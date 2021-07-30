Крылья Советов

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0 : 1
завершен
вчера, 19:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 13.4 - 79.8
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 0
Средний возраст: 24.7 - 24.7
Средний рост: 181.5 - 184.3
Легионеров: 2 - 3
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
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Стадион Самара Арена (Самара)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|68’
|0:1(П)
|Соболев Александр
|Горшков Юрий
|47’
|52’
|Мозес Виктор
|65’
|Бакаев Зелимхан
|Божин Сергей
|68’
|Иванисеня Дмитрий
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Пруцев Данила
|Якуба Денис
|26’
|59’
|Мирзов Резиуан
|Мозес Виктор
|60’
|Ларссон Джордан
|Игнатов Михаил
|74’
|Крал Алекс
|Зобнин Роман
|Онугха Герман
|Ежов Роман
|76’
|Пиняев Сергей
|Сергеев Иван
|76’
|Витюгов Максим
|Божин Сергей
|83’
|Цыпченко Дмитрий
|Сарвели Владислав
|83’
|86’
|Хендрикс Йоррит
|Бакаев Зелимхан
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|8
|Удары по воротам
|17
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|0
|Удары в створ
|6
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|6
|Фолы
|10
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|7
|Угловые
|10
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|3
|Офсайды
|2
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|5
|Cэйвы
|0
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|3
|Предупреждения
|2
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