В 1 Льорис Уго Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

З 4 Алдервейрелд Тоби Отборы: 1 Блоки: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 94

З 3 Регилон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Перехваты: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 94

З 25 Танганга Джафет Ударов всего: 1 Фолов совершено: 5 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 94

П 20 Алли Деле Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 82

З 15 Дайер Эрик Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 2 Пасы: 77 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 94

П 18 Ло Чельсо Джовани Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Выносы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 69

П 5 Хейбьерг Пьер-Эмиль Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 94

П 9 Бэйл Гарет Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 89

Н 10 Кейн Харри Ударов всего: 7 Ударов в створ: 5 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 94

П 7 Сон Хын-Мин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 12 Харт Джо

З 2 Доэрти Мэтт

З 6 Санчес Давинсон

П 11 Ламела Эрик

П 27 Моура Лукас

П 28 Н'Домбеле Тангай Фолов заработано: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 12

П 17 Сиссоко Мусса Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 5

П 8 Уинкс Харри Пасы: 32 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 25