|Крылья Советов
|1:2
|Ахмат
|
1 : 2
завершен
вчера, 19:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 13.7 - 13.2
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 3
Средний возраст: 24.5 - 25.5
Средний рост: 181.1 - 186.4
Легионеров: 2 - 4
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
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Стадион Самара Арена (Самара)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|6’
|0:1
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Уткин Даниил
ассистент Харин Евгений
|20’
|0:2
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Конате Мохамед
ассистент Карапузов Владислав
|Сарвели Владислав
|1:2
|49’
|23’
|Швец Антон
|35’
|Уткин Даниил
|Иванисеня Дмитрий
|54’
|62’
|Нижич Зоран
|Пруцев Данила
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ежов Роман
|Липовой Данил
|46’
|57’
|Архипов Артем
|Конате Мохамед
|62’
|Пуцко Александр
|Швец Антон
|Витюгов Максим
|Иванисеня Дмитрий
|71’
|Пруцев Данила
|Якуба Денис
|72’
|74’
|Садулаев Лечи
|Харин Евгений
|74’
|Семёнов Андрей
|Уткин Даниил
|Онугха Герман
|Сарвели Владислав
|78’
|Кабутов Дмитрий
|Зеффан Мехди
|84’
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|16
|Удары по воротам
|14
|
|
|3
|Удары в створ
|6
|
|
|5
|Фолы
|13
|
|
|6
|Угловые
|4
|
|
|2
|Офсайды
|1
|
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|67%
|Владение мячом
|33%
|
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|4
|Cэйвы
|2
|
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|2
|Предупреждения
|3
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"Что за бред" - за данную фразу по отношению к комментарию другого пользователя, она является оскорбительной.
Ахмат просто смял Крылья в первом тайме ....
Потом Крылья отошли , но силенок не хватило на большее кроме как владение мячом, а удароы по воротам в два раза меньше чем у Ахмата.
Короче Талалаев просто переиграл Осинькина тактически.
Крыльям надо бы понять что это не ФНЛ, ништяки кончились.
Ахмат просто смял Крылья в первом тайме ....
Потом Крылья отошли , но силенок не хватило на большее кроме как владение мячом, а удароы по воротам в два раза меньше чем у Ахмата.
Короче Талалаев просто переиграл Осинькина тактически.
Крыльям надо бы понять что это не ФНЛ, ништяки кончились.
Осинькин сделает выводы, корректировки и за КС совсем не переживаю. Первый матч вообще не показатель для команды которая только вошла совсем в другую атмосферу. Не парься !!! Я за КС !!!
Осинькин сделает выводы, корректировки и за КС совсем не переживаю. Первый матч вообще не показатель для команды которая только вошла совсем в другую атмосферу. Не парься !!! Я за КС !!!
судейка потёк...
судейка потёк...
Удачного возвращения Крыльям
Удачного возвращения Крыльям
Только победа!!!
Только победа!!!