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Гранада - Реал
Вальядолид - Вильярреал
Эйбар - Бетис

Текстовая онлайн трансляция матча Гранада против Реал

Гранада Логотип футбольный клуб Гранада 1:4 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) Реал
Гранада
1 : 4
завершен
13 мая 2021, 23:00
четверг
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 2.2
Средний возраст: 29.4 - 25.5
Средний рост: 183.2 - 181.5
Легионеров: 6 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Реал
Испания. Примера 2020/2021, 36 тур
Стадион Лос Карменес
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.925.231.41
Лига Ставок 8.20 5.40 1.37
Мелбет 8.44 5.54 1.37
1XBET 2.55 16.00 1.60
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    41' Молина Хорхе (23)
     
    53' Этеки Ян (8)
     
    2
    54' Вико Феде (14) уходит с поля, Альберто Соро (26) вышел на поле
    54' Мачис Дарвин (11) уходит с поля, Суарес Луис Хавьер (7) вышел на поле
     
    2
    67' Этеки Ян (8) уходит с поля, Кина Домингуш (12) вышел на поле
    67' Антонио Пуэртас (10) уходит с поля, Марин Адриан (18) вышел на поле
     
    71' (1:2) Молина Хорхе (23)
     
    72' Кина Домингуш (12)
     
    81' Санчес Герман (6) уходит с поля, Перес Неуэн (3) вышел на поле
     
    17' (0:1) Модрич Лука (10) (Гутьеррес Мигель (35))
     
    38' Милитао Эдер (3)
     
    45+1' (0:2) Родриго (25) (Олавале Марвин (28))
     
    46' Олавале Марвин (28) уходит с поля, Одриосола Альваро (19) вышел на поле
     
    49' Модрич Лука (10)
     
    3
    62' Родриго (25) уходит с поля, Асенсио Марко (11) вышел на поле
    62' Вальверде Федерико (15) уходит с поля, Иско (22) вышел на поле
    62' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Азар Эден (7) вышел на поле
     
    63' Начо (6)
     
    75' (1:3) Одриосола Альваро (19) (Азар Эден (7))
     
    76' (1:4) Бензема Карим (9)
     
    77' Бензема Карим (9) уходит с поля, Диас Мариано (24) вышел на поле
    Голы
    17’ 0:1 Модрич Лука
    ассистент Гутьеррес Мигель
    45+1’ 0:2 Родриго
    ассистент Олавале Марвин
    Молина Хорхе 1:2 71’
    75’ 1:3 Одриосола Альваро
    ассистент Азар Эден
    76’ 1:4 Бензема Карим
    Наказания
    38’ Милитао Эдер
    Молина Хорхе 41’
    49’ Модрич Лука
    Этеки Ян 53’
    63’ Начо
    Кина Домингуш 72’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Одриосола Альваро Олавале Марвин
    Альберто Соро Вико Феде 54’
    Суарес Луис Хавьер Мачис Дарвин 54’
    62’ Асенсио Марко Родриго
    62’ Иско Вальверде Федерико
    62’ Азар Эден Винисиус Жуниор
    Кина Домингуш Этеки Ян 67’
    Марин Адриан Антонио Пуэртас 67’
    77’ Диас Мариано Бензема Карим
    Перес Неуэн Санчес Герман 81’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 16
    		5 Удары в створ 7
    		15 Фолы 9
    		2 Угловые 3
    		1 Офсайды 1
    		34% Владение мячом 66%
    		3 Cэйвы 4
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ eleven LC (раскрыть)
    14 мая в 22:19
    Вполне справедливый. Севилья заслуживала гонку за чемпионство до конца
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ feris1 (раскрыть)
    14 мая в 22:17
    Барсодросеру это не дойдёт
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
    14 мая в 19:04
    Таких моментов наберётся за сезон много, и не только для сливок. Значит Атлетико сделал больше для первого места.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ feris1 (раскрыть)
    14 мая в 19:02
    А кто мешает сделать?
    Andrey YarmolenkoUA
    Andrey YarmolenkoUA ответ Wolf77785 (раскрыть)
    14 мая в 13:01
      eleven LC
      eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
      14 мая в 12:26
      А мне вот захотелось порассуждать именно за тот пенальти за руку Милитао когда мяч отлетел от груди-это не пенальти и на первом месте сейчас должен быть Реал но видно кому то этого сильно не хочется!
      Шуnя771
      Шуnя771
      14 мая в 10:33
      Всех мадридистов с победой!

      (Барселонцам не унывать...))
      feris1
      feris1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
      14 мая в 10:01
      В таком случае если уж на то пошло, можно смело с барселоны снимать больше половины трофеев, а с гнома половину ЗМ!
      feris1
      feris1
      14 мая в 09:58
      Реал с уверенной победой!
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      14 мая в 09:21
      Первая четвёрка красиво выглядит и эстетично. Между каждым следующим местом интервал в 2 очка
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
      14 мая в 07:45
      А если вычесть сколько Реал левых забил, то можно минусовать много титулов.
      Так рассуждать можно вечно, а если бы там, а вот если бы не оступились там то....
      Elliada
      Elliada
      14 мая в 06:46
      Атлетико станет чемпионом. У них соперники полегче, чем у Реала
      амурец
      амурец
      14 мая в 02:07
      молодцы, на классе
      Wolf77785
      Wolf77785
      14 мая в 01:33
      Вот обида.. Барса упустила чистую победу, а Реал и Атлетико отскочили..
      Ironigor
      Ironigor
      14 мая в 01:31, ред.
      Реал с Победой! Они сделали то,что должны были сделать. Отыграли на лёгкой ноге, правда в начале второго тайма отдали инициативу, думали что гандикап который был сделан два мяча хватит для лёгкой прогулки до конца матча. И чуть не поплатились, Гранада начала поддавливать Реал, прижала их к своим воротам и добились своего, забив красивый гол в ворота Реала и не сбавляя темпа хотели додавить и создавали моменты которыене смогли реализовать. Куртуа сегодня был герой этого матча , спасший ворота Реала от ненужных голов. Но вовремя Реал опомнился и быстро решил проблему которую сами себе создали. Забив ещё два мяча в ворота Гранады и тем самым решили исход матча. Ещё раз поздравляю Реал с победой! Удачи в предстоящих двух матчах!
      Всем Добра!
      alexgurzan
      alexgurzan ответ ALBA BARCELONA 21 (комментарий удален) (раскрыть)
      14 мая в 01:18
      Добрый вечер. У вас включён режим инкогнито. Активация происходит при нажатии на знак маски в поле ввода комментария. Что бы случайно не цеплять кнопку если вы ей не пользуетесь, перейдите по ссылке и снимите флажок с элемента "Режим инкогнито". https://www.soccer.ru/off
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      14 мая в 01:07
      На этот раз рад за Реал,разгромили Гранаду,который заставил Барса проститься мечтами на своем поле,короче Реал опустил Гранады с небес и доказал,что сильнее Барсы,но вряд ли Атлетико проиграет,как Барса в самый ответственный момент,но может,поэтому мне кажется что то,что Реал станет чемпионом,первый раз не против этого.
      Hamman
      Hamman
      14 мая в 01:04
      Конечно же маловероятно что матрасы сделают осечку в оставшихся играх, но если они приподнесут сюрприз для возвращения интриги, буду только рад!
      eleven LC
      eleven LC
      14 мая в 01:01
      Всё идёт к тому что тот не справедливый пенальти с Севильей будет стоить Реалу чемпионаства,очень жаль!
      Ну да ладно,быть может Атлетико ещё оступится,этот сезон даёт повод так думать!
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе
      14 мая в 00:59
      АТМ еще не может расслабить булки, нужно выиграть минимум 1 матч.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      14 мая в 00:41
        No problems
        No problems
        13 мая в 23:58
        У Матрасов,Валя и Осасуна вроде.
        ПРОЩАЙ ЛЛ.
        Dauletbek
        Dauletbek
        13 мая в 23:27
        Тут всё понятно
        УЕСКА
        УЕСКА
        13 мая в 22:59
        Обе забьют + ТБ 2.5.
        Влад Акимов
        Влад Акимов
        13 мая в 22:52
        Вряд ли даже с этим Реалом Гранада справится, поставил на Реал. Хотя если проиграют нисколько не расстроюсь
        Colchoneros
        Colchoneros
        13 мая в 07:23
        Удачи Гранада!
        vastudio
        vastudio
        13 мая в 00:14
        Гранада, удиви ещё раз))))
        eleven LC
        eleven LC
        12 мая в 01:24
        Я даже и не знаю чего здесь ожидать-Реал вполне способен потерять здесь очки
        Но если цензурно выразиться -только попробуйде не выиграть!
        David Young
        David Young
        11 мая в 22:10
        Победа Реал Мадрида или ничья.
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