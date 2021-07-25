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Крылья Советов - Ахмат
Урал - Краснодар
ЦСКА - Уфа

Протокол матча Крылья Советов против Ахмат

Крылья Советов Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара) 1:2 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) Ахмат
Крылья Советов
1 : 2
завершен
вчера, 19:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 13.7 - 13.2
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 3
Средний возраст: 24.5 - 25.5
Средний рост: 181.1 - 186.4
Легионеров: 2 - 4
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
Ахмат
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Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 1 тур
Стадион Самара Арена (Самара)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.563.233.06
Лига Ставок 2.70 3.20 2.80
Фонбет Live! 100.00 7.80 1.09
Мелбет 2.03 3.64 3.80
1XBET 2.30 3.22 3.68
BetBoom 2.08 3.43 3.78
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    46' Липовой Данил (13) уходит с поля, Ежов Роман (11) вышел на поле
     
    49' (1:2) Сарвели Владислав (10)
     
    54' Иванисеня Дмитрий (21)
     
    71' Иванисеня Дмитрий (21) уходит с поля, Витюгов Максим (8) вышел на поле
     
    72' Якуба Денис (6) уходит с поля, Пруцев Данила (25) вышел на поле
     
    78' Сарвели Владислав (10) уходит с поля, Онугха Герман (20) вышел на поле
     
    84' Зеффан Мехди (18) уходит с поля, Кабутов Дмитрий (7) вышел на поле
     
    90+3' Пруцев Данила (25)
     
    6' (0:1) Уткин Даниил (47) (Харин Евгений (59))
     
    20' (0:2) Конате Мохамед (13) (Карапузов Владислав (77))
     
    23' Швец Антон (23)
     
    35' Уткин Даниил (47)
     
    57' Конате Мохамед (13) уходит с поля, Архипов Артем (68) вышел на поле
     
    2
    62' Нижич Зоран (20)
    62' Швец Антон (23) уходит с поля, Пуцко Александр (55) вышел на поле
     
    2
    74' Харин Евгений (59) уходит с поля, Садулаев Лечи (17) вышел на поле
    74' Уткин Даниил (47) уходит с поля, Семёнов Андрей (15) вышел на поле
    Голы
    6’ 0:1 Уткин Даниил
    ассистент Харин Евгений
    20’ 0:2 Конате Мохамед
    ассистент Карапузов Владислав
    Сарвели Владислав 1:2 49’
    Наказания
    23’ Швец Антон
    35’ Уткин Даниил
    Иванисеня Дмитрий 54’
    62’ Нижич Зоран
    Пруцев Данила 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ежов Роман Липовой Данил 46’
    57’ Архипов Артем Конате Мохамед
    62’ Пуцко Александр Швец Антон
    Витюгов Максим Иванисеня Дмитрий 71’
    Пруцев Данила Якуба Денис 72’
    74’ Садулаев Лечи Харин Евгений
    74’ Семёнов Андрей Уткин Даниил
    Онугха Герман Сарвели Владислав 78’
    Кабутов Дмитрий Зеффан Мехди 84’
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 14
    		3 Удары в створ 6
    		5 Фолы 13
    		6 Угловые 4
    		2 Офсайды 1
    		67% Владение мячом 33%
    		4 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:22
    Крылья будут прибавлять, победы придут
    David Young
    David Young ответ RamonCSKA (раскрыть)
    сегодня в 06:52
    Здравствуйте.

    "Что за бред" - за данную фразу по отношению к комментарию другого пользователя, она является оскорбительной.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    сегодня в 06:44
    Вопрос по бану, Объясните пожалуйста где вы увидели оскорбления ????
    8cr5uj5qqduz
    8cr5uj5qqduz ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 00:11
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 23:16
      Посмотрите статистику этого матча и казанского, вы будете долго смеятся, и удивитесь где был футбол а где спектакль))
      ТТ
      ТТ ответ протон1 (раскрыть)
      вчера в 22:28
      Забили два гола, затем перестроили игру и отдали инециативу соперникам.....тактичный ход Талалаева привел к победе грозненцев! По итогу матча они и оказались сильнее!)
      ТТ
      ТТ ответ Антон Белянкин (раскрыть)
      вчера в 22:20
      Твой взгляд на явного фаворита тебя подвёл! Грозненцев с победой!!!
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 22:16
      Странное чувство.
      Ахмат просто смял Крылья в первом тайме ....
      Потом Крылья отошли , но силенок не хватило на большее кроме как владение мячом, а удароы по воротам в два раза меньше чем у Ахмата.
      Короче Талалаев просто переиграл Осинькина тактически.
      Крыльям надо бы понять что это не ФНЛ, ништяки кончились.
      Ironigor
      Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      вчера в 21:59
      Можешь вообще не переживать, там будет всё хорошо.
      Осинькин сделает выводы, корректировки и за КС совсем не переживаю. Первый матч вообще не показатель для команды которая только вошла совсем в другую атмосферу. Не парься !!! Я за КС !!!
      протон1
      протон1
      вчера в 21:57
      По сути первые полчаса пока Крылья въезжали в ситуацию Ахмат этим воспользовался и забил два гола. Далее сильнее были Крылья
      g462j2vysjdb
      g462j2vysjdb
      вчера в 21:18
      С победой Ахмат!!!!!! Крыльям удачи,нам сегодня чуть больше повезло.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      вчера в 21:13, ред.
      Ахмат с победой!!!! Самарцам не унывать, победы будут, команда волевая.
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      вчера в 21:08
      Эх, жаль, у Сергеева в конце удар не зашел. "Крылья", как и в ФНЛ пытаются и не только пытаются, но и играют в дерзкий, агрессивный футбол. Да, проиграли, но еще адаптируются, противники стали уровнем повыше. Подмога в лице Глушенкова и усиление в защитной линии должна подойти. Удачи Крыльям!
      nautilus163
      nautilus163 ответ Misha78 (раскрыть)
      вчера в 20:24
      У него и манера обводки такая же! И трусы по колено! Но хорош! Один из лидеров.
      nautilus163
      nautilus163
      вчера в 20:22
      Ждем на замену Пиняева. Пацану 16 лет!
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 19:54
      Тут вам-это не там...
      Misha78
      Misha78
      вчера в 19:48
      Зиньковский напоминает очень Аршавина, игрой, внешнее сходство.
      88_DEIVID
      88_DEIVID
      вчера в 19:43
      Странный эпизод, Лысцов за счёт рук мяч обработал, а так бы неизвестно куда снаряд отскочил. Скорее это пенальти, чем нет.
      mtoc57
      mtoc57
      вчера в 19:40
      игрок ахмата ловит мяч руками,а пенальти НЕТ ?!?
      судейка потёк...
      88_DEIVID
      88_DEIVID
      вчера в 19:30
      Готовы ли крылья к РПЛ, вот в чём вопрос?
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      вчера в 19:27
      Да, Крылья, это вам не Фнл всех уничтожать
      протон1
      протон1
      вчера в 19:18
      пока что две кавказ. команды ведут в счете. интересно . пожелаем всем удач в игре . пусть побеждают сильнейшие
      протон1
      протон1
      вчера в 18:43
      будет интересно, надо смотреть, самара хороша, но и талалаев не лыком шит
      Удачного возвращения Крыльям
      mtoc57
      mtoc57
      вчера в 15:15
      Только Крылья!
      Только победа!!!
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 07:41
      Предположу, что будет ничья.
      Антон Белянкин
      Антон Белянкин
      вчера в 06:07
      Почему такой прогноз? Букмекер выставил примерно равные коэффициенты на соперников в этом матче, однако Крылья Советов, на мой взгляд, являются явными фаворитами в этом матче. Самарцы прекрасно зарекомендовали себя в прошлом сезоне в ФНЛ, а в кубке России показали, что могут прекрасно выступать и в РПЛ. К тому же этот матч будет первым после возвращения, и даже антиковидные ограничения не смогут остановить самарцев.
      nautilus163
      nautilus163
      24 июля в 20:46
      Крыльям удачи! У нас хорошая команда, играющая в веселый, атакующий футбол. Чемпионат нужно начать хорошо. С красивой победы!
      Союзник противников
      Союзник противников
      23 июля в 15:49
      2-0.
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