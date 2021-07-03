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1 : 0
завершен
03 июля 2021, 03:00
суббота
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Стадион Нилтон Сантос (Рио-де-Жанейро)
|Лукас Пакета
|1:0
|46’
|Жезус Габриэл
|48’
|58’
|Сиерральта Франсиско
|76’
|Паласиос Карлос
|Эдерсон
|81’
|88’
|Видаль Артуро
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лукас Пакета
|Фирмино Роберто
|46’
|46’
|Бреретон Бен
|Санчес Алексис
|64’
|Паласиос Карлос
|Орельяна Себастьян
|76’
|Менесес Жан
|Пульгар Эрик
|88’
|Валенсия Диего
|Арангис Чарлес
|Эвертон
|Ришарлисон
|90+1’
|Милитао Эдер
|Лоди Ренан
|90+1’
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|10
|Удары по воротам
|11
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|5
|Удары в створ
|5
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|13
|Фолы
|12
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|4
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|4
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|5
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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