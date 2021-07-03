В 23 Эдерсон Спасений: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

З 2 Данило Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 16 Лоди Ренан Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 89

З 4 Маркиньос Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 4 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 3 Силва Тиаго Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 32 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

П 5 Каземиро Фолов совершено: 4 Отборы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 8 Фред Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

П 9 Жезус Габриэл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 48

Н 10 Неймар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Всего навесов: 11 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 7 Ришарлисон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 5 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 89

П 20 Фирмино Роберто Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 1 Алиссон

В 12 Вевертон

З 14 Милитао Эдер Перехваты: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

З 22 Ортис Лео

З 13 Эмерсон

П 25 Луис Дуглас

П 17 Лукас Пакета Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45

П 15 Фабиньо

П 19 Эвертон Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 1

П 11 Эвертон Рибейро

Н 21 Барбоса Габриэль