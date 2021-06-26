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2 : 1
завершен в доп. время
вчера, 22:00
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Стадион Уэмбли
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Кьеза Федерико
ассистент Спинаццола Леонардо
|1:0
|95’
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Пессина Маттео
ассистент Ачерби Франческо
|2:0
|105’
|114’
|2:1
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Каладжич Саша
ассистент Шауб Луис
|2’
|Арнаутович Марко
|Ди Лоренцо Джованни
|50’
|Барелла Николо
|51’
|103’
|Хинтереггер Мартин
|120+1’
|Драгович Александар
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Пессина Маттео
|Барелла Николо
|67’
|Локателли Мануэль
|Верратти Марко
|67’
|Белотти Андреа
|Иммобиле Чиро
|84’
|Кьеза Федерико
|Берарди Доменико
|84’
|90’
|Шёпф Алессандро
|Баумгартнер Кристоф
|97’
|Каладжич Саша
|Арнаутович Марко
|106’
|Шауб Луис
|Гриллич Флориан
|106’
|Грегоритч Михаэль
|Шлагер Ксавер
|Кристанте Бриан
|Инсинье Лоренцо
|108’
|114’
|Илсанкер Штефан
|Лаймер Конрад
|114’
|Триммель Кристофер
|Лайнер Штефан
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|18
|Удары по воротам
|9
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|2
|Удары в створ
|1
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|8
|Фолы
|14
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|3
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|2
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|1
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|3
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Итальянцы не то чтобы разочаровали, они играли в свой футбол в общем-то, а вот Австрийцы удивили с хорошей стороны. Могли даже в основное время выиграть. Если итальянцы хотят продолжить играть на турнире, то надо реализацию подтянуть и поменьше пижонить в штрафной соперника. Решили перед матчем, что выйдут и легко победят, но не тут-то было. Чудом не вылетели с турнира из-за этого. А в следующем туре или Бельгия или Португалия, где звёзд явно побольше, чем в нынешней Италии. Да ещё усталость от дополнительного времени скажется.
Ох, недобрые предчувствия от будущей игры итальянцев.
Итальянцы не то чтобы разочаровали, они играли в свой футбол в общем-то, а вот Австрийцы удивили с хорошей стороны. Могли даже в основное время выиграть. Если итальянцы хотят продолжить играть на турнире, то надо реализацию подтянуть и поменьше пижонить в штрафной соперника. Решили перед матчем, что выйдут и легко победят, но не тут-то было. Чудом не вылетели с турнира из-за этого. А в следующем туре или Бельгия или Португалия, где звёзд явно побольше, чем в нынешней Италии. Да ещё усталость от дополнительного времени скажется.
Ох, недобрые предчувствия от будущей игры итальянцев.