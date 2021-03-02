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0 : 1
завершен
02 марта 2021, 22:45
вторник
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Стадион Боруссия-Парк
|66’
|0:1
|Санчо Джейдон
|29’
|Дахуд Махмуд
|Штиндль Ларс
|32’
|50’
|Ройс Марко
|90+2’
|Дахуд Махмуд
|Бенсебаини Рами
|90+2’
|90+5’
|Хитц Марвин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|5’
|Шульц Нико
|Геррейру Рафаэль
|Лазаро Валентино
|Хофманн Йонас
|68’
|68’
|Азар Торган
|Санчо Джейдон
|Эмболо Брель
|Тюрам Маркус
|76’
|Закариа Денис
|Крамер Кристоф
|76’
|Вольф Ханнес
|Штиндль Ларс
|76’
|90+1’
|Загаду Дэн-Аксель
|Беллингхэм Джуд
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|16
|Удары по воротам
|13
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|5
|Удары в створ
|2
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|14
|Фолы
|14
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|9
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|1
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|1
|Cэйвы
|5
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|2
|Предупреждения
|4
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|0
|Удаления
|1
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