        Пока фродо насилуют во Франции и в Испании,Роналду забивает и тащит команду наверх!
        Королевский Реал
        Королевский Реал ответ juvenale (раскрыть)
        23 февраля в 08:54, ред.
        Как же он так не забил 2 в пустые?
        Наверное в первом эпизоде мяча коснулся вратарь и нарушил траекторию полета, а во втором он тянулся к мячу.

        Вроде ворота "пустые", а ты попробуй попади.
        Королевский Реал
        Королевский Реал ответ allemz (раскрыть)
        23 февраля в 08:51
        allemz
        Сегодня 00:43
        После избиения на Драгау, Кришне жизненно необходимо было разгрузиться на очередной любимой команде, пропустившей уже больше полсотни мячей. Красавчик, есть характер у Рони, что ни говори
        ___________

        Если ты 2-1 ты называешь избиением, а 4-1 это изнасилование?
        амурец
        амурец
        23 февраля в 02:39
        Ювентус ещё пока в гонке за Интером, дубль это конечно хорошо, вот только этот дубль Роналду надо забивать Порто
        амурец
        амурец ответ allemz (раскрыть)
        23 февраля в 02:36
        а вроде избиение было на Камп Ноу
        Сики Туранчокс
        Сики Туранчокс
        23 февраля в 01:54, ред.
        Юве с победой! Рональду - с дублем!
        Конечно Кротоне такой уязвимый... после того как его порвал Рональду.
        После того как Рональду его порвал, он таким кажется.
        Время уходит
        Время уходит
        23 февраля в 01:45
        Самый вяликей игрок в мире Роналда забил лучшему в мире клубу - Кротоне.
        Robert Petrov 1
        Robert Petrov 1 ответ abrek123 (раскрыть)
        23 февраля в 01:32
        Предвзято относишься к Роналдо, посмотрим после игры с порту - Ювентус спокойно пройдёт порто
        Ironigor
        Ironigor
        23 февраля в 01:06
        Ничего удивительного, всё как и должно было быть !!! С Победой Юве !!!
        h_a_k_k_e_r
        h_a_k_k_e_r ответ Bom Bom (раскрыть)
        23 февраля в 01:04
        За Интером? Серьезно? Хоть бы в зону ЛЧ попали по окончанию
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
        23 февраля в 01:00
        А сколько не забил?
        da da da
        da da da
        23 февраля в 00:55
        что тут у нас,Рон тащит Юве забив родной Кротоне аж 2 гола,а вот куда тащит пока не ясно))
        abrek123
        abrek123
        23 февраля в 00:46
        Какой же Ювентус стал Роналдо зависимый ,если посмотреть все подачи атаки идут на него..Ладно в этом матче защитники низкого уровня у Кротоне,даже когда он забивал просто повезло что его не опекали толком..
        Посмотрим на что способен Ювентус в лиге чемпионов в ответке с Порту даже на своем поле,если честно игра эта с Кротоне вообше не впечатлила Ювентусом,какой-то академичный футбол с постоянным решением пасануть на Роналду только...
        Bom Bom
        Bom Bom
        23 февраля в 00:43
        Всех с победой! Продолжаем погоню за Интером. Фаджолли очень понравился, есть мысль в действиях, классная техника работы с мячом
        allemz
        allemz
        23 февраля в 00:43
        После избиения на Драгау, Кришне жизненно необходимо было разгрузиться на очередной любимой команде, пропустившей уже больше полсотни мячей. Красавчик, есть характер у Рони, что ни говори.
        Bom Bom
        Bom Bom
        23 февраля в 00:16
        О, за 41 номером смотрим в оба глаза
        Bom Bom
        Bom Bom
        23 февраля в 00:13
        Вот и миликанец зажег свою фамилию на табло.
        juvenale
        juvenale
        23 февраля в 00:12
        Роналду уже должен был 5 забивать....1в1 не забил,два в пустые,ну и пенку могли поставить ,когда его рукой толкнул
        juvenale
        juvenale
        23 февраля в 00:09
        А пенальти то был на Роналду
        Bom Bom
        Bom Bom
        22 февраля в 23:59
        Наши крайние беки забывают хоть иногда выключать режим Комбарова - порой вариант с игрой в короткий-средний пас выглядит более уместным)
        Bom Bom
        Bom Bom ответ Леонид Котов (комментарий удален) (раскрыть)
        22 февраля в 23:55
        Ну, этот Юве способен на разные чудеса))
        aigaziFIGHTER
        aigaziFIGHTER ответ juvenale (раскрыть)
        22 февраля в 23:44
        С пенальтесси друг друга стоят.))
        abrek123
        abrek123
        22 февраля в 23:36
        Да тут Кристина покуражится сегодня, с такой защитой Кратоне она штук 5 положит сегодня минимум походу))
        Bom Bom
        Bom Bom
        22 февраля в 23:35
        Такое преимущество отпускать не должны. Хорошо, ибо 3 очка как воздух требовались
        juvenale
        juvenale
        22 февраля в 23:34
        хаха два в пустые на забил))уже бы покер был
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