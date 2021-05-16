ГлавнаяВсе матчи
Матчи Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Переходные матчи. 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-05-16
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-19
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21
2020-12-26
2020-12-27
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-12
2021-01-13
2021-01-14
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-18
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-23
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-08
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-17
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-23
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-01
2021-03-02
2021-03-03
2021-03-04
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-15
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-05
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-16
2021-04-17
2021-04-18
2021-04-19
2021-04-20
2021-04-21
2021-04-22
2021-04-23
2021-04-24
2021-04-25
2021-04-26
2021-04-30
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-03
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-10
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-13
2021-05-14
2021-05-15
2021-05-16
2021-05-18
2021-05-19
2021-05-23
Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Кристал Пэлас - Астон Вилла
Вест Бромвич - Ливерпуль
Эвертон - Шеффилд Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм против Вулверхэмптон

Тоттенхэм Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Логотип футбольный клуб Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Тоттенхэм
2 : 0
завершен
16 мая 2021, 16:05
воскресенье
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.3
Средний возраст: 27.3 - 25.7
Средний рост: 184.6 - 179.5
Легионеров: 7 - 9
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 36 тур
Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.316.32
Мелбет 1.53 4.58 6.29
1XBET 1.54 4.48 6.85
    Еще
     
    45' (1:0) Кейн Харри (10) (Хейбьерг Пьер-Эмиль (5))
     
    62' (2:0) Хейбьерг Пьер-Эмиль (5)
     
    69' Ло Чельсо Джовани (18) уходит с поля, Уинкс Харри (8) вышел на поле
     
    82' Алли Деле (20) уходит с поля, Н'Домбеле Тангай (28) вышел на поле
     
    86' Танганга Джафет (25)
     
    89' Бэйл Гарет (9) уходит с поля, Сиссоко Мусса (17) вышел на поле
     
    63' Витинья (20) уходит с поля, Виллиан Жозе (12) вышел на поле
     
    73' Гиббс-Уайт Морган (18) уходит с поля, Невеш Рубен (8) вышел на поле
     
    82' Силва Фабио (17) уходит с поля, Корбеану Тео (60) вышел на поле
    Голы
    Кейн Харри
    ассистент Хейбьерг Пьер-Эмиль     		1:0 45’
    Хейбьерг Пьер-Эмиль 2:0 62’
    Наказания
    Танганга Джафет 86’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    63’ Виллиан Жозе Витинья
    Уинкс Харри Ло Чельсо Джовани 69’
    73’ Невеш Рубен Гиббс-Уайт Морган
    Н'Домбеле Тангай Алли Деле 82’
    82’ Корбеану Тео Силва Фабио
    Сиссоко Мусса Бэйл Гарет 89’
    Статистика
    		 24 Удары по воротам 14
    		13 Удары в створ 3
    		9 Фолы 11
    		10 Угловые 3
    		2 Офсайды 3
    		62% Владение мячом 38%
    		3 Cэйвы 9
    		1 Предупреждения 0
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    DXTK
    DXTK
    16 мая в 22:02
    завершаем сезон, благодаря этой победе оторвались все же от канониров, это радует. правда если в следу сезоне Гаррик уйдет, то шпоры окажутся под ними.
    Rheinfall
    Rheinfall
    16 мая в 19:06
    ТТХ с победой.
    aNOOBis
    aNOOBis
    16 мая в 17:36
    Сзади по ногам и срыв атаки, но это не жёлтая нет.
    Аткинсон, или на пенсию!
    aNOOBis
    aNOOBis
    16 мая в 17:25
    Фабиу Силва лось сохатый. ОМГ
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    16 мая в 17:25
    все! влетели!
    aNOOBis
    aNOOBis
    16 мая в 17:25
    Мда, второй влетел. Шпоры злятся из-за поражения Ньюкаслу
    Ми Ша
    Ми Ша
    16 мая в 17:24
    Регилон выдал, круто отыграл эпизод и сделал гол!
    Wolverhampton
    Wolverhampton ответ aNOOBis (раскрыть)
    16 мая в 17:06
    должен
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Wolverhampton (раскрыть)
    16 мая в 16:57
    Поденсе, поди, выйдет рано или поздно, он шустрый
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Wolverhampton (раскрыть)
    16 мая в 16:56
    Фабиу Силва транжирит моменты, но Хименес всё никак не восстановится, жаль
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    16 мая в 16:54
    Нужны замены! Срочно!
    aNOOBis
    aNOOBis
    16 мая в 16:52
    Ко всей моей критике арбитров по отношению к Кейну добавляется, что теперь Харри в чужой вратарской может локтем в башню вратарю пихать, Аткинсон точно не против
    aNOOBis
    aNOOBis
    16 мая в 16:14
    Wolverhampton отбросил последние сомнения и играет в форме сборной Португалии 😁😁😁
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100