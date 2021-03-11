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2 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
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Кейн Харри
ассистент Ламела Эрик
|1:0
|25’
|Кейн Харри
|2:0
|70’
|Дайер Эрик
|45+2’
|68’
|Адеми Ариян
|77’
|Иванушец Лука
|Санчес Давинсон
|79’
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|85’
|88’
|Ристовски Стефан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бэйл Гарет
|Ламела Эрик
|64’
|Моура Лукас
|Алли Деле
|64’
|Бергвейн Стевен
|Сон Хын-Мин
|64’
|64’
|Кастрати Лирим
|Майер Ловро
|64’
|Атимвен Ияйи
|Мислав Оршич
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|Н'Домбеле Тангай
|72’
|77’
|Гавранович Марио
|Петкович Бруно
|Винисиус
|Кейн Харри
|84’
|90’
|Франьич Бартол
|Адеми Ариян
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|12
|Удары по воротам
|5
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|5
|Удары в створ
|2
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|10
|Фолы
|20
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|6
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|1
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|67%
|Владение мячом
|33%
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|2
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|3
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