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Олимпиакос - Арсенал
Аякс - Янг Бойз
Динамо - Вильярреал
Манчестер Юнайтед - Милан
Славия - Рейнджерс
Рома - Шахтёр
Гранада - Мольде
Тоттенхэм - Динамо

Текстовая онлайн трансляция матча Олимпиакос против Арсенал

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Мелбет 5.23 4.23 1.66
    Еще
     
    22' М'Вила Янн (6)
     
    37' Бухалакис Андреас (5)
     
    2
    46' Рябчук Олег (45) уходит с поля, Холебас Хосе (25) вышел на поле
    46' Вальбуэна Матье (28) уходит с поля, Фортунис Константинос (7) вышел на поле
     
    58' (1:1) Эль-Араби Юссеф (11)
     
    59' Брума (27) уходит с поля, Ранджелович Лазар (97) вышел на поле
     
    77' Эль-Араби Юссеф (11) уходит с поля, Кока (9) вышел на поле
     
    86' Масурас Гиоргос (19) уходит с поля, Андруцос Танасис (14) вышел на поле
     
    34' (0:1) Эдегор Мартин (11) (Партей Томас (18))
     
    43' Габриэль (6)
     
    55' Партей Томас (18) уходит с поля, Себальос Даниэль (8) вышел на поле
     
    80' (1:2) Габриэль (6) (Виллиан (12))
     
    81' Виллиан (12) уходит с поля, Эль-Нени Мохамед (25) вышел на поле
     
    2
    82' Эдегор Мартин (11) уходит с поля, Смит-Роу Эмиль (32) вышел на поле
    82' Сака Бакайо (7) уходит с поля, Пепе Николя (19) вышел на поле
     
    85' (1:3) Эль-Нени Мохамед (25) (Габриэль (6))
     
    88' Обамеянг Пьер-Эмерик (14) уходит с поля, Ляказетт Александр (9) вышел на поле
    Голы
    34’ 0:1 Эдегор Мартин
    ассистент Партей Томас
    Эль-Араби Юссеф 1:1 58’
    80’ 1:2 Габриэль
    ассистент Виллиан
    85’ 1:3 Эль-Нени Мохамед
    ассистент Габриэль
    Наказания
    М'Вила Янн 22’
    Бухалакис Андреас 37’
    43’ Габриэль
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Холебас Хосе Рябчук Олег 46’
    Фортунис Константинос Вальбуэна Матье 46’
    55’ Себальос Даниэль Партей Томас
    Ранджелович Лазар Брума 59’
    Кока Эль-Араби Юссеф 77’
    81’ Эль-Нени Мохамед Виллиан
    82’ Смит-Роу Эмиль Эдегор Мартин
    82’ Пепе Николя Сака Бакайо
    Андруцос Танасис Масурас Гиоргос 86’
    88’ Ляказетт Александр Обамеянг Пьер-Эмерик
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 18
    		2 Удары в створ 8
    		13 Фолы 5
    		1 Угловые 4
    		1 Офсайды 1
    		41% Владение мячом 59%
    		5 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Tormentor
    Tormentor
    сегодня в 14:18
    Арсенал одной ногой в 1\4. Поздравляю
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 11:54
    Ожидаемо.
    galem72
    galem72
    сегодня в 11:00
    Пушки здорово сходили в гости. С победой!
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 10:49
    Очень насыщенная игра.
    Зафод Библброкс
    Зафод Библброкс ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 01:17
    Ну когда свои деньги на кону, испытываешь приятное и нервно- раздражающее чувство - типа нервный зуд, его еще называют "Азарт"
    Спасибо за комплимент
    но сегодня норм две ставки сыграли - Аякс и Арсенал
    Pervomaez
    Pervomaez
    сегодня в 01:08
    Наверное будет английский финал
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Зафод Библброкс (раскрыть)
    сегодня в 01:07
    Чтобы Зафод да нервничал? Не верю)
    Зафод Библброкс
    Зафод Библброкс
    сегодня в 01:06, ред.
    при счете 1:1 я начал нервничать( я же ставил на Арсенал живые деньги а не очки в конкурсе прогнозов) и отключил трансляцию, с словами - ну все в руках бога ...
    шучу(насчет, сказал - все в руках бога) - да просто очеретная ставка - должна была сыграть - но может и нет
    но сыграла, как часто
    mphuZ
    mphuZ
    сегодня в 00:59
    Счёт удобный. Уже одной ногой в четвертьфинале :)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 00:56
    Что можно сказать? Неровная игра, где на косяк вратаря греков ответил косяком Лено. Потом уже трудовые голы Габриэля и Эль-Ненни поставили точку в противостоянии. Какие-то выводы сделать сложно, учитывая, что в "ОЛимпиакосе" 36-летние Холебас и Вальбуэна были лидерами.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 00:43
    Эль-Ненни хоронит греков)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 00:37
    Ну вот это хорошо. Габриэль.
    Viduka
    Viduka ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 00:24
    Вы в этом не одиноки.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 00:20
    У нас серия привозов в трех последних матчах Ржака - Ржака - Лено
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Viduka (раскрыть)
    сегодня в 00:19
    У нас это вроде в каждом втором матче
    Viduka
    Viduka
    сегодня в 00:18
    Вспомнилось:)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 00:16
    Божественно, Лено! В стиле Ржаки!
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 23:47
    Вообще, смотреть интересно
    aNOOBis
    aNOOBis ответ mphuZ (раскрыть)
    вчера в 23:41
    Пока стараются чтобы греки забили
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 23:41
    Луис отдал голевую, недоволен наверное, как Масурас не может выход один в один реализовать
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 23:40
    Эдегор косяки нон стоп, опять отдаёт противнику. Луиз с ним решил конкурировать на этом поприще
    mphuZ
    mphuZ
    вчера в 23:39
    Супер! Теперь надо забить ещё, чтобы дома не паниковать..
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 23:36
    Надо на Пулитцеровскую премию выставить что ли :-D
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ aNOOBis (раскрыть)
    вчера в 23:36
    Чистый косяк вратаря, но ладно, он хоть ударил
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 23:35
    А Эдегорец забил 👀
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ aNOOBis (раскрыть)
    вчера в 23:35
    А вот он и забил
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 23:34
    Обамеянг бодр и остёр
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 23:32
    Оно из Реала ☝️
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ aNOOBis (раскрыть)
    вчера в 23:30
    У меня по всем матчам вопрос, зачем нужно это нечто с именем
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 23:29
    Эдегор самый вредный пока по моей школе полезности. Кандидат на замену.
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