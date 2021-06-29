В 1 Ульсен Робин Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 120

З 6 Аугустинссон Людвиг Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 83

З 24 Даниэльссон Маркус Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Красные карточки: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 99

З 3 Линделеф Виктор Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 113 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 120

З 2 Люстиг Микаэль Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 83

Н 21 Кулусевски Деян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 97

П 7 Ларссон Себастьян Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 97

П 20 Олссон Кристоффер Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 101

П 10 Форсберг Эмиль Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 2 Пасы: 65 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 120

П 8 Экдаль Альбин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 120

Н 11 Исак Александер Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 97

Запасные игроки

В 23 Нурдфельдт Кристоффер

В 12 Юнссон Карл-Юхан

З 5 Бенгтссон Пьерр Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 37

З 16 Крафт Эмиль Блоки: 1 Выносы: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 37

З 14 Хеландер Филип Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 19

З 18 Янссон Понтус

П 26 Каюсте Йенс-Лис

П 17 Классон Виктор Перехваты: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 23

П 13 Свенссон Густав

П 15 Сема Кен

Н 9 Берг Маркус Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Пасы: 1 Минут сыграно: 23