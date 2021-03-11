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Тоттенхэм - Динамо
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Динамо - Вильярреал
Манчестер Юнайтед - Милан
Славия - Рейнджерс
Рома - Шахтёр
Олимпиакос - Арсенал
Гранада - Мольде

Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм против Динамо

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    25' (1:0) Кейн Харри (10) (Ламела Эрик (11))
     
    45+2' Дайер Эрик (15)
     
    3
    64' Ламела Эрик (11) уходит с поля, Бэйл Гарет (9) вышел на поле
    64' Алли Деле (20) уходит с поля, Моура Лукас (27) вышел на поле
    64' Сон Хын-Мин (7) уходит с поля, Бергвейн Стевен (23) вышел на поле
     
    70' (2:0) Кейн Харри (10)
     
    72' Н'Домбеле Тангай (28) уходит с поля, Хейбьерг Пьер-Эмиль (5) вышел на поле
     
    79' Санчес Давинсон (6)
     
    84' Кейн Харри (10) уходит с поля, Винисиус (45) вышел на поле
     
    85' Хейбьерг Пьер-Эмиль (5)
     
    2
    64' Майер Ловро (10) уходит с поля, Кастрати Лирим (20) вышел на поле
    64' Мислав Оршич (99) уходит с поля, Атимвен Ияйи (80) вышел на поле
     
    68' Адеми Ариян (5)
     
    2
    77' Иванушец Лука (17)
    77' Петкович Бруно (21) уходит с поля, Гавранович Марио (11) вышел на поле
     
    88' Ристовски Стефан (13)
     
    90' Адеми Ариян (5) уходит с поля, Франьич Бартол (38) вышел на поле
    Голы
    Кейн Харри
    ассистент Ламела Эрик     		1:0 25’
    Кейн Харри 2:0 70’
    Наказания
    Дайер Эрик 45+2’
    68’ Адеми Ариян
    77’ Иванушец Лука
    Санчес Давинсон 79’
    Хейбьерг Пьер-Эмиль 85’
    88’ Ристовски Стефан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Бэйл Гарет Ламела Эрик 64’
    Моура Лукас Алли Деле 64’
    Бергвейн Стевен Сон Хын-Мин 64’
    64’ Кастрати Лирим Майер Ловро
    64’ Атимвен Ияйи Мислав Оршич
    Хейбьерг Пьер-Эмиль Н'Домбеле Тангай 72’
    77’ Гавранович Марио Петкович Бруно
    Винисиус Кейн Харри 84’
    90’ Франьич Бартол Адеми Ариян
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 5
    		5 Удары в створ 2
    		10 Фолы 20
    		6 Угловые 1
    		1 Офсайды 1
    		67% Владение мячом 33%
    		2 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Pervomaez
    Pervomaez
    сегодня в 01:05
    Надеюсь Краснодар смотрел как надо играть против такого динамо
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 00:57
    Блин, хорошо, что Краснодар относительно достойно проиграл Загребу и не вышел на Тоттен, после которого были бы стандартные 6-1 или что-то типа этого.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:38
    ТМ3.25
    Richard von Rammstein
    Richard von Rammstein
    вчера в 22:35
    3:1 или 4:2 в пользу хозяев
    MaxRnD
    MaxRnD
    вчера в 18:27, ред.
    2-0
    David Young
    David Young
    10 марта в 15:51
    Победа Тоттенхэма или ничья.
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