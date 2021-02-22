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3 : 0
завершен
22 февраля 2021, 22:45
понедельник
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
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Роналду Криштиану
ассистент Сандро Алекс
|1:0
|38’
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Роналду Криштиану
ассистент Рэмзи Аарон
|2:0
|45+1’
|МакКенни Уэстон
|3:0
|66’
|Рэмзи Аарон
|21’
|Данило
|50’
|53’
|Марроне Лука
|Фработта Джанлука
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Марроне Лука
|Луперто Себастьяно
|67’
|Рисполи Андреа
|Реца Аркадиуш
|Фаджоли Николо
|Бентанкур Родриго
|70’
|71’
|Дзанеллато Никколо
|Молина Сальваторе
|72’
|Нванкво Симеон
|Унас Адам
|Мората Альваро
|Кулусевски Деян
|76’
|Бернардески Федерико
|Рэмзи Аарон
|76’
|76’
|Ривьер Эммануэль
|Ди Кармине Самуэль
|Фработта Джанлука
|Сандро Алекс
|86’
|Ди Пардо Алессандро
|Кьеза Федерико
|86’
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|27
|Удары по воротам
|15
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|8
|Удары в створ
|2
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|18
|Фолы
|9
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|7
|Угловые
|3
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|4
|Офсайды
|1
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|2
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|1
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Наверное в первом эпизоде мяча коснулся вратарь и нарушил траекторию полета, а во втором он тянулся к мячу.
Вроде ворота "пустые", а ты попробуй попади.
Наверное в первом эпизоде мяча коснулся вратарь и нарушил траекторию полета, а во втором он тянулся к мячу.
Вроде ворота "пустые", а ты попробуй попади.
Сегодня 00:43
После избиения на Драгау, Кришне жизненно необходимо было разгрузиться на очередной любимой команде, пропустившей уже больше полсотни мячей. Красавчик, есть характер у Рони, что ни говори
___________
Если ты 2-1 ты называешь избиением, а 4-1 это изнасилование?
Сегодня 00:43
После избиения на Драгау, Кришне жизненно необходимо было разгрузиться на очередной любимой команде, пропустившей уже больше полсотни мячей. Красавчик, есть характер у Рони, что ни говори
___________
Если ты 2-1 ты называешь избиением, а 4-1 это изнасилование?
Конечно Кротоне такой уязвимый... после того как его порвал Рональду.
После того как Рональду его порвал, он таким кажется.
Конечно Кротоне такой уязвимый... после того как его порвал Рональду.
После того как Рональду его порвал, он таким кажется.
Посмотрим на что способен Ювентус в лиге чемпионов в ответке с Порту даже на своем поле,если честно игра эта с Кротоне вообше не впечатлила Ювентусом,какой-то академичный футбол с постоянным решением пасануть на Роналду только...
Посмотрим на что способен Ювентус в лиге чемпионов в ответке с Порту даже на своем поле,если честно игра эта с Кротоне вообше не впечатлила Ювентусом,какой-то академичный футбол с постоянным решением пасануть на Роналду только...