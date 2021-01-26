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2 : 1
завершен
26 января 2021, 22:45
вторник
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Стадион Джузеппе Меацца
|31’
|0:1
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Ибрагимович Златан
ассистент Мейте Суалихо
|Лукаку Ромелу
|1:1(П)
|71’
|Эриксен Кристиан
|2:1
|90+7’
|17’
|Кьер Симон
|Лукаку Ромелу
|45’
|45’
|Ибрагимович Златан
|Брозович Марцело
|52’
|58’
|Ибрагимович Златан
|64’
|Ребич Анте
|90+9’
|Кессье Франк
|Хакими Ашраф
|90+10’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|20’
|Томори Фикайо
|Кьер Симон
|Хакими Ашраф
|Дармиан Маттео
|46’
|60’
|Ребич Анте
|Диас Браим
|Мартинес Лаутаро
|Перишич Иван
|67’
|85’
|Крунич Раде
|Леау Рафаэл
|85’
|Кастильехо Самуэль
|Салемакерс Алексис
|Эриксен Кристиан
|Брозович Марцело
|88’
|Янг Эшли
|Коларов Александар
|90+2’
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|28
|Удары по воротам
|5
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|10
|Удары в створ
|1
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|8
|Фолы
|21
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|12
|Угловые
|0
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|1
|Офсайды
|2
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|0
|Cэйвы
|8
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|3
|Предупреждения
|5
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|0
|Удаления
|1
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И не болельщику Интера критиковать Милан. По сравнению с интеристами Милан это кристально чистый клуб.
И не болельщику Интера критиковать Милан. По сравнению с интеристами Милан это кристально чистый клуб.
С победой всех болел Интера!
С победой всех болел Интера!
Красно-черным минимум штуки 3-4 могли воткнуть но вместо этого как обычно кучу проблем себе на создавали . Барелла топарь , лидер команды прямо сейчас и с Беневенто ему стоит дать выходной и выпустить Эриксена (избавил нас от доп таймов). Кипер у кузенов также понравился , прям матч жизни своей сыграл , молодец.
Красно-черным минимум штуки 3-4 могли воткнуть но вместо этого как обычно кучу проблем себе на создавали . Барелла топарь , лидер команды прямо сейчас и с Беневенто ему стоит дать выходной и выпустить Эриксена (избавил нас от доп таймов). Кипер у кузенов также понравился , прям матч жизни своей сыграл , молодец.
Интеристов с победой!
Forza Inter!
Интеристов с победой!
Forza Inter!
По другому добиваться результата эта команда, видимо, не способна.
По другому добиваться результата эта команда, видимо, не способна.
Куда же ювентусу до матча лучших команд Италии. Надеюсь, скудетто по-любому будет в Милане.
Куда же ювентусу до матча лучших команд Италии. Надеюсь, скудетто по-любому будет в Милане.
10 минут странные, конечно, но там и замена судей, и удаления.
Татарушану прям обнадежил. Возможно, именно он и должен играть против команд, которые сильно прессингуют. А Доннарумму пускать туда, где нужен пятый защитник как разыгрывающий. Ну, и голы пропустили с пенальти и стандарта. Это не вина вратаря.
Ну, и шикарный плевок от Эриксена в лицо Конте )))
10 минут странные, конечно, но там и замена судей, и удаления.
Татарушану прям обнадежил. Возможно, именно он и должен играть против команд, которые сильно прессингуют. А Доннарумму пускать туда, где нужен пятый защитник как разыгрывающий. Ну, и голы пропустили с пенальти и стандарта. Это не вина вратаря.
Ну, и шикарный плевок от Эриксена в лицо Конте )))