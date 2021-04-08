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Аякс - Рома
Гранада - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Славия
Динамо - Вильярреал

Текстовая онлайн трансляция матча Аякс против Рома

Аякс Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам) 1:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим) Рома
Аякс
1 : 2
завершен
08 апреля 2021, 22:00
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 192.7 - 206
Очков за игру в нац. чемп.: 2.5 - 1.7
Средний возраст: 23.2 - 27.4
Легионеров: 6 - 7
Схемы: 4-3-3 - 3-4-2-1
Серия побед: 7 - 0
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Рома
Лига Европы 2020/2021, 1/4 финала
Стадион Йохан Кройф Арена (Амстердам)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:50
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.003.833.65
Лига Ставок 1.99 3.90 3.55
Фонбет Live! 100.00 7.30 1.10
BetBoom 2.01 3.88 3.53
 
39' (1:0) Классен Дэви (6) (Тадич Душан (10))
 
53' (1:0) Нереализованный пенальти Тадич Душан (10)
 
64' Нерес Давид (7) уходит с поля, Бробби Брайан (30) вышел на поле
 
71' Ренш Девин (15)
 
78' Ренш Девин (15) уходит с поля, Клайбер Шон (5) вышел на поле
 
86' Мартинес Лисандро (21)
 
88' Энтони (39) уходит с поля, Идрисси Уссама (9) вышел на поле
 
29' Спинаццола Леонардо (37) уходит с поля, Калафьори Риккардо (61) вышел на поле
 
57' (1:1) Пеллегрини Лоренцо (7)
 
2
77' Джеко Эдин (9) уходит с поля, Майораль Борха (21) вышел на поле
77' Верету Жордан (17) уходит с поля, Вильяр Гонсало (14) вышел на поле
 
78' Перес Бруно (33)
 
87' (1:2) Роджер Ибаньес (3)
 
89' Педро (11) уходит с поля, Перес Карлес (31) вышел на поле
 
2
90' Кристанте Бриан (4)
90+4' Калафьори Риккардо (61)
Голы
Классен Дэви
ассистент Тадич Душан 		1:0 39’
57’ 1:1 Пеллегрини Лоренцо
87’ 1:2 Роджер Ибаньес
Наказания
Ренш Девин 71’
78’ Перес Бруно
Мартинес Лисандро 86’
90’ Кристанте Бриан
90+4’ Калафьори Риккардо
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
29’ Калафьори Риккардо Спинаццола Леонардо
Бробби Брайан Нерес Давид 64’
77’ Майораль Борха Джеко Эдин
77’ Вильяр Гонсало Верету Жордан
Клайбер Шон Ренш Девин 78’
Идрисси Уссама Энтони 88’
89’ Перес Карлес Педро
Статистика
 15 Удары по воротам 7
9 Удары в створ 4
10 Фолы 10
9 Угловые 4
5 Офсайды 4
64% Владение мячом 36%
2 Cэйвы 8
2 Предупреждения 3
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Все комментарии
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ Мафиёзник (комментарий удален) (раскрыть)
11 апреля в 15:12
Вазгенка, это ты?
Incredulous
Incredulous
09 апреля в 09:04
Кариус сделал пластику и играет за Аякс
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
09 апреля в 08:22
Жаль, что Тадич не реализовал пенальти
Октябрь 1917
Октябрь 1917
09 апреля в 08:06
"Аяксу" просто не повезло.
ABir
ABir
09 апреля в 03:00
Волевая победа Ромы в гостях! Достойно уважения!
Maks-tre
Maks-tre
09 апреля в 00:04
Карасёв шикарен, просто шикарен
Timur132
Timur132
08 апреля в 23:55
Болбой конечно знатно запустил мяч прямо в игрока. И кто таких малолетних 56ов допускает обслуживать матч ЛЧ? Потом нам рассказывают про цивилизованную Европу, хотя они суть есть обезьяны. Но зато с радужными флагами..
УЕСКА
УЕСКА
08 апреля в 23:23
Вратарь у Аякса конечно дырка. На уровне Акинфеева привоз. Это может стоить Аяксу места в полуфинале. Не повезло что выбыли из строя оба основных вратаря.
Bom Bom
Bom Bom
08 апреля в 23:16
Теперь вратарь Аякса в стиле Джанаева действует)
Bom Bom
Bom Bom
08 апреля в 22:42
Каламбурный привоз от Ромы
Ozabot
Ozabot
08 апреля в 22:14
«Рома» в гостях нестабильна. Думаю, «Аякс» возьмет 2:0
VeniaminS
VeniaminS
08 апреля в 21:13
Аякс
zooveterinar
zooveterinar
08 апреля в 21:09
Аякс может и непроиграет, но рома более мотивирована,у голландцев лч. Уже есть на будущий сезон процентов на 90 точно, а вот римские лигионерам нужно еще добыть эту путевку!!!
УЕСКА
УЕСКА
08 апреля в 20:40
Победа Аякса и ТБ 2.5.
RUPRICHT
RUPRICHT
08 апреля в 20:00
Нет сомнений в том, что и «Аякс», и «Рома» серьёзно настроены на борьбу за итоговую победу в еврокубке, ведь европейскими трофеями в последние десятилетия команды не избалованы. «Аякс» сейчас в отличной форме, благодаря победе на поле «Херенвена» амстердамцы продлили свою успешную серию во всех турнирах до семиматчевой отметки. «Рома», конечно, ещё не потеряла шансов пробиться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов через Серию А, но есть мнение, что добиться победы в Лиге Европы и таким образом обеспечить себе заветную путёвку будет даже легче, ведь в чемпионате римляне не побеждают на протяжении трёх туров, в которых потерпели два поражения. Зато на прошлой стадии еврокубка спокойно разобрались с «Шахтёром». «Аякс» и «Рому» можно назвать атакующими командами, которые в случае необходимости готовы с помощью нападения нивелировать ряд своих защитных слабостей. Если встреча быстро раскроется и пойдёт на встречных курсах, то шансы увидеть голы у нас определённо будут.
Сидор новый
Сидор новый
08 апреля в 19:19
Аякс фаворит матча
bruno_07
bruno_07
08 апреля в 00:23
Рома не соперник Аяксу, жду победу хозяев!
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