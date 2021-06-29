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1 : 2
завершен в доп. время
29 июня 2021, 22:00
вторник
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Стадион Хэмпден Парк (Глазго)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
|27’
|0:1
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Зинченко Александр
ассистент Ярмоленко Андрей
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Форсберг Эмиль
ассистент Исак Александер
|1:1
|43’
|120+1’
|1:2
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Довбик Артем
ассистент Зинченко Александр
|Кулусевски Деян
|69’
|79’
|Ярмоленко Андрей
|Форсберг Эмиль
|85’
|Даниэльссон Маркус
|98’
|120+1’
|Довбик Артем
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|61’
|Малиновский Руслан
|Шапаренко Николай
|Бенгтссон Пьерр
|Аугустинссон Людвиг
|83’
|Крафт Эмиль
|Люстиг Микаэль
|83’
|91’
|Беседин Артем
|Яремчук Роман
|95’
|Макаренко Евгений
|Степаненко Тарас
|Квайсон Робин
|Кулусевски Деян
|97’
|Берг Маркус
|Исак Александер
|97’
|Классон Виктор
|Ларссон Себастьян
|97’
|Хеландер Филип
|Олссон Кристоффер
|101’
|101’
|Цыганков Виктор
|Беседин Артем
|106’
|Довбик Артем
|Ярмоленко Андрей
|118’
|Безус Роман
|Сидорчук Сергей
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|13
|Удары по воротам
|15
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|3
|Удары в створ
|4
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|11
|Фолы
|7
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|6
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|3
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|2
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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