В 1 Лено Бернд Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 2 Бельерин Эктор Офсайды: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 6 Габриэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 23 Луис Давид Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

З 3 Тирни Киран Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

П 34 Джака Гранит Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 85 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

П 18 Партей Томас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 55

П 7 Сака Бакайо Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 82

П 11 Эдегор Мартин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 82

П 12 Виллиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 82

Н 14 Обамеянг Пьер-Эмерик Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 88

Запасные игроки

В 33 Райан Мэти

В 44 Хейн Карл

З 22 Мари Пабло

З 17 Соареш Седрик

З 16 Холдинг Роб

З 21 Чемберс Калум

П 8 Себальос Даниэль Перехваты: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 35

П 32 Смит-Роу Эмиль Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 8

П 25 Эль-Нени Мохамед Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Перехваты: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 8

Н 9 Ляказетт Александр Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 8

Н 35 Мартинелли Габриэл