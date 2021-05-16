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2 : 0
завершен
16 мая 2021, 16:05
воскресенье
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.3
Средний возраст: 27.3 - 25.7
Средний рост: 184.6 - 179.5
Легионеров: 7 - 9
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
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Кейн Харри
ассистент Хейбьерг Пьер-Эмиль
|1:0
|45’
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|2:0
|62’
|Танганга Джафет
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|63’
|Виллиан Жозе
|Витинья
|Уинкс Харри
|Ло Чельсо Джовани
|69’
|73’
|Невеш Рубен
|Гиббс-Уайт Морган
|Н'Домбеле Тангай
|Алли Деле
|82’
|82’
|Корбеану Тео
|Силва Фабио
|Сиссоко Мусса
|Бэйл Гарет
|89’
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|24
|Удары по воротам
|14
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|13
|Удары в створ
|3
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|9
|Фолы
|11
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|10
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|3
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|3
|Cэйвы
|9
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|1
|Предупреждения
|0
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Аткинсон, или на пенсию!
Аткинсон, или на пенсию!