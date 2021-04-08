В 1 Коларж Ондрей Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 5 Бах Александер Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пасы: 31 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 18 Борил Ян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 3 Голеш Томаш Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 53 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 6 Зима Давид Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 25 Громада Якуб Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 45

Н 19 Дорли Оскар Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 69

П 17 Провод Лукаш Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 7 Станчу Николае Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 84

Н 9 Олайинка Петер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 85

Н 12 Сима Абдалла Фолов совершено: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 69

Запасные игроки

В 31 Ковар Премысл

В 13 Стейскал Ян

П 32 Лингр Ондржей Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 21

П 28 Масопуст Лукаш Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 11

П 27 Траоре Ибрагим Минут сыграно: 10

П 23 Шевчик Петр Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 45

Н 41 Висински Томаш

Н 16 Кухта Ян Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 21

Н 11 Тецл Станислав

Пропускают

(П) - Решение тренера

Не играл с 25.04.21 , с ним 25 из 49 очков в нац. чемпионате Беран Михал (П) - Решение тренера

(Н) - Решение тренера

Не играл с 25.04.21 , с ним 29 из 32 очков в нац. чемпионате Ван Бурен Мик (Н) - Решение тренера

(З) - Травма колена

Не играл с 27.01.21 , с ним 22 из 75 очков в нац. чемпионате Говорка Давид (З) - Травма колена

(З) - Простуда

Не играл с 25.04.21 , с ним 18 из 75 очков в нац. чемпионате Дели Симон (З) - Простуда

(З) - Решение тренера

Не играл с 21.04.21 , с ним 40 из 49 очков в нац. чемпионате Качараба Тарас (З) - Решение тренера

(З) - Дисквалифицирован

Не играл с 25.04.21 , с ним 65 из 75 очков в нац. чемпионате Кудела Ондрей (З) - Дисквалифицирован