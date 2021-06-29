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Швеция - Украина
Англия - Германия

Текстовая онлайн трансляция матча Швеция против Украина

Швеция Логотип футбольный клуб Швеция 1:2 Логотип футбольный клуб Украина Украина
Швеция
1 : 2
завершен в доп. время
29 июня 2021, 22:00
вторник
Украина
Евро-2020, 1/8 финала
Стадион Хэмпден Парк (Глазго)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
Ставки на футбольные матчи
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BetBoom 2.30 3.20 3.38
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    43' (1:1) Форсберг Эмиль (10) (Исак Александер (11))
     
    69' Кулусевски Деян (21)
     
    2
    83' Аугустинссон Людвиг (6) уходит с поля, Бенгтссон Пьерр (5) вышел на поле
    83' Люстиг Микаэль (2) уходит с поля, Крафт Эмиль (16) вышел на поле
     
    85' Форсберг Эмиль (10)
     
    5
    97' Кулусевски Деян (21) уходит с поля, Квайсон Робин (22) вышел на поле
    97' Исак Александер (11) уходит с поля, Берг Маркус (9) вышел на поле
    97' Ларссон Себастьян (7) уходит с поля, Классон Виктор (17) вышел на поле
    98' Даниэльссон Маркус (24)
    101' Олссон Кристоффер (20) уходит с поля, Хеландер Филип (14) вышел на поле
     
    27' (0:1) Зинченко Александр (17) (Ярмоленко Андрей (7))
     
    61' Шапаренко Николай (10) уходит с поля, Малиновский Руслан (8) вышел на поле
     
    79' Ярмоленко Андрей (7)
     
    7
    91' Яремчук Роман (9) уходит с поля, Беседин Артем (19) вышел на поле
    95' Степаненко Тарас (6) уходит с поля, Макаренко Евгений (14) вышел на поле
    101' Беседин Артем (19) уходит с поля, Цыганков Виктор (15) вышел на поле
    106' Ярмоленко Андрей (7) уходит с поля, Довбик Артем (26) вышел на поле
    118' Сидорчук Сергей (5) уходит с поля, Безус Роман (18) вышел на поле
    120+1' (1:2) Довбик Артем (26) (Зинченко Александр (17))
    120+1' Довбик Артем (26)
    Голы
    27’ 0:1 Зинченко Александр
    ассистент Ярмоленко Андрей
    Форсберг Эмиль
    ассистент Исак Александер     		1:1 43’
    120+1’ 1:2 Довбик Артем
    ассистент Зинченко Александр
    Наказания
    Кулусевски Деян 69’
    79’ Ярмоленко Андрей
    Форсберг Эмиль 85’
    Даниэльссон Маркус 98’
    120+1’ Довбик Артем
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    61’ Малиновский Руслан Шапаренко Николай
    Бенгтссон Пьерр Аугустинссон Людвиг 83’
    Крафт Эмиль Люстиг Микаэль 83’
    91’ Беседин Артем Яремчук Роман
    95’ Макаренко Евгений Степаненко Тарас
    Квайсон Робин Кулусевски Деян 97’
    Берг Маркус Исак Александер 97’
    Классон Виктор Ларссон Себастьян 97’
    Хеландер Филип Олссон Кристоффер 101’
    101’ Цыганков Виктор Беседин Артем
    106’ Довбик Артем Ярмоленко Андрей
    118’ Безус Роман Сидорчук Сергей
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 15
    		3 Удары в створ 4
    		11 Фолы 7
    		6 Угловые 2
    		2 Офсайды 3
    		46% Владение мячом 54%
    		2 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель
    сегодня в 16:26
    Россия с 3 очками домой поехала, Украина с 3 очками в 1/8 это футбол такое бывает. Мои поздравления братья славяне, вы в 1/4. Слава славянам!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Эльшан А (раскрыть)
    сегодня в 07:15, ред.
    Началось... говорят,что во Львове и Ужгороде.если бы Рф дошла до финала,были бы счастливы и находились на 7 небе. Почему я не болею за сб России,да потому что их игра вызывает отвращение, то ли дело при Гусе голландском - когда глаз радовался,каждой комбинации.Да и сб Украины,ну не намного лучше РФ.обе команды набрали 3 очка.но тем кто забил больше - повезло.А вот за Данию,считаю болеть не зазорно,они влюбили в себя своей игрой. Хорваты и Швейцарцы,показали свой характер и за считанные минуты,всё вернули на круги своя. Венгры дали отпор именитым сборным и едва ли немцев не лишили выхода в плейофф.Что показала Украина или Россия? Да особо ничего.как и те же шведы - обычные середняки. Вон Боярский сказал,что за Украину будет болеть,так он ведь вроде бы не артист Прибалтики.
    Эльшан А
    Эльшан А ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    вчера в 20:56
    на русском для тех кто не хотел и ни как не переваривает победу УКРАИНЫ
    Эльшан А
    Эльшан А ответ Эльшан А (раскрыть)
    вчера в 20:51
    тут какие то яны кричать о нацизме ? чья бы корова мычала
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 20:48, ред.
    учитывая,как шведы организованно сыграли с испанцами,видать англичане решили подстраховаться и попросили в спаринг украинцев".Тут и случай подходящий нарисовался,хотя заставил себя долго ждать.
    Да и будем откровенны,что и шведы подрасслабились,уже пенальти прокручивали. Играть в меньшинстве 20 минут,так скажем не судьбоносно. Однажды Ливерпуль играл весь тайм в меньшинстве с Кристалл Пэлэс и забили в конце,не помню то ли ничья была,то ли меньшевики выиграли,вроде бы 2:2.А вот ещё свежо в памяти Юве- Интер,когда черно-белые в меньшинстве тоже забили.
    Так,что шведы просто потеряли концентрацию,в ожидании свистка,за что и поплатились.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 17:09
    пожалуй, вы - единственный, кто, как и я, обратил на это внимание, хотя не все комменты прочитал....
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 17:07
      isamsn
      isamsn ответ bublikyo (раскрыть)
      вчера в 16:51
      Испания далеко не Швеция....
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      вчера в 15:47
      Шведы сами себя и подставили! Они вполне могли довести матч до серии послематчевых пенальти. Но лысый Маркус думал по - другому) Для Довбика это чуть ли не первый гол за сборную! И такой важный, конечно. Зинченко провел выдающийся матч! Всех преданных болельщиков жовто-блакитных с очень потной и трудовой победой)
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Hypnoz (раскрыть)
      вчера в 14:21, ред.
      а кто тогда же ТОР? РФ или Голландия,а может ФРАНЦИЯ? как по мне из всех оставшихся Англия пожалуй теоретически одна из сильнейших. Правда не смотрел ни одного итальянского матча. Испания - так себе.ну разве что над Словакией провели насилие,в остальных матчах - так себе. Кроме Англии,считаю что Дания хоть и не топ-команда в мировом масштабе.но на этом ЧЕ просто на кураже. Лично я бы хотел,что бы они стали чемпами,в 92 были и в 2022 спустя 30 лет. И вроде бы там Шмейхель и здесь. Карлсон улетел,но обещал вернуться.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      вчера в 14:11
      игрок играет в мяч. украинец сам врезается в ногу,нарушая правила и при этом шведа в буфет.... Да,уж!
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      вчера в 14:10
        Hypnoz
        Hypnoz
        вчера в 13:01
        Круто !
        Теперь можно побороться с Англией, она сильнее, но всё-таки не топ !
        Stormtrooper-26
        Stormtrooper-26 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 12:54
        Ну а что же, вы будете отрицать что нашим соседям в чём-то не подфартило?))
        Chivas1
        Chivas1
        вчера в 12:40
        Поздравляю Украину с победой! То ли еще будет…
        Шуnя771
        Шуnя771
        вчера в 12:12
        С победой Украину!

        Красавцы, показали как надо биться, Ярмоленко помирал, но бежал...

        Шевченко отдельный респект и сам играл и команду собрал "из того, что было"!
        Alex poljak
        Alex poljak ответ Николай Еремеев (раскрыть)
        вчера в 11:51
        Будем надеяться.Считаю,что не дело успокаиваться,что взят какой то рекорд.Забыть и идти дальше как будто начинаем с 0.
        Alex poljak
        Alex poljak ответ h8you (раскрыть)
        вчера в 11:48
        Ну так ,а что скажете о Швеции?Они то выиграли группу.Или двойные стандарты?И забыли как они играли против Испании,поставив двухэтажный автобус.Просто с каждой командой должна быть разная тактика,не вижу в этом ничего плохого.А Украине надо поменять тренера по физике и играть смелее но видно у нас такой стиль.
        Николай Еремеев
        Николай Еремеев
        вчера в 11:45, ред.
        Молодцы , удивили- они кстати и Англии могут накостылять !!!
        Alex poljak
        Alex poljak
        вчера в 11:43
        С англичанами надо также

        сыграть ,от обороны.И не бояться выпускать молодежь.В последних встречах была ничья и победа в Украине.С любым соперником можно играть.Главное настрой,дисциплина и самоотдача .Удачи в игре с Англией,хотя нас уже и хоронят.
        Vova999999999
        Vova999999999
        вчера в 11:14
        Молодцы, честно говоря не ожидал) Поздравляю.
        hazardfan
        hazardfan
        вчера в 11:01
        Браво, Украина! Просто красавцы, на характере и азарте, так и нужно! Поздравляю с выходом в 1/4 финала. Слава Украине!
        Твой Арсен
        Твой Арсен
        вчера в 10:21
          Имя Фамилия 1
          Имя Фамилия 1
          вчера в 09:20
          Лично я не сомневался в Украине, т.к. у них есть дух, у них есть тот самый патриотизм. В целом что бы кто не говорил, отменный Народ!
          Не сказать, что наши (Россия) бездари, играть ведь умеют, просто никакой мотивированности, ни духа, ни желания...Прискорбно!
          санек002
          санек002 ответ Gahi (раскрыть)
          вчера в 09:00
          учитесь доходяги дзюбиньо как надо играть в футбол а не получать бабло ни за х бездарности!
          Мessi 10
          Мessi 10
          вчера в 08:45, ред.
          Молодцы морекопатели, вымучили. Не то что наши)
          Знатог
          Знатог ответ h8you (раскрыть)
          вчера в 08:33
          плов чабан из овец делает.
          h8you
          h8you
          вчера в 08:28
          молодцы конечно,но по игре слабейшая сборная из всех,которые вышли в плов
          112910415
          112910415
          вчера в 08:16
          молодцы ... воля и характер !
          lotsman
          lotsman
          вчера в 08:06
          Украине, от всей души, поздравление с выходом в 1/4 и победы над англичанами!
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