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Ростов - Зенит
Урал - Нижний Новгород
Краснодар - Химки

Протокол матча Ростов против Зенит

Ростов Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) 2:4 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) Зенит
Ростов
2 : 4
завершен
01 августа 2021, 20:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 23.8 - 122
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 3
Средний возраст: 26.1 - 28.9
Средний рост: 182.5 - 184.5
Легионеров: 3 - 6
Схемы: 4-5-1 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 3
Зенит
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 2 тур
Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону) +26 +34, Малооблачно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.204.231.52
Лига Ставок 4.60 3.65 1.83
Мелбет 9.25 4.30 1.45
BetBoom 7.51 4.45 1.47
    Еще
     
    45+1' (1:2) Комличенко Николай (27)
     
    50' Осипенко Максим (55)
     
    60' Терентьев Денис (4)
     
    63' Калинин Игорь (13)
     
    70' Терентьев Денис (4) уходит с поля, Фольмер Кирилл (25) вышел на поле
     
    2
    81' Мамаев Павел (10) уходит с поля, Гигович Армин (8) вышел на поле
    81' Алмквист Понтус (11) уходит с поля, Тугарев Роман (23) вышел на поле
     
    84' (2:3) Осипенко Максим (55) (Фольмер Кирилл (25))
     
    89' Хаджикадунич Деннис (5) уходит с поля, Лангович Андрей (87) вышел на поле
     
    30' (0:1) Ерохин Александр (21) (Кузяев Далер (14))
     
    35' (0:2) Азмун Сердар (7)
     
    45+1' Ловрен Деян (6)
     
    74' Ракицкий Ярослав (44) уходит с поля, Чистяков Дмитрий (2) вышел на поле
     
    75' (1:3) Вендел (8) (Ерохин Александр (21))
     
    2
    81' Кузяев Далер (14)
    81' Азмун Сердар (7) уходит с поля, Сутормин Алексей (19) вышел на поле
     
    82' Барриос Вильмар (5) уходит с поля, Мостовой Андрей (17) вышел на поле
     
    2
    86' Вендел (8) уходит с поля, Круговой Данил (4) вышел на поле
    86' Кузяев Далер (14) уходит с поля, Кравцов Кирилл (64) вышел на поле
     
    2
    90+2' Круговой Данил (4)
    90+5' (2:4) Ерохин Александр (21) (Сутормин Алексей (19))
    Голы
    30’ 0:1 Ерохин Александр
    ассистент Кузяев Далер
    35’ 0:2(П) Азмун Сердар
    Комличенко Николай 1:2(П) 45+1’
    75’ 1:3 Вендел
    ассистент Ерохин Александр
    Осипенко Максим
    ассистент Фольмер Кирилл     		2:3 84’
    90+5’ 2:4 Ерохин Александр
    ассистент Сутормин Алексей
    Наказания
    45+1’ Ловрен Деян
    Осипенко Максим 50’
    Терентьев Денис 60’
    Калинин Игорь 63’
    81’ Кузяев Далер
    90+2’ Круговой Данил
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Фольмер Кирилл Терентьев Денис 70’
    74’ Чистяков Дмитрий Ракицкий Ярослав
    Гигович Армин Мамаев Павел 81’
    Тугарев Роман Алмквист Понтус 81’
    81’ Сутормин Алексей Азмун Сердар
    82’ Мостовой Андрей Барриос Вильмар
    86’ Круговой Данил Вендел
    86’ Кравцов Кирилл Кузяев Далер
    Лангович Андрей Хаджикадунич Деннис 89’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 18
    		3 Удары в створ 8
    		7 Фолы 9
    		2 Угловые 4
    		1 Офсайды 1
    		45% Владение мячом 55%
    		4 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    lotsman
    lotsman ответ ildar_3871 (раскрыть)
    вчера в 20:26
    Если бы ты видел это......я даже не хочу называть это игрой.
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 13:15
    Ты чё ? Дзюба не может сыграть на 0 , он всегда играет на 5 , Генич !)
    lotsman
    lotsman ответ Iv the Lucky (раскрыть)
    вчера в 13:14
    Ситуация с Комлюченко была во ВРАТАРСКОЙ. Комлюченко играл во вратаря. Здесь фол должен быть ему, а не вратаря осуждать.
    lotsman
    lotsman ответ ildar_3871 (раскрыть)
    вчера в 13:09
    Как может сыграть пешеход? На 0.
    Kuvkil
    Kuvkil
    вчера в 11:03
    Какая разница, сколько фолов не увидел судья, ведь зенит смотрелся лучше, а этого достаточно.
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 10:11
    Матч не смотрел как сыграл Дзюба ?
    Iv the Lucky
    Iv the Lucky ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 09:17
    Вообще то Кузяев наступил на ногу Алмквисту перед прыжком , чем не позволил выпрыгнуть Понтусу. Пересмотри момент на низкой скорости. Претензия правомерная.
    Бабурин не сбивал Азмуна. Он тянулся за мячом , что и должен делать вратарь , и вытянутыми руками задел Азмуна... Но какая разница что хотел сделать вратарь , если он по факту в мячь не сыграл , а сбил игрока? Кержаков в мяч не сыграл , а попал в лицо Комличенко. Умышленно или нет , но это фол. Комличенко то в мяч сыграл , но переправил его выше ворот

    При этом Зенит очевидно смотрелся лучше Ростова , и победа вполне заслуженная.
    David Young
    David Young ответ Де Зеув (раскрыть)
    вчера в 09:16
    Думаю что он и является главным претендентом на чемпионство. Но возможно в этот раз им всё-таки не удастся взять золото чемпионата России.
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 08:53, ред.
    А почему Зенит на первом месте , мы же Зенит побеждали !
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 08:50
    Ерохин молодец,выбирает хорошие позиции.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 08:02
    Кузяев выпрыгивал на мяч, он не шёл на столкновение с Понтусом, который сзади подсел под Кузяева, а тот, при приземлении, наступил на ногу Понтусу, не видя его. Претензия смешная.
    Кержаков не бил Комличенко по голове. Он тянулся за мячом, что и должен делать вратарь, и вытянутой рукой задел голову Комличенко, который пытался помешать вратарю. По вашему, если Комличенко выпрыгивает на мяч в зоне ворот, то вратарь должен стоять по стойке смирно? Это же смешно.
    112910415
    112910415
    вчера в 07:24
    Дзюба не сумел впечатлить Карпина
    Kuvkil
    Kuvkil
    вчера в 06:13
    Судье отдельный респект, так все победим
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ Petergoff (раскрыть)
    вчера в 05:52
    Мешкова не забудь поблагодарить
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 05:46
    Поблагодари Мешкова, заодно
    mtoc57
    mtoc57
    вчера в 03:38
    Зенит Чемпион!!!
    Де Зеув
    Де Зеув
    вчера в 03:14
    Зенит вииграл апсолютно по делу
    Начал чемпионат очень мощна
    Две победи и ср.резюльтативнисть 3.5
    Главний претендент на чемпионства по моему
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ viv (раскрыть)
    вчера в 01:30
    На 29-й минуте матча Ростов — Зенит арбитр Виталий Мешков засчитал гол, который забил Александр Ерохин. Результативному удару зенитовца предшествовало столкновение Далера Кузяева с Понтусом Альмквистом.
    viv
    viv
    вчера в 00:21
    Первый гол Зенита засчитан ошибочно. В пользу Ростова не назначен пенальти
    Перед голом Ерохина Кузяев нарушил правила.

    На 29-й минуте матча Ростов — Зенит арбитр Виталий Мешков засчитал гол, который забил Александр Ерохин. Результативному удару зенитовца предшествовало столкновение Далера Кузяева с Понтусом Альмквистом.
    В ходе игры в интернете появилась видеозапись, сделанная из-за ворот ростовчан. По ней можно предположить, что Кузяев наступил сопернику на голеностоп. То есть нарушил правила. В таком случае гол зенитовцев засчитан ошибочно.

    Странно, что в том моменте в действия Мешкова не вмешались его видеоассистенты Владимир Москалев и Илья Елеференко.

    Кержаков ударил Комличенко по голове

    На 32-й минуте Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, когда их вратарь Михаил Кержаков ударил Николая Комличенко рукой по голове. Видеоассистенты в действия судьи не вмешались.

    Решение бригады можно считать ошибкой, если сравнить этот момент с эпизодом из игры 1-го тура Нижний Новгород - Сочи. В ней на 47-й минуте Павел Шадыханов не наказал вратаря гостей Николая Заболотного пенальти. Тот попытался выбить мяч, но промахнулся и ударил Бекима Балая рукой по голове. Мяч еще находился в игре.

    В середине недели этот момент обсуждался на брифинге судей РПЛ, где было сказано, что за действия голкипера Сочи нужно было назначить пенальти. Получается, что и удар Кержакова следовало квалифицировать как фол и наказать 11-метровым.
    Факт неоспоримый судья помог Зениту.
    feris1
    feris1
    вчера в 00:01
    Зенит с победой!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    01 августа в 23:39
    Зенит с Победой!!!
    Таблица наконец то обретает привычный вид...

    Не смотря на лидерство Зенит на старте многовато пропускает....в три раза больше чем условный "Нижний Новгород"....
    С защитой надо что то делать...а не выторговывать у "Герты" напов...за 35 млн...
    Только что...после игры... узнал что Дзюба был на поле...
    Ерохин прям вовремя "Холанда включил".....)))
    3 последних игры - 4 гола....

    Ждем-с Малкома с олимпийской медалью.....и приятных селекционных новостей в это окно....

    Всем удачи и прекрасного вечера !!!!
    Xeniumv387
    Xeniumv387
    01 августа в 23:21
    Ерохин - человек загадка. Такого игрока должен иметь в составе любой клуб. В любой непонятной ситуации человек забивает гол. Неплохая привычка
    msa79
    msa79
    01 августа в 23:11
    Я диву даюсь с некоторых комментариев, давно ли люди смотрят наш футбол? Скорости им не понравились, это когда же наши клубы начинали чемпионат быстрой игрой, да ещё и в такую жару? Евро 2020 пересмотрели? Всегда команды чемп вяло начинали и только к туру 5-6 ому приходили в себя. Исключением были команды из квалификации еврокубков. Хорошие игры идут, не лучше и не хуже, чем раньше.
    Да и к Ростову и Карпину что прицепились, проиграли одним из сильнейших клубов РПЛ, всё ещё у них впереди, и победы, и необходимые очки.
    311
    311 ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
    01 августа в 23:01
      протон1
      протон1
      01 августа в 22:56
      Не дорос еще Валера Чемпионов обыгрывать))
      Зенит с победой!!!
      Ероха супер джокер!
      санек002
      санек002 ответ pomor45 (раскрыть)
      01 августа в 22:55
      ОН ВАЩЕ НА ПОСЛЕДНЕМ ПЛАНЕ ,НАЧИНАЯ СО СБОРНОЙ!
      протон1
      протон1
      01 августа в 22:46
      БОГданыч - космос, две шикарные выездные победы на старте, Дзюба и Карпин сегодня показали, что они оба не уровень сборной, даже слабой черчесовской сборной.
      makkie
      makkie ответ Трезвый повар (раскрыть)
      01 августа в 22:45
      Очень странное решение, Олег.
      Бабурин вообще слабый голкипер, ничем не выдающийся.
      Песьяков хоть иногда спасает и на выходах играет хорошо - а Бабурин в эпизоде с 1-м голом толком не прыгнул, еще и пенальти привёз.
      Трезвый повар
      Трезвый повар ответ makkie (раскрыть)
      01 августа в 22:39
      Максим, Карпин сказал что решение по киперу принял Кафанов. Он тренер вратарей и Карпин ему доверился
      Думаю в следующем матче в ворота вернётся Песьяков
      makkie
      makkie
      01 августа в 22:37
      Странно, зачем в раму поставили Бабурина, а не Песьякова?
      Бабурин же питерский, вот и напривозил.
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