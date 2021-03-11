В 1 Льорис Уго Спасений: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 90

З 33 Дэвис Бен Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 57 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 24 Орье Серж Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 6 Санчес Давинсон Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Перехваты: 4 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 20 Алли Деле Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 64

З 15 Дайер Эрик Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

П 11 Ламела Эрик Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 64

П 28 Н'Домбеле Тангай Фолов заработано: 4 Перехваты: 1 Пасы: 80 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 72

П 17 Сиссоко Мусса Фолов заработано: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 88 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

Н 10 Кейн Харри Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 84

П 7 Сон Хын-Мин Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 64

Запасные игроки

В 41 Уайтмен Альфи

В 12 Харт Джо

З 4 Алдервейрелд Тоби

З 2 Доэрти Мэтт

З 3 Регилон

З 25 Танганга Джафет

П 27 Моура Лукас Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 26

П 8 Уинкс Харри

П 5 Хейбьерг Пьер-Эмиль Фолов совершено: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 18

Н 23 Бергвейн Стевен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 26

Н 9 Бэйл Гарет Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 26