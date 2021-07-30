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Крылья Советов - Спартак
Арсенал - Рубин

Протокол матча Крылья Советов против Спартак

Крылья Советов Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара) 0:1 Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) Спартак
Крылья Советов
0 : 1
завершен
вчера, 19:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 13.4 - 79.8
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 0
Средний возраст: 24.7 - 24.7
Средний рост: 181.5 - 184.3
Легионеров: 2 - 3
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
Спартак
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 2 тур
Стадион Самара Арена (Самара)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.043.601.81
Фонбет Live! 100.00 15.00 1.03
Мелбет 4.01 3.69 1.96
BetBoom 3.94 3.44 2.02
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    26' Якуба Денис (6) уходит с поля, Пруцев Данила (25) вышел на поле
     
    47' Горшков Юрий (5)
     
    68' Божин Сергей (47)
     
    2
    76' Ежов Роман (11) уходит с поля, Онугха Герман (20) вышел на поле
    76' Сергеев Иван (33) уходит с поля, Пиняев Сергей (9) вышел на поле
     
    2
    83' Божин Сергей (47) уходит с поля, Витюгов Максим (8) вышел на поле
    83' Сарвели Владислав (10) уходит с поля, Цыпченко Дмитрий (19) вышел на поле
     
    90' Иванисеня Дмитрий (21)
     
    52' Мозес Виктор (8)
     
    59' Мозес Виктор (8) уходит с поля, Мирзов Резиуан (77) вышел на поле
     
    60' Игнатов Михаил (22) уходит с поля, Ларссон Джордан (11) вышел на поле
     
    65' Бакаев Зелимхан (10)
     
    68' (0:1) Соболев Александр (7)
     
    74' Зобнин Роман (47) уходит с поля, Крал Алекс (33) вышел на поле
     
    86' Бакаев Зелимхан (10) уходит с поля, Хендрикс Йоррит (4) вышел на поле
    Голы
    68’ 0:1(П) Соболев Александр
    Наказания
    Горшков Юрий 47’
    52’ Мозес Виктор
    65’ Бакаев Зелимхан
    Божин Сергей 68’
    Иванисеня Дмитрий 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Пруцев Данила Якуба Денис 26’
    59’ Мирзов Резиуан Мозес Виктор
    60’ Ларссон Джордан Игнатов Михаил
    74’ Крал Алекс Зобнин Роман
    Онугха Герман Ежов Роман 76’
    Пиняев Сергей Сергеев Иван 76’
    Витюгов Максим Божин Сергей 83’
    Цыпченко Дмитрий Сарвели Владислав 83’
    86’ Хендрикс Йоррит Бакаев Зелимхан
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 17
    		0 Удары в створ 6
    		6 Фолы 10
    		7 Угловые 10
    		3 Офсайды 2
    		45% Владение мячом 55%
    		5 Cэйвы 0
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    VIC2
    VIC2
    сегодня в 05:43
    Тухлая победа…было больно смотреть
    Лучше 0:0! Не было бы так стыдно…
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:39
    как обычно, а то глядишь о снятии с чемпионата опять заноют
    mtoc57
    mtoc57 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 02:00
      mtoc57
      mtoc57 ответ Шуnя771 (раскрыть)
      сегодня в 01:49
      а с чего ты взял,что твой клуб- лучший?!?
      Пепс
      Пепс
      сегодня в 01:17
      Игру не смотрел, открыл новость, увидел Соболев пенальти, все понятно, закрыл. )))))))
      Гoлoвaч Ленa
      Гoлoвaч Ленa ответ Беренгар (раскрыть)
      сегодня в 00:59
        Беренгар
        Беренгар
        сегодня в 00:48
        Если спам этот армяшка судит - стопудово пенальти лиюо удаление
        Футбольный Гуру
        Футбольный Гуру ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
        сегодня в 00:29
        спасибо
        Гoлoвaч Ленa
        Гoлoвaч Ленa
        сегодня в 00:28
        За 180 минут - ни одного гола с игры от спартака
        Наверно опять , как и несколько лет назад Фидун попросил хотя бы "тухленькую" победу
        Судье в перерыве передали - и вуаля - Пенальти
        Стыдно конечно за такие победы
        Тьфу
        Ощущение как после матча Дания - Англия
        Костик Смирнов
        Костик Смирнов
        вчера в 23:17
        Ничья 1-1 это по игре, по факту как обычно
        василий волков
        василий волков
        вчера в 23:14
        Вчера Гус Тиль 3 штуки положил за Фейеноорд
        minai
        minai ответ ЧиП (раскрыть)
        вчера в 23:09
        В Тулу его.
        stasil
        stasil
        вчера в 22:49
        Гол Кукуяна принёс спартаку победу.
        steelhead
        steelhead ответ tims (раскрыть)
        вчера в 22:48
        А что, хоть буй, хоть Руй сделает за месяц с игроками КБ? Он, если их имена выучил - уже молодец. Реально успеть отсмотреть игры 5-6 конкурентов, на КС он точно с листа выходил, в отличие от того же Рубина. А по Бенфике игра покажет, Краснодар тоже не феерил, а Порту уделал, хотя куча проблем была в обороне, ее особо и не было. У КБ сзади неплохо, вряд ли им авоську португезы напихают. Другое дело, что свое забить не могут, это, конечно, печалька. Думаю, Бенфика на радостях расслабится, и Соболев что-то пропихнет, ну, или приятный эпизод в штрафной. И уже можно играть с Бенфикой))))
        tims
        tims
        вчера в 22:36, ред.
        Ну как в старые добрые времена. А то я уже стал беспокоиться... Неочевидный пенальти, и "липовые" три очка - у "Спартака". Только на что рассчитывают красно-белые с такой игрой и таким тренером в еврокубке? Вика Ху., простите, Руй, - верим!.. А ещё обнадеживает, что на смену отставленным Вилковым идут не менее верные и надежные Шадыхановы (сегодняшний VAR)...
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 22:35
        По-моему ,игра с Бенфикой ответит на все вопросы ,связанные с российским футболом . К гадалке не ходи .
        steelhead
        steelhead
        вчера в 22:29
        Посмотрел нарезку к-тв. Достаточно веселый футбол был, судя по увиденному. Моменты в обе сторону, у КБ побольше. Воротчик у КС норм, все, что бралось, взял. Ему плюс. Полевые в обеих командах похуже исполняли.
        mars6791
        mars6791
        вчера в 22:26
        Настораживает Спартак. А то больно резво стартовал в товарищеском турнире Спартак. Посмотрим дальше на руя Викторию.
        Ирина Михайлова
        Ирина Михайлова ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
        вчера в 22:23
        Как же был хорош Спартак в предсезонке!.........
        Ирина Михайлова
        Ирина Михайлова
        вчера в 22:18
        Страшно за Бенфику.

        " Чемпионы по нытью набирают ход. Раздавлена команда ФНЛ в одну калит...в один мяч. Наныли таки пенальти."(с)
        ИГРОЧИШКА
        ИГРОЧИШКА ответ mtoc57 (раскрыть)
        вчера в 22:18
        Молодец, как молитву прочёл)
        ЧиП
        ЧиП
        вчера в 22:17
        По игрокам претезий особо нет. Но поймал себя на мысли, что пора задумываться о продаже Зобнина, пока чего_то стоит. Игру не делает, если берет на себя игру, то порет на раз два, абсолютно не забивной🥴.
        Искать замену срочно. Это пик его карьеры.
        Футбольный обозреватель
        Футбольный обозреватель
        вчера в 22:16, ред.
        Как еще сделать победу над грандом РПЛ для Спартака это пенальти👧 Чтобы не ныли хоть так...
        cska1948
        cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
        вчера в 22:13
        Так у каждого кулика своё болото ЛУЧШЕЕ! Добрый вечер, Олег!
        ЧиП
        ЧиП
        вчера в 22:11
        Пока с трудом даются победы, это результат спортивной формы с которой подошли сборники и те кто готовился вне сборной. Но в целом игра есть. К Рую претензий нет. Те кто не готовы сидят на лавке, замены вовремя. Остается ждать когда состав достигнет баланса. Верим☝️
        Шуnя771
        Шуnя771 ответ mtoc57 (раскрыть)
        вчера в 22:09
        Внимательно читайте - речь идет не о "действующий Чемпион страны и обладатель супер кубка!!!", а о ЛУЧШЕМ КЛУБЕ СТРАНЫ!
        протон1
        протон1
        вчера в 22:09
        а нельзя на сайте внедрить смайлики пару штук простых таких? если больше трех то что бы они превращались в точки. если меньше трех то флуд...
        Шуnя771
        Шуnя771 ответ гяур2 (раскрыть)
        вчера в 22:07
        А "Бенфика" расслабилась...)
        cska1948
        cska1948 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
        вчера в 22:06
        Не будем гадать. Игра с Бенфикой ответит на многие вопросы.
        ЧиП
        ЧиП
        вчера в 22:05
        Поздравляю всех КБ с этой важной, рабочей победой! 🏅🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇
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