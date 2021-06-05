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Россия - Болгария
Гвинея - Того
Уэльс - Албания
Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо
Нигер - Гамбия
Израиль - Черногория
Швеция - Армения
Сенегал - Замбия
Тунис - ДР Конго

Текстовая онлайн трансляция матча Россия против Болгария

Россия Логотип футбольный клуб Россия 1:0 Логотип футбольный клуб Болгария Болгария
Россия
1 : 0
завершен
05 июня 2021, 18:00
суббота
Болгария
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Телетрансляция: Первый канал.
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    46' Ионов Алексей (20) уходит с поля, Кузяев Далер (23) вышел на поле
     
    51' Баринов Дмитрий (21) уходит с поля, Дивеев Игорь (3) вышел на поле
     
    58' Дзюба Артём (22) уходит с поля, Соболев Александр (9) вышел на поле
     
    62' Головин Александр (17) уходит с поля, Мостовой Андрей (27) вышел на поле
     
    72' Караваев Вячеслав (4) уходит с поля, Фернандес Марио (2) вышел на поле
     
    78' Жирков Юрий (18) уходит с поля, Миранчук Алексей (15) вышел на поле
     
    84' (1:0) Соболев Александр (9)
     
    87' Соболев Александр (9)
     
    90+5' Джикия Георгий (14)
     
    9' Малинов Кристиян (16) уходит с поля, Витанов Петар (22) вышел на поле
     
    46' Караджов Иван (23) уходит с поля, Георгиев Георги (1) вышел на поле
     
    58' Галабинов Андрей (9) уходит с поля, Илиев Ивайло (12) вышел на поле
     
    62' Янков Доминик (7) уходит с поля, Вутов Антонио (8) вышел на поле
     
    78' Карагарен Бирсент (6) уходит с поля, Туритсов Иван (2) вышел на поле
     
    88' Чочев Ивайло (18) уходит с поля, Минчев Георги (26) вышел на поле
    Голы
    Соболев Александр 1:0(П) 84’
    Наказания
    Соболев Александр 87’
    Джикия Георгий 90+5’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    9’ Витанов Петар Малинов Кристиян
    Кузяев Далер Ионов Алексей 46’
    46’ Георгиев Георги Караджов Иван
    Дивеев Игорь Баринов Дмитрий 51’
    Соболев Александр Дзюба Артём 58’
    58’ Илиев Ивайло Галабинов Андрей
    Мостовой Андрей Головин Александр 62’
    62’ Вутов Антонио Янков Доминик
    Фернандес Марио Караваев Вячеслав 72’
    Миранчук Алексей Жирков Юрий 78’
    78’ Туритсов Иван Карагарен Бирсент
    88’ Минчев Георги Чочев Ивайло
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    		 2 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Artem Saribekyan
    Artem Saribekyan
    вчера в 16:41
    Хорошо, что пеналь случился....
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 15:29
    И что, аж двое Фернандесов на поле бегало?)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 15:28
    Не смотрел. Соболь сам упал - сам забил?
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 14:38
    Достойно, ничего не скажешь! Огромное игровое и территориальное преимущество в итоге воплотили в целый один гол с пенальти...Спасибо, что хоть так)
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 14:30
    А вообще, КАК необходимо играть, чтобы добиться положительного результата с любой сборной; какие должны быть для этого футболисты и соответствуют ли этим критериям наши ребята ? Что в связи с этим мы увидели у них в прошедших двух матчах ? Так, как играли они, не играют последние лет двадцать. Бесконечная перепасовка, предсказуемые действия, отсутствие остроты и комбинационных действий; примитивная, лежащая на ладони, тактика. Как-то стрёмно уже напоминать о слабой технической оснащённости самих футболистов, о которой известно даже в Буркина-Фасо. Можно ли на что-то надеяться, учитывая всё перечисленное ? На достижение конечного положительного результата - нет. Тогда на что ? А чёрт его знает... Лишь бы не выглядели мальчиками для битья, а с остальным мы смиримся.
    112910415
    112910415
    вчера в 14:29
    унылая игра, очей разочарованье ..
    dalex83
    dalex83
    вчера в 14:20
    полузащита - Миранчук - Головин-Зобин-Баринов- Чернышев
    arzamas
    arzamas
    вчера в 13:07
    Сказать, что наши плохо старались нельзя. Сыграли как смогли и как были готовы. Надеюсь, что на Евро наши смогут больше и готовы к конкретным командам будут лучше.
    valt134
    valt134
    вчера в 09:54, ред.
    Млять... Виват! Мы чемпьиОны!!!
    4zh2s4rhbjhu
    4zh2s4rhbjhu
    вчера в 09:41
    Господа! А где хвалебные слова про нашего "выдающегося" нападающего "ручки, ручки"?
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 09:15
    Однозначно тревожно как играет ребята.Если честно надеялся сб Россия порвёт Будулай.Миранчук спасает оситина.Не дай бог,если ребята не забили мяча.Уткин и Губа места не находили б.Эх что будет.. то будет.. с Бельгии.
    Храневец
    Храневец
    вчера в 06:35
    На что расчитывать с такой игрой на ЧЕ ? Не знаю . Думают ,что подфартит как на ЧМ в 2018 .Не уверен .
    металлург
    металлург
    вчера в 06:35
    Сборная КМС...Сам матч не смотрел, но по комментариям нам поможет только везение
    batman555
    batman555
    вчера в 04:38
    Очень понравился Баринов! У парня явно хорошо с видением поля и быстротой принятия решения,да и техника в порядке! Считаю,что он сильнее Зобнина и Оздоева,пусть на меня не обижаются игроки,но это видно! Роману и Магомеду не хватает тонкости! А Дмитро,даже в защите в порядке,не на своей позиции
    Kuvkil
    Kuvkil
    вчера в 02:49
    вопрос, почему бьющие игроки на лавке, Черышев, Миранчук. Черышев чм тянул своими голами. Кто будет забивать? Дедпулу развернуться даже не дадут, для удара.
    steelhead
    steelhead
    вчера в 00:58
    Светлое пятно в матче - выход Мостового на замену. Все.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    05 июня в 23:50
    Видел я днище, но Зенитовские удивили конечно. Дно-днищенское. Желаю полного фиаско усатому со сборной. Может тогда перемены настанут.
    Timur132
    Timur132
    05 июня в 23:40
    Матч не смотрел, но когда увидев счёт открывал страницу матча подумал - "надеюсь хотя бы гол забили не с пенальти"..
    3_DEIVID
    3_DEIVID
    05 июня в 23:07
    Думаю, ЕВРО станет закатом для онаниста. Другое дело, что его всё равно продолжат звать в сборную.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ nikoladolgov (раскрыть)
    05 июня в 23:03
    Посмотрите внимательнее этот эпизод, можно даже не один раз, и тогда убедитесь, что подножка была в конце обводки игрока соперника. Не в начале, не в середине, а именно в последней стадии маневра Миранчука.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    05 июня в 22:59
    Миранчук быстро научился нырять .
    Где научился в Локомотиве или в Аталанте ?
    mars6791
    mars6791
    05 июня в 22:37
    Судя по описаниям матча, у нашей сборной проблема с организацией игры, с созиданием , с творчеством на поле. Ну этого и следовало ожидать, от команды возглавляемой Черчесовым. Есть шанс ,что с Бельгией , сыграют в хорошо знакомый автобус, и с настроем будет все ок, а там может и результат. Только поклонников такой сборной будет все меньше и меньше, потому что на поле надо созидать, тут уж на вкус и цвет.
    lobsterdam
    lobsterdam
    05 июня в 22:34
    в Италии, там через одного ныряльщики, дельфинарий одним словом...
    kts99
    kts99
    05 июня в 22:24
    За что нам оздоев
    протон1
    протон1
    05 июня в 22:23
    ну всё. теперь и бельгию победят))))))))))))) выйдут героями на игру что вот болгарию обыграли на таварняках)
    Тень Отца
    Тень Отца
    05 июня в 22:10
    С нетерпением жду матча с Бельгией. На некоторые вещи можно смотреть вечно ;)
    Рязань 062
    Рязань 062 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    05 июня в 21:58
    можно работать и пахать всю жизнь, но хорошим вратарем и тренером все равно можно и не стать. пример черчесова показателен в этом
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Garrincha58 (раскрыть)
    05 июня в 21:54, ред.
    А что Зарема? Стас хоть всю жизнь работал, а не конкурс красоты - эскорт-агенство - любовница олигарха (много лет при жене). Если бы Стас был бабой, мб он тоже звездой торговать мог не хуже наложницы Федуна
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    05 июня в 21:49
    Давайте зададим себе вопрос: а могут ли наши играть лучше. Вообще играть, а не на грядущем ЧЕ ? Есть ли предпосылки к тому, что перед чемпионатом к нам прилетит " Волшебник в голубом вертолёте ", подарит каждому из наших футболистов сапоги - скороходы, и у них появятся скорость принятия решений, техника, пасы в одно касание, голевая удача и прочая, и прочая ? Каждый из нас скажет: " Нет " и будет прав. На что же нам надеяться ? Только на везение, на то, что " покатит ", и у игроков будет всё получаться, а соперник по каким-либо причинам окажется не в форме или не будет забивать из голевых позиций ( в матчах частенько такое происходит, чему мы неоднократно были очевидцами ). Больше не на что.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    05 июня в 21:40
    Когда Миранчука так нырять научили ?
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