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1 : 2
завершен
08 апреля 2021, 22:00
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 192.7 - 206
Очков за игру в нац. чемп.: 2.5 - 1.7
Средний возраст: 23.2 - 27.4
Легионеров: 6 - 7
Схемы: 4-3-3 - 3-4-2-1
Серия побед: 7 - 0
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Стадион Йохан Кройф Арена (Амстердам)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:50
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Классен Дэви
ассистент Тадич Душан
|1:0
|39’
|57’
|1:1
|Пеллегрини Лоренцо
|87’
|1:2
|Роджер Ибаньес
|Ренш Девин
|71’
|78’
|Перес Бруно
|Мартинес Лисандро
|86’
|90’
|Кристанте Бриан
|90+4’
|Калафьори Риккардо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|29’
|Калафьори Риккардо
|Спинаццола Леонардо
|Бробби Брайан
|Нерес Давид
|64’
|77’
|Майораль Борха
|Джеко Эдин
|77’
|Вильяр Гонсало
|Верету Жордан
|Клайбер Шон
|Ренш Девин
|78’
|Идрисси Уссама
|Энтони
|88’
|89’
|Перес Карлес
|Педро
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|15
|Удары по воротам
|7
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|9
|Удары в створ
|4
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|10
|Фолы
|10
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|9
|Угловые
|4
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|5
|Офсайды
|4
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|64%
|Владение мячом
|36%
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|2
|Cэйвы
|8
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|2
|Предупреждения
|3
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