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1 : 1
завершен
08 апреля 2021, 22:00
четверг
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Стадион Эмирейтс
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 21:50
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Пепе Николя
ассистент Обамеянг Пьер-Эмерик
|1:0
|86’
|90+4’
|1:1
|Голеш Томаш
|47’
|Зима Давид
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Шевчик Петр
|Громада Якуб
|69’
|Кухта Ян
|Сима Абдалла
|70’
|Лингр Ондржей
|Дорли Оскар
|Мартинелли Габриэл
|Виллиан
|73’
|Эль-Нени Мохамед
|Партей Томас
|78’
|Пепе Николя
|Сака Бакайо
|78’
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|Ляказетт Александр
|78’
|85’
|Масопуст Лукаш
|Станчу Николае
|85’
|Траоре Ибрагим
|Олайинка Петер
|Себальос Даниэль
|Смит-Роу Эмиль
|88’
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|11
|Удары по воротам
|10
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|2
|Удары в створ
|4
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|10
|Фолы
|16
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|5
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|0
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|3
|Cэйвы
|1
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|0
|Предупреждения
|1
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"Славия" в этом году: 5 матчей с британскими командами и 0 поражений. Победа и ничья с "Лестером", победа и ничья с "Рейнджерс", ничья с "Арсеналом".
Посмотрим)
"Славия" в этом году: 5 матчей с британскими командами и 0 поражений. Победа и ничья с "Лестером", победа и ничья с "Рейнджерс", ничья с "Арсеналом".
Посмотрим)
- Вы видели как они обошлись с Лестером?! Играем очень осторожно, шаг влево, шаг вправо расценивается как дезертирство.
- Вы видели как они обошлись с Лестером?! Играем очень осторожно, шаг влево, шаг вправо расценивается как дезертирство.
Но Коля забил!!!
Но Коля забил!!!
Я ЛЕГЕНДА и Артета такой
Я ЛЕГЕНДА и Артета такой