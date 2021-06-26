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2021-07-11
Италия - Австрия
Уэльс - Дания

Текстовая онлайн трансляция матча Италия против Австрия

Италия Логотип футбольный клуб Италия 2:1 Логотип футбольный клуб Австрия Австрия
Италия
2 : 1
завершен в доп. время
вчера, 22:00
Австрия
Евро-2020, 1/8 финала
Стадион Уэмбли
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.287.87
Лига Ставок 1.55 4.10 6.60
Фонбет Live! 2.40 2.00 7.90
Мелбет 1.56 3.84 7.87
1XBET 1.62 3.94 6.60
BetBoom 1.57 3.83 6.88
    Еще
     
    50' Ди Лоренцо Джованни (2)
     
    51' Барелла Николо (18)
     
    2
    67' Барелла Николо (18) уходит с поля, Пессина Маттео (12) вышел на поле
    67' Верратти Марко (6) уходит с поля, Локателли Мануэль (5) вышел на поле
     
    2
    84' Иммобиле Чиро (17) уходит с поля, Белотти Андреа (9) вышел на поле
    84' Берарди Доменико (11) уходит с поля, Кьеза Федерико (14) вышел на поле
     
    3
    95' (1:0) Кьеза Федерико (14) (Спинаццола Леонардо (4))
    105' (2:0) Пессина Маттео (12) (Ачерби Франческо (15))
    108' Инсинье Лоренцо (10) уходит с поля, Кристанте Бриан (16) вышел на поле
     
    2' Арнаутович Марко (7)
     
    9
    90' Баумгартнер Кристоф (19) уходит с поля, Шёпф Алессандро (18) вышел на поле
    97' Арнаутович Марко (7) уходит с поля, Каладжич Саша (25) вышел на поле
    103' Хинтереггер Мартин (4)
    106' Гриллич Флориан (10) уходит с поля, Шауб Луис (17) вышел на поле
    106' Шлагер Ксавер (23) уходит с поля, Грегоритч Михаэль (11) вышел на поле
    114' (2:1) Каладжич Саша (25) (Шауб Луис (17))
    114' Лаймер Конрад (24) уходит с поля, Илсанкер Штефан (6) вышел на поле
    114' Лайнер Штефан (21) уходит с поля, Триммель Кристофер (16) вышел на поле
    120+1' Драгович Александар (3)
    Голы
    Кьеза Федерико
    ассистент Спинаццола Леонардо     		1:0 95’
    Пессина Маттео
    ассистент Ачерби Франческо     		2:0 105’
    114’ 2:1 Каладжич Саша
    ассистент Шауб Луис
    Наказания
    2’ Арнаутович Марко
    Ди Лоренцо Джованни 50’
    Барелла Николо 51’
    103’ Хинтереггер Мартин
    120+1’ Драгович Александар
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Пессина Маттео Барелла Николо 67’
    Локателли Мануэль Верратти Марко 67’
    Белотти Андреа Иммобиле Чиро 84’
    Кьеза Федерико Берарди Доменико 84’
    90’ Шёпф Алессандро Баумгартнер Кристоф
    97’ Каладжич Саша Арнаутович Марко
    106’ Шауб Луис Гриллич Флориан
    106’ Грегоритч Михаэль Шлагер Ксавер
    Кристанте Бриан Инсинье Лоренцо 108’
    114’ Илсанкер Штефан Лаймер Конрад
    114’ Триммель Кристофер Лайнер Штефан
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 9
    		2 Удары в створ 1
    		8 Фолы 14
    		3 Угловые 2
    		3 Офсайды 2
    		55% Владение мячом 45%
    		1 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 02:14
    Австрийцы дали бой
    ABir
    ABir
    сегодня в 01:19
    Шансы у Австрии против Италии нулевыми были практически ещё до начала игры
    Илья Пыркин
    Илья Пыркин
    сегодня в 01:09
    Вообще не соглашусь с теми местными экспертами, которые считают, что Италия вылетит в след раунде. Италия всегда выносила сильные команды, аля Германия, и всегда сложно играла с автобусами. Италия любит на контратаках играть, а тут как бы Австрия сама отбивалась. Бельгия и Португалия играют в футбол который любит Италия, и я считаю Италия пройдёт след этап! Чекайте, 2-1 Италия след матч
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Омеля (раскрыть)
    сегодня в 01:05
    Кто думал то?!!!!!!!!!!!!!!!!!!Я до Евро еще сказал,что наши наберут 1-3 очка в группе и все!!!!!!!!!!!Бельгия и Дания нам не по зубам были изначально!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    Лол, владение 52% на 48%. Австрийцы не форсировали игру и держали свой темп, тем не менее они не прижимались к воротам в целом.
    Ravshan878
    Ravshan878
    сегодня в 01:00
    Нужно было начинать матча с дополнительного време а не с первых минут.Зря потеряли целых два часа.☝️.😂.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 00:57
    С таким двухэтажным австрийским автобусом сложно кому-то что-то показать ! Итальянцы выиграли на физике . Вторые таймы у них самые сильные . С победой !
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 00:55
    Что то не видно из чего все так называемые "эксперты" считают макарон чуть ли не главными фаворитами, невыразительная, закрытая и предсказуемая сборная. То ли дело датчане разнесут при желании кого угодно.
    Омеля
    Омеля ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 00:52
    за ваших с данией также думали.а что вышло?
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    сегодня в 00:47
    Плей-офф начался очень интересно. Разгром от тёмной лошадки Дании и невыразительная игра от команды, записанную многими в фавориты.
    Итальянцы не то чтобы разочаровали, они играли в свой футбол в общем-то, а вот Австрийцы удивили с хорошей стороны. Могли даже в основное время выиграть. Если итальянцы хотят продолжить играть на турнире, то надо реализацию подтянуть и поменьше пижонить в штрафной соперника. Решили перед матчем, что выйдут и легко победят, но не тут-то было. Чудом не вылетели с турнира из-за этого. А в следующем туре или Бельгия или Португалия, где звёзд явно побольше, чем в нынешней Италии. Да ещё усталость от дополнительного времени скажется.
    Ох, недобрые предчувствия от будущей игры итальянцев.
    старина
    старина
    сегодня в 00:45
    Я уж думал,макароны проще пройдут.Австриякам респект,Мужики...В отличии от некоторых,греющих задницы в в условных Эмиратах
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Омеля (раскрыть)
    сегодня в 00:42, ред.
    С кем вам там позориться то,со шведами что ли?!!!!!!!!!!!!!!!!Будет равная игра ,равных команд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Там 50 на 50 кто пройдет дальше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Шведы-это ни Дания или Англия,Бельгия,Голландия и прочие!!!!!!!!!!!!!!!!!!Фактически самый легкий соперник для любого в 1/8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    сегодня в 00:40
    Жаль Австрию должны были выйграть матч не повезло
    Омеля
    Омеля
    сегодня в 00:39
    НЕ стыдно за АВСТРИЮ...что что мне кажется наши опозорятся( укр)...хотя увидим
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 00:38
    Жаль сборную Австрии, хорошо играли, немного не повезло...
    Были моменты, гол с очень минимального офсайда, молодцы австрийцы, сражались, как могли.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 00:37
    Отличный матч...интрига сохранялась до последних секунд...Италию с победой!...Австрии респект бились по мужски!...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 00:37
    У Австрии в основном был шанс выиграть именно в основное время, хотя в дополнительно они все-таки устроили хороший штурм с двумя столбами после того, как пропустили.
    Омеля
    Омеля
    сегодня в 00:36
    италия в след раунде вылетит
    Таганский
    Таганский
    сегодня в 00:36
    Времени в допе тратится в 3 раза меньше, а эффективности, зрелища и удовольствия нам принесли в 3 раза больше..))
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 00:36
    Италия не заслужила этой победы!!!!!!!!!!Австрия должна была все решать в основное время.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Землянин
    Землянин
    сегодня в 00:36
    Ну так то отскочила, прошла на тоненького ещё в основное время
    Дудинчанин
    Дудинчанин
    сегодня в 00:35
    Все манчини срочно надо брать вместо усов)))
    злой болельщик
    злой болельщик
    сегодня в 00:35
      juvenale
      juvenale
      сегодня в 00:35
      австрийцы молодцы,а итальянцы на процентов 80 вылетят в следующем раунде
      Levadia
      Levadia
      сегодня в 00:35
      Повезло макаронам,но они заслужили проход вперёд.
      aigaziFIGHTER
      aigaziFIGHTER
      сегодня в 00:35
      Заставили, конечно, меня понервничать.
      ФАНАТ_number one
      ФАНАТ_number one
      сегодня в 00:34
      Австрия бойцы. Достойная игра.
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 00:34
      С ПОБЕДОЙ ИТАЛИЯ 🇮🇹🍷🍷🍷☝👍✌✊✊
      Ген Геныч
      Ген Геныч
      сегодня в 00:34
      Ну все!!!!!!!!!!!!(((((((((((((((((Австрийцы молодцы!!!!!!!!!!!!Итальянцам выше 1/4 не подняться с такой игрой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      3_DEIVID
      3_DEIVID
      сегодня в 00:34
      Всё, пошли ... австрияки.
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