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2 : 4
завершен
01 августа 2021, 20:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 23.8 - 122
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 3
Средний возраст: 26.1 - 28.9
Средний рост: 182.5 - 184.5
Легионеров: 3 - 6
Схемы: 4-5-1 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 3
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Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону) +26 +34, Малооблачно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|30’
|0:1
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Ерохин Александр
ассистент Кузяев Далер
|35’
|0:2(П)
|Азмун Сердар
|Комличенко Николай
|1:2(П)
|45+1’
|75’
|1:3
|
Вендел
ассистент Ерохин Александр
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Осипенко Максим
ассистент Фольмер Кирилл
|2:3
|84’
|90+5’
|2:4
|
Ерохин Александр
ассистент Сутормин Алексей
|45+1’
|Ловрен Деян
|Осипенко Максим
|50’
|Терентьев Денис
|60’
|Калинин Игорь
|63’
|81’
|Кузяев Далер
|90+2’
|Круговой Данил
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Фольмер Кирилл
|Терентьев Денис
|70’
|74’
|Чистяков Дмитрий
|Ракицкий Ярослав
|Гигович Армин
|Мамаев Павел
|81’
|Тугарев Роман
|Алмквист Понтус
|81’
|81’
|Сутормин Алексей
|Азмун Сердар
|82’
|Мостовой Андрей
|Барриос Вильмар
|86’
|Круговой Данил
|Вендел
|86’
|Кравцов Кирилл
|Кузяев Далер
|Лангович Андрей
|Хаджикадунич Деннис
|89’
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|13
|Удары по воротам
|18
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|3
|Удары в створ
|8
|
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|7
|Фолы
|9
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|2
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|1
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|4
|Cэйвы
|1
|
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|3
|Предупреждения
|3
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Таблица наконец то обретает привычный вид...
Не смотря на лидерство Зенит на старте многовато пропускает....в три раза больше чем условный "Нижний Новгород"....
С защитой надо что то делать...а не выторговывать у "Герты" напов...за 35 млн...
Только что...после игры... узнал что Дзюба был на поле...
Ерохин прям вовремя "Холанда включил".....)))
3 последних игры - 4 гола....
Ждем-с Малкома с олимпийской медалью.....и приятных селекционных новостей в это окно....
Всем удачи и прекрасного вечера !!!!
Таблица наконец то обретает привычный вид...
Не смотря на лидерство Зенит на старте многовато пропускает....в три раза больше чем условный "Нижний Новгород"....
С защитой надо что то делать...а не выторговывать у "Герты" напов...за 35 млн...
Только что...после игры... узнал что Дзюба был на поле...
Ерохин прям вовремя "Холанда включил".....)))
3 последних игры - 4 гола....
Ждем-с Малкома с олимпийской медалью.....и приятных селекционных новостей в это окно....
Всем удачи и прекрасного вечера !!!!
Перед голом Ерохина Кузяев нарушил правила.
На 29-й минуте матча Ростов — Зенит арбитр Виталий Мешков засчитал гол, который забил Александр Ерохин. Результативному удару зенитовца предшествовало столкновение Далера Кузяева с Понтусом Альмквистом.
В ходе игры в интернете появилась видеозапись, сделанная из-за ворот ростовчан. По ней можно предположить, что Кузяев наступил сопернику на голеностоп. То есть нарушил правила. В таком случае гол зенитовцев засчитан ошибочно.
Странно, что в том моменте в действия Мешкова не вмешались его видеоассистенты Владимир Москалев и Илья Елеференко.
Кержаков ударил Комличенко по голове
На 32-й минуте Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, когда их вратарь Михаил Кержаков ударил Николая Комличенко рукой по голове. Видеоассистенты в действия судьи не вмешались.
Решение бригады можно считать ошибкой, если сравнить этот момент с эпизодом из игры 1-го тура Нижний Новгород - Сочи. В ней на 47-й минуте Павел Шадыханов не наказал вратаря гостей Николая Заболотного пенальти. Тот попытался выбить мяч, но промахнулся и ударил Бекима Балая рукой по голове. Мяч еще находился в игре.
В середине недели этот момент обсуждался на брифинге судей РПЛ, где было сказано, что за действия голкипера Сочи нужно было назначить пенальти. Получается, что и удар Кержакова следовало квалифицировать как фол и наказать 11-метровым.
Факт неоспоримый судья помог Зениту.
Перед голом Ерохина Кузяев нарушил правила.
На 29-й минуте матча Ростов — Зенит арбитр Виталий Мешков засчитал гол, который забил Александр Ерохин. Результативному удару зенитовца предшествовало столкновение Далера Кузяева с Понтусом Альмквистом.
В ходе игры в интернете появилась видеозапись, сделанная из-за ворот ростовчан. По ней можно предположить, что Кузяев наступил сопернику на голеностоп. То есть нарушил правила. В таком случае гол зенитовцев засчитан ошибочно.
Странно, что в том моменте в действия Мешкова не вмешались его видеоассистенты Владимир Москалев и Илья Елеференко.
Кержаков ударил Комличенко по голове
На 32-й минуте Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, когда их вратарь Михаил Кержаков ударил Николая Комличенко рукой по голове. Видеоассистенты в действия судьи не вмешались.
Решение бригады можно считать ошибкой, если сравнить этот момент с эпизодом из игры 1-го тура Нижний Новгород - Сочи. В ней на 47-й минуте Павел Шадыханов не наказал вратаря гостей Николая Заболотного пенальти. Тот попытался выбить мяч, но промахнулся и ударил Бекима Балая рукой по голове. Мяч еще находился в игре.
В середине недели этот момент обсуждался на брифинге судей РПЛ, где было сказано, что за действия голкипера Сочи нужно было назначить пенальти. Получается, что и удар Кержакова следовало квалифицировать как фол и наказать 11-метровым.
Факт неоспоримый судья помог Зениту.