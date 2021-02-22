В 77 Буффон Джанлуиджи Спасений: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 93

З 13 Данило Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 93

З 4 де Лигт Матийс Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 93

З 28 Демирал Мерих Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 93

З 12 Сандро Алекс Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 86

П 30 Бентанкур Родриго Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Пасы: 59 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 70

Н 44 Кулусевски Деян Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 76

П 14 МакКенни Уэстон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 93

П 8 Рэмзи Аарон Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 76

П 22 Кьеза Федерико Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 3 Пасы: 36 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 86

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 8 Ударов в створ: 4 Голов забито: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 31 Пинсольо Карло

В 1 Щесны Войцех

З 36 Ди Пардо Алессандро Минут сыграно: 7

З 37 Дрэгушин Раду

З 38 Фработта Джанлука Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 7

П 51 Пеетерс Дауда

Н 33 Бернардески Федерико Ударов всего: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 17

Н 9 Мората Альваро Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Минут сыграно: 17