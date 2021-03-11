|Олимпиакос
|1:3
|Арсенал
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1 : 3
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Георгиос Караискакис (Пирей)
|34’
|0:1
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Эдегор Мартин
ассистент Партей Томас
|Эль-Араби Юссеф
|1:1
|58’
|80’
|1:2
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Габриэль
ассистент Виллиан
|85’
|1:3
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Эль-Нени Мохамед
ассистент Габриэль
|М'Вила Янн
|22’
|Бухалакис Андреас
|37’
|43’
|Габриэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Холебас Хосе
|Рябчук Олег
|46’
|Фортунис Константинос
|Вальбуэна Матье
|46’
|55’
|Себальос Даниэль
|Партей Томас
|Ранджелович Лазар
|Брума
|59’
|Кока
|Эль-Араби Юссеф
|77’
|81’
|Эль-Нени Мохамед
|Виллиан
|82’
|Смит-Роу Эмиль
|Эдегор Мартин
|82’
|Пепе Николя
|Сака Бакайо
|Андруцос Танасис
|Масурас Гиоргос
|86’
|88’
|Ляказетт Александр
|Обамеянг Пьер-Эмерик
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|6
|Удары по воротам
|18
|
|
|2
|Удары в створ
|8
|
|
|13
|Фолы
|5
|
|
|1
|Угловые
|4
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|
|1
|Офсайды
|1
|
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|5
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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Спасибо за комплимент
но сегодня норм две ставки сыграли - Аякс и Арсенал
Спасибо за комплимент
но сегодня норм две ставки сыграли - Аякс и Арсенал
шучу(насчет, сказал - все в руках бога) - да просто очеретная ставка - должна была сыграть - но может и нет
но сыграла, как часто
шучу(насчет, сказал - все в руках бога) - да просто очеретная ставка - должна была сыграть - но может и нет
но сыграла, как часто
https://www.youtube.com/watch?v=ICVLcDfDGWo