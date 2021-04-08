ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-04-08
2020-08-18
2020-08-20
2020-08-21
2020-08-22
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-27
2020-09-09
2020-09-10
2020-09-16
2020-09-17
2020-09-18
2020-09-23
2020-09-24
2020-10-01
2020-10-22
2020-10-29
2020-11-05
2020-11-26
2020-12-03
2020-12-10
2021-02-18
2021-02-24
2021-02-25
2021-03-11
2021-03-18
2021-04-08
2021-04-15
2021-04-29
2021-05-06
2021-05-26
Арсенал - Славия
Гранада - Манчестер Юнайтед
Аякс - Рома
Динамо - Вильярреал

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Славия

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) 1:1 Логотип футбольный клуб Славия (Прага) Славия
Арсенал
1 : 1
завершен
08 апреля 2021, 22:00
четверг
Смотреть трансляцию
Славия
Лига Европы 2020/2021, 1/4 финала
Стадион Эмирейтс
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 21:50
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.276.97
Лига Ставок 1.52 4.20 6.80
Фонбет Live! 3.90 1.38 14.00
Мелбет 1.52 4.31 7.17
BetBoom 1.50 4.17 7.44
 
73' Виллиан (12) уходит с поля, Мартинелли Габриэл (35) вышел на поле
 
3
78' Партей Томас (18) уходит с поля, Эль-Нени Мохамед (25) вышел на поле
78' Сака Бакайо (7) уходит с поля, Пепе Николя (19) вышел на поле
78' Ляказетт Александр (9) уходит с поля, Обамеянг Пьер-Эмерик (14) вышел на поле
 
86' (1:0) Пепе Николя (19) (Обамеянг Пьер-Эмерик (14))
 
88' Смит-Роу Эмиль (32) уходит с поля, Себальос Даниэль (8) вышел на поле
 
46' Громада Якуб (25) уходит с поля, Шевчик Петр (23) вышел на поле
 
47' Зима Давид (6)
 
69' Сима Абдалла (12) уходит с поля, Кухта Ян (16) вышел на поле
 
70' Дорли Оскар (19) уходит с поля, Лингр Ондржей (32) вышел на поле
 
2
85' Станчу Николае (7) уходит с поля, Масопуст Лукаш (28) вышел на поле
85' Олайинка Петер (9) уходит с поля, Траоре Ибрагим (27) вышел на поле
 
90+4' (1:1) Голеш Томаш (3)
Голы
Пепе Николя
ассистент Обамеянг Пьер-Эмерик 		1:0 86’
90+4’ 1:1 Голеш Томаш
Наказания
47’ Зима Давид
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Шевчик Петр Громада Якуб
69’ Кухта Ян Сима Абдалла
70’ Лингр Ондржей Дорли Оскар
Мартинелли Габриэл Виллиан 73’
Эль-Нени Мохамед Партей Томас 78’
Пепе Николя Сака Бакайо 78’
Обамеянг Пьер-Эмерик Ляказетт Александр 78’
85’ Масопуст Лукаш Станчу Николае
85’ Траоре Ибрагим Олайинка Петер
Себальос Даниэль Смит-Роу Эмиль 88’
Статистика
 11 Удары по воротам 10
2 Удары в створ 4
10 Фолы 16
5 Угловые 3
1 Офсайды 0
54% Владение мячом 46%
3 Cэйвы 1
0 Предупреждения 1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ aNOOBis (раскрыть)
09 апреля в 13:58
Статистика говорит, что путешествие Нольтеты в Европе закончится.

"Славия" в этом году: 5 матчей с британскими командами и 0 поражений. Победа и ничья с "Лестером", победа и ничья с "Рейнджерс", ничья с "Арсеналом".

Посмотрим)
galem72
galem72
09 апреля в 10:51
Такая драма в конце и такое уныние от Арсенала.
Гражданин России
Гражданин России
09 апреля в 10:27
По ходу дела, это последний сезон Артеты в Арсенале
Санчо Панса
Санчо Панса
09 апреля в 10:00
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    09 апреля в 08:51
    Там на брифинге было:
    - Вы видели как они обошлись с Лестером?! Играем очень осторожно, шаг влево, шаг вправо расценивается как дезертирство.
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Великий Пуховик (раскрыть)
    09 апреля в 08:48
    Да, нормальная у него реализация. Он зачастую гол из ничего делает...но иногда(вчера) 1 в 1 не может реализовать, хотя, сам обокрал защитника - сам момент запорол
    Robinson
    Robinson ответ Великий Пуховик (раскрыть)
    09 апреля в 02:20
    И все остальные 10 футболистов. И так уже последние 10 лет.
    Великий Пуховик
    Великий Пуховик
    09 апреля в 01:25
    Объясните мне, что делает на поле Ляказетт? Я нечасто смотрю игры Арсенала, но как ни включу - он постоянно лупит по воробьям. И ещё так удары наносит, будто каждый из них - последний в его карьере - наотмашь как-то. При этом его частенько хвалят, дескать забивает много, сам себе моменты создаёт. Так ему этих моментов нужно - полтора десятка на гол наверное.
    youtomee
    youtomee ответ Тристан (раскрыть)
    09 апреля в 00:33
    да ничего это не гарантирует, если всех устраивает, что они в чемпионате играют как типичный середняк на уровне Лидса, Кристал Пэлас, Саутгемптона, то можно и Славии влететь, до 1/4 дойти - это тоже достижение
    dzvinka
    dzvinka ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    09 апреля в 00:17
    все верно кроме одного, игроки Славии уж явно не согласны были на поражение, как по мне
    dzvinka
    dzvinka
    09 апреля в 00:17
    неожиданная концовца, хотя Лено старался и до этого момента, старался как мог....
    Bom Bom
    Bom Bom
    09 апреля в 00:07
    Арсенал сам все растранжирил и напривозил. Классика
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Тристан (раскрыть)
    09 апреля в 00:01
    Держи карман шире. Если он разогнал или посадил в глухой запас всех, кто хотел играть за "Арсенал" (Найлз, Мартинес, Гендузи, Мартинелли), при этом половина состава находится в явно худшей физе за все время (Обама, Лено, Пепе), и его оставляют, значит, тут ловить нечего.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    09 апреля в 00:00
    один кретин в ситуации когда славия и о нападении не думали мяч зачем-то назад пасовать начал, а сзади два чудака не смогли мяч разыграть...Лено в первом моменте не смог себе забить и отбил мяч в штангу и тот ушёл на угловой с которого уже чехи счёт сравняли...так убивать экспресс могут только чудики из арсенала, которые сами себе привезли гол в моменте игры где игроки славии уже морально согласились на минимальное поражение в Лондоне...
    Тристан
    Тристан
    08 апреля в 23:56
    Если вылет Арсенала из ЛЕ гарантирует пинок под зад Артете, я за..
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    08 апреля в 23:55
    Оказывается, Нольтета может удивить. Я был уверен, что уж "Славию" - то легко пройдем, все же уровень чемпионата Чехии совсем не айс, и колхозного "Рейнджерс", с которым они на равных бились, тоже.
    VeniaminS
    VeniaminS
    08 апреля в 23:55
    Арсенал может так и пролететь.
    Little Caprice
    Little Caprice
    08 апреля в 23:52
    Артету можно понять. У него борьба за чемпионство в АПЛ, а тут какая-то ЛЕ мешается под ногами...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    08 апреля в 23:51
    Ахаха) Черная Дыра не смогла себе в ворота отбить первым ударом мяч, но заработала угловой, с которого забили
    zdeniss
    zdeniss
    08 апреля в 23:51
    Славия, конечно, отскочила. Но по игре Арсенал гораздо сильнее. Возьмем свое в гостях! Всем добра!
    aNOOBis
    aNOOBis ответ zdeniss (раскрыть)
    08 апреля в 23:46
    ...И очень сильный мандраж, так как сезон мимо еврокубков
    zdeniss
    zdeniss
    08 апреля в 23:45, ред.
    Футбол не только стратегия, мастерство и опыт. Это во многом и удача. Сегодня Арсенал ведет игру, но очень неуступчивый соперник. И немножко не везло со штангами
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    08 апреля в 23:44
    Пепе!
    aNOOBis
    aNOOBis
    08 апреля в 23:42
    Ох, уж эти Панатинаикосы и Славии непроходимые.

    Но Коля забил!!!
    zdeniss
    zdeniss
    08 апреля в 23:41
    Вау! Нужно закреплять!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    08 апреля в 23:37
    Браво, Обамеянг! Открыто сейчас промахом с трех метров показал, насколько ему плевать на Кроенке и Нольтету.
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    08 апреля в 23:37
    Хочется иметь шанс. Я оппортунист
    zdeniss
    zdeniss ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    08 апреля в 23:36
    верим в команду! мы победим!!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    08 апреля в 23:35
    Лучше бы забили сейчас нам, все закончилось бы. А так еще пройти дальше можем с этим манекеном на бровке и влетим крупно.
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    08 апреля в 23:34
    Да, да, да. Я скривил лицо так что де Ниро бы обзавидовался.

    Я ЛЕГЕНДА и Артета такой
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100