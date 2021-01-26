В 1 Ханданович Самир Голов пропущено: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 101

П 36 Дармиан Маттео Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 45

З 6 де Врей Стефан Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 101

З 11 Коларов Александар Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 92

З 37 Шкриньяр Милан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 101

П 23 Барелла Николо Ударов всего: 2 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 101

П 77 Брозович Марцело Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 88

П 22 Видаль Артуро Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 101

П 14 Перишич Иван Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 67

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 101

Н 7 Санчес Алексис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 5 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 101

Запасные игроки

В 27 Паделли Даниэле

В 97 Раду Ионуц

З 95 Бастони Алессандро

З 13 Раноккья Андреа

З 2 Хакими Ашраф Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 56

З 15 Янг Эшли Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 9

П 5 Гальярдини Роберто

П 12 Сенси Стефано

П 24 Эриксен Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 13

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 34