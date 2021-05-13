В 1 Куртуа Тибо Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 93

З 35 Гутьеррес Мигель Голевые передачи: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 93

З 3 Милитао Эдер Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 93

З 6 Начо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 6 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 93

П 15 Вальверде Федерико Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 62

П 14 Каземиро Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 93

П 10 Модрич Лука Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 105 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 93

З 28 Олавале Марвин Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 45

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 77

Н 20 Винисиус Жуниор Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 62

Н 25 Родриго Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 62

Запасные игроки

В 26 Альтубе Диего

В 13 Лунин Андрей

З 19 Одриосола Альваро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 48

П 31 Бланко Антонио

П 22 Иско Фолов заработано: 3 Пасы: 37 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 31

П 8 Кроос Тони

Н 7 Азар Эден Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 31

Н 11 Асенсио Марко Ударов всего: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 31