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1 : 0
завершен
05 июня 2021, 18:00
суббота
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Телетрансляция: Первый канал.
|Соболев Александр
|1:0(П)
|84’
|Соболев Александр
|87’
|Джикия Георгий
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|9’
|Витанов Петар
|Малинов Кристиян
|Кузяев Далер
|Ионов Алексей
|46’
|46’
|Георгиев Георги
|Караджов Иван
|Дивеев Игорь
|Баринов Дмитрий
|51’
|Соболев Александр
|Дзюба Артём
|58’
|58’
|Илиев Ивайло
|Галабинов Андрей
|Мостовой Андрей
|Головин Александр
|62’
|62’
|Вутов Антонио
|Янков Доминик
|Фернандес Марио
|Караваев Вячеслав
|72’
|Миранчук Алексей
|Жирков Юрий
|78’
|78’
|Туритсов Иван
|Карагарен Бирсент
|88’
|Минчев Георги
|Чочев Ивайло
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|2
|Предупреждения
|0
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Братушки не создавали для наших проблем, но и наши традиционно не надрывались в атаке...
Многие старались мастеровито трясти мослами, дабы укрепить Стаса в правильности его выбора, но это не создавало командной игры, нацеленной на ворота соперника... Пенальти позволил избежать безголевого исхода...
Беречь ноги - это одно, а проявление готовности к турниру - это другое... Первое было заметно, а второе - нет...
В общем, - уныло... Особенно, если понимать, что прибавить нЕкому и нЕчего... Запас прочности отсутствует напрочь...
Братушки не создавали для наших проблем, но и наши традиционно не надрывались в атаке...
Многие старались мастеровито трясти мослами, дабы укрепить Стаса в правильности его выбора, но это не создавало командной игры, нацеленной на ворота соперника... Пенальти позволил избежать безголевого исхода...
Беречь ноги - это одно, а проявление готовности к турниру - это другое... Первое было заметно, а второе - нет...
В общем, - уныло... Особенно, если понимать, что прибавить нЕкому и нЕчего... Запас прочности отсутствует напрочь...