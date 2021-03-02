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Боруссия - Боруссия
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия против Боруссия

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    32' Штиндль Ларс (13)
     
    68' Хофманн Йонас (23) уходит с поля, Лазаро Валентино (19) вышел на поле
     
    3
    76' Тюрам Маркус (10) уходит с поля, Эмболо Брель (36) вышел на поле
    76' Крамер Кристоф (6) уходит с поля, Закариа Денис (8) вышел на поле
    76' Штиндль Ларс (13) уходит с поля, Вольф Ханнес (11) вышел на поле
     
    90+2' Бенсебаини Рами (25)
     
    5' Геррейру Рафаэль (13) уходит с поля, Шульц Нико (14) вышел на поле
     
    29' Дахуд Махмуд (8)
     
    50' Ройс Марко (11)
     
    66' (0:1) Санчо Джейдон (7)
     
    68' Санчо Джейдон (7) уходит с поля, Азар Торган (10) вышел на поле
     
    3
    90+1' Беллингхэм Джуд (22) уходит с поля, Загаду Дэн-Аксель (5) вышел на поле
    90+2' Дахуд Махмуд (8)
    90+5' Хитц Марвин (35)
    Голы
    66’ 0:1 Санчо Джейдон
    Наказания
    29’ Дахуд Махмуд
    Штиндль Ларс 32’
    50’ Ройс Марко
    90+2’ Дахуд Махмуд
    Бенсебаини Рами 90+2’
    90+5’ Хитц Марвин
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    5’ Шульц Нико Геррейру Рафаэль
    Лазаро Валентино Хофманн Йонас 68’
    68’ Азар Торган Санчо Джейдон
    Эмболо Брель Тюрам Маркус 76’
    Закариа Денис Крамер Кристоф 76’
    Вольф Ханнес Штиндль Ларс 76’
    90+1’ Загаду Дэн-Аксель Беллингхэм Джуд
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 13
    		5 Удары в створ 2
    		14 Фолы 14
    		9 Угловые 4
    		2 Офсайды 1
    		53% Владение мячом 47%
    		1 Cэйвы 5
    		2 Предупреждения 4
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    1bear
    1bear
    02 марта в 22:17
    победа гостей
    VeniaminS
    VeniaminS
    02 марта в 22:10
    ТМ3.25
    VeniaminS
    VeniaminS
    02 марта в 22:09
    гости
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    02 марта в 20:52
    Боруссия !!
    ДСА
    ДСА
    02 марта в 09:02
    Игра будет на три результата.
    swed27
    swed27
    02 марта в 03:53
    Дортмунд не проиграет
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