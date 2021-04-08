В 16 Схерпен Кьелл Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 4 Альварес Эдсон Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 5 Пасы: 68 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 21 Мартинес Лисандро Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 106 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 90

З 15 Ренш Девин Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 78

З 31 Тальяфико Николас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 2 Тимбер Журрьен Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 95 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

П 8 Гравенберг Райан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

П 6 Классен Дэви Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Выносы: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

Н 7 Нерес Давид Офсайды: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 64

Н 10 Тадич Душан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 2 Пенальти не забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

Н 39 Энтони Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 88

Запасные игроки

В 33 Котарски Доминик

В 51 Райцигер Даан

З 35 Касанвиржо Нерайшо

З 5 Клайбер Шон Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 12

З 42 Тимбер Журрьен Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 95 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

П 20 Кудус Мохаммед

П 25 Тэйлор Кеннет

П 18 Эккеленкамп Юрген

Н 30 Бробби Брайан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 26

Н 9 Идрисси Уссама Минут сыграно: 2

Н 23 Траоре Лассина

Пропускают

(Н) - Не готов

Не играл с 25.04.21 , с ним 39 из 76 очков в нац. чемпионате Аллер Себастьен (Н) - Не готов

(З) - Травма лодыжки

Не играл с 30.03.21 , с ним 57 из 76 очков в нац. чемпионате Блинд Дейли (З) - Травма лодыжки

(З) - Травма глаза

Не играл с 25.04.21 , с ним 44 из 76 очков в нац. чемпионате Мазрауи Нуссаир (З) - Травма глаза

(В) - Дисквалифицирован

Не играл с 31.01.21 , с ним 50 из 76 очков в нац. чемпионате Онана Андре (В) - Дисквалифицирован