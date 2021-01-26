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Текстовая онлайн трансляция матча Интер против Милан

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    45' Лукаку Ромелу (9)
     
    46' Дармиан Маттео (36) уходит с поля, Хакими Ашраф (2) вышел на поле
     
    52' Брозович Марцело (77)
     
    67' Перишич Иван (14) уходит с поля, Мартинес Лаутаро (10) вышел на поле
     
    71' (1:1) Лукаку Ромелу (9)
     
    88' Брозович Марцело (77) уходит с поля, Эриксен Кристиан (24) вышел на поле
     
    3
    90+2' Коларов Александар (11) уходит с поля, Янг Эшли (15) вышел на поле
    90+7' (2:1) Эриксен Кристиан (24)
    90+10' Хакими Ашраф (2)
     
    17' Кьер Симон (24)
     
    20' Кьер Симон (24) уходит с поля, Томори Фикайо (23) вышел на поле
     
    31' (0:1) Ибрагимович Златан (11) (Мейте Суалихо (18))
     
    45' Ибрагимович Златан (11)
     
    58' Ибрагимович Златан (11)
     
    60' Диас Браим (21) уходит с поля, Ребич Анте (12) вышел на поле
     
    64' Ребич Анте (12)
     
    2
    85' Леау Рафаэл (17) уходит с поля, Крунич Раде (33) вышел на поле
    85' Салемакерс Алексис (56) уходит с поля, Кастильехо Самуэль (7) вышел на поле
     
    90+9' Кессье Франк (79)
    Голы
    31’ 0:1 Ибрагимович Златан
    ассистент Мейте Суалихо
    Лукаку Ромелу 1:1(П) 71’
    Эриксен Кристиан 2:1 90+7’
    Наказания
    17’ Кьер Симон
    Лукаку Ромелу 45’
    45’ Ибрагимович Златан
    Брозович Марцело 52’
    58’ Ибрагимович Златан
    64’ Ребич Анте
    90+9’ Кессье Франк
    Хакими Ашраф 90+10’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    20’ Томори Фикайо Кьер Симон
    Хакими Ашраф Дармиан Маттео 46’
    60’ Ребич Анте Диас Браим
    Мартинес Лаутаро Перишич Иван 67’
    85’ Крунич Раде Леау Рафаэл
    85’ Кастильехо Самуэль Салемакерс Алексис
    Эриксен Кристиан Брозович Марцело 88’
    Янг Эшли Коларов Александар 90+2’
    Статистика
    		 28 Удары по воротам 5
    		10 Удары в створ 1
    		8 Фолы 21
    		12 Угловые 0
    		1 Офсайды 2
    		65% Владение мячом 35%
    		0 Cэйвы 8
    		3 Предупреждения 5
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош ответ Фрунзик Мкртчян (раскрыть)
    вчера в 15:15
      Фрунзик Мкртчян
      Фрунзик Мкртчян ответ Лёня_ Макинтош (раскрыть)
      вчера в 09:57
      Речь не о чемпионате, а об этом конкретном матче.
      И не болельщику Интера критиковать Милан. По сравнению с интеристами Милан это кристально чистый клуб.
      Лёня_ Макинтош
      Лёня_ Макинтош
      27 января в 20:13
      Очень весёлый матч в котором было всё. Милан никакой в целом по матчу.
      С победой всех болел Интера!
      Лёня_ Макинтош
      Лёня_ Макинтош ответ Фрунзик Мкртчян (раскрыть)
      27 января в 19:55
      18туров-12 пенальти, и Милан засуживают? ну ясно всё тогда
      матос
      матос
      27 января в 15:01
      Давно по накалу такого дерби не было, Интеристы с победой!
      Красно-черным минимум штуки 3-4 могли воткнуть но вместо этого как обычно кучу проблем себе на создавали . Барелла топарь , лидер команды прямо сейчас и с Беневенто ему стоит дать выходной и выпустить Эриксена (избавил нас от доп таймов). Кипер у кузенов также понравился , прям матч жизни своей сыграл , молодец.
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя
      27 января в 13:52
      Интер решил попробовать кубок выиграть?
      Бот Прогнозов
      Бот Прогнозов ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть)
      27 января в 12:07
        Бот Прогнозов
        Бот Прогнозов ответ galem72 (раскрыть)
        27 января в 12:05
        Вряд ли останутся в четвёрке. Наполи, Аталанта, Ювентус и даже Интер на голову выше. А есть ещё и Рома, которая пока не стабильна, но может набрать ход. Есть Лацио, но с короткой скамейкой, тем не менее подвинуть Милан могут.
        fanliverpoolfan23
        fanliverpoolfan23 ответ Фрунзик Мкртчян (раскрыть)
        27 января в 12:03
          galem72
          galem72
          27 января в 11:22
          Жаль, конечно! Но в случае с Миланом нужно кинуть все силы на СериАл. Удачи им в этом!
          Шуnя771
          Шуnя771
          27 января в 10:46
          Пенальти отполировали удалением... Тьфу...
          feris1
          feris1
          27 января в 10:43
            Фрунзик Мкртчян
            Фрунзик Мкртчян ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
            27 января в 10:40
            Примечательно, что изначально Валери правильно разобрался в эпизоде с пенальти, но видеоассистент выдумал фол, хотя на повторе чётко видно, как Леао убирает ноги, а Барела ныряет, едва чирканув носком об носок бутсы Леао. То что Банти интерист всем давно известно.
            Baggio94
            Baggio94 ответ Ozabot (раскрыть)
            27 января в 10:21
            "шикарный плевок от Эриксена в лицо Конте" Один в году, ну круто, да... Спасибо хоть нахаляву его брали, деньги за такого "плеймейкера" было бы стыдно отдавать.
            Don Nerazzurri
            Don Nerazzurri
            27 января в 09:28
            Не было сомнений кто выйдет в 1/2 финала кубка Италии!
            Интеристов с победой!
            Forza Inter!
            Против ЦСКА
            Против ЦСКА
            27 января в 08:07
            А "Милан" потихоньку сдувается.
            ОРЛОВЕЦ
            ОРЛОВЕЦ
            27 января в 07:58, ред.
            Удаление Ибры, пенальти, 10 минут добавленного времени...хороший тандем вышел у нерадзурри и свистунелло.
            cska vperiod
            cska vperiod
            27 января в 07:25
            Ибра подвёл.
            Bom Bom
            Bom Bom
            27 января в 07:13
            Ого, Соккер в своей статье точный счет угадал
            Фрунзик Мкртчян
            Фрунзик Мкртчян
            27 января в 06:24
            Всё таки не зря к Интеру в Италии негативное отношение. Сомнительный, даже очень, пенальти и удаление Златана.
            По другому добиваться результата эта команда, видимо, не способна.
            Санчо Панса
            Санчо Панса
            27 января в 05:04
              Goliath Old
              Goliath Old
              27 января в 02:04
              Обидно, досадно, ну ладно. Интер с победой, за титул повоюем.
              Куда же ювентусу до матча лучших команд Италии. Надеюсь, скудетто по-любому будет в Милане.
              Мысыктар
              Мысыктар
              27 января в 01:17
              ВСЕ ЯСНО.10 минут каеееффф
              juvenale
              juvenale ответ Ozabot (раскрыть)
              27 января в 01:16
              ну при игре 10 на 12 обычная статистика
              allemz
              allemz
              27 января в 01:12, ред.
              Тип, которого едва не продали, спасает задницу Конте)
              Ozabot
              Ozabot
              27 января в 00:51
              Ладно, норм. Заслуженная победа «Интера». 14 ударов в створ против 1 нашего. Ибра необдуманно слился, как мальчишка прям.
              10 минут странные, конечно, но там и замена судей, и удаления.
              Татарушану прям обнадежил. Возможно, именно он и должен играть против команд, которые сильно прессингуют. А Доннарумму пускать туда, где нужен пятый защитник как разыгрывающий. Ну, и голы пропустили с пенальти и стандарта. Это не вина вратаря.
              Ну, и шикарный плевок от Эриксена в лицо Конте )))
              Abbath
              Abbath
              27 января в 00:43
              Додавили.
              ДокторГеббельс
              ДокторГеббельс
              27 января в 00:38
              Судейка явно в теме и доле. Ибру с поля, пенка, +10 к основному :-)
              Ozabot
              Ozabot
              27 января в 00:37
              Татарушану с виду такой неуклюжий дедок, а сейвы делает сумасшедшие. Доннарумма бы уже 3 пропустил )))
              Zak11
              Zak11
              27 января в 00:25
              Лукаку красава, ответил Златану.
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