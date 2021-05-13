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1 : 4
завершен
13 мая 2021, 23:00
четверг
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 2.2
Средний возраст: 29.4 - 25.5
Средний рост: 183.2 - 181.5
Легионеров: 6 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
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Стадион Лос Карменес
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:55
|17’
|0:1
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Модрич Лука
ассистент Гутьеррес Мигель
|45+1’
|0:2
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Родриго
ассистент Олавале Марвин
|Молина Хорхе
|1:2
|71’
|75’
|1:3
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Одриосола Альваро
ассистент Азар Эден
|76’
|1:4
|Бензема Карим
|38’
|Милитао Эдер
|Молина Хорхе
|41’
|49’
|Модрич Лука
|Этеки Ян
|53’
|63’
|Начо
|Кина Домингуш
|72’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Одриосола Альваро
|Олавале Марвин
|Альберто Соро
|Вико Феде
|54’
|Суарес Луис Хавьер
|Мачис Дарвин
|54’
|62’
|Асенсио Марко
|Родриго
|62’
|Иско
|Вальверде Федерико
|62’
|Азар Эден
|Винисиус Жуниор
|Кина Домингуш
|Этеки Ян
|67’
|Марин Адриан
|Антонио Пуэртас
|67’
|77’
|Диас Мариано
|Бензема Карим
|Перес Неуэн
|Санчес Герман
|81’
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|10
|Удары по воротам
|16
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|5
|Удары в створ
|7
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|15
|Фолы
|9
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|2
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|1
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|34%
|Владение мячом
|66%
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|3
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|3
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Всем Добра!
Всем Добра!